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 Четверо украинцев-заробитчан погибли в ДТП в Чехии

В Чехии в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре заробитчанина-украинца родом из Закарпатской области, одна пострадавшая госпитализирована.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Новости Закарпатья".

"Вчера (11 ноября) в районе чешского городка Тришинец Чешская республика, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник.

По информации закарпатского издания, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.

Отмечается, что официальных комментариев от украинских дипломатов относительно ДТП пока не было.

"Посольство Украины в Праге пока никакой информации не предоставило", – сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096527
 
 
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Там куди вони потрапили завжди вакантів повно
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ну я думаю пока соевые у власти - проблем с рабочими в чехии польше и германии не будет!!!
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А что плохого работать в Германии? Зарплата 4,5 тысяч евро на автозаводах. Язык надо знать
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і паспорт ЕС, якщо пропонують інше то кідалово.
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Внж достаточно . Надо по контакту официально идти
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Ну і як ви той внж отримаєте у Німеччині закосити під біженця з дамбасу чи заміж жа Ганса чи Фріца ? Простіше дочекатися коли там змінять правила для іноземних спеціалістів.
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счас немцы разрешают просто биопаспорт
и принимают на работу = знают дома нам работать негде!!!!
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де це почитати що по біопаспорту беруть на роботу у Німеччину? Щоб не потрапити под депортацію
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Украинцы по всему миру едут работать, чтобы содержать нормально свои семьи.
Соболезнования семьям
А посольство могло бы и быстрее шевелиться
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Ні місце, на країна, ні заробітчани значення не мали. Таке трапляється скрізь, з різних причин. Але в 99% головна причина сиділа за кермом. А той 1%, а мабуть і значно менше - це технічна несправність тощо...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо украинцев-заробитчан погибли в ДТП в Чехии
 
 
 
 
 
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