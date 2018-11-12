 Четверо украинцев-заробитчан погибли в ДТП в Чехии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Новости Закарпатья".

"Вчера (11 ноября) в районе чешского городка Тришинец Чешская республика, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник.

По информации закарпатского издания, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.

Отмечается, что официальных комментариев от украинских дипломатов относительно ДТП пока не было.

"Посольство Украины в Праге пока никакой информации не предоставило", – сказано в сообщении.

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