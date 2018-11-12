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 Савченко сознательно затягивает ознакомление с делом, чтобы попиариться во время избирательной кампании, - Матиос

Народный депутат Надежда Савченко сознательно тянет время для ознакомления с материалами дела, чтобы получить медийную площадку для публичного судебного разбирательства уже в период президентской кампании.

Как передает Цензор.НЕТ, об в эфире телеканала "Прямой" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам дело народного депутата Надежды Савченко еще не передано в суд.

"Суд отказал в ограничении срока ознакомления с материалами дела. 27 томов на Рубана и на Савченко. Рубан ознакомился. Это 27 томов и более 160 вещественных и документальных доказательств. Савченко ознакомилась с 25 томами. Но у нее 5 адвокатов, 2 из которых вообще не начинали ознакомления. У нас нет законного права взять их пальцы, дать им пинка под какую-то точку и заставить ознакомиться", - рассказал Матиос.

Он отметил, что суд отказал в установлении сроков ознакомления с делом.

"Я думаю, что несмотря на все ее заявления, как народного депутата, а ее никто не лишал этого статуса ... Она сознательно тянет время для ознакомления с делом, чтобы получить медийную площадку публичного судебного разбирательства уже в период президентской кампании. Она будет подаваться в кандидаты, я в этом не сомневаюсь", - заключил Матиос.

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Напомним, утром 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3096525
 
 
 Топ комментарии
 
Так він вже і не пам'ятає, які в нього прямі обов'язки
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Матиос займись лучше своими прямыми обязанностями, марионетка хренова.
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Попробуй ее тепловизором принудить...
🤑
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Порошенко затягує з Томосом для України аби попіаритись підчас виборчої кампанії...
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Навряд чи, Петрик до терміну отримання Томосу немає ніякого відношення...
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что то я не видел толпы нарда под радой с требованием дать томос,а вот владельцы еврономеров требуют,следовательно народу нужны иномарки дешевые,зарплаты и пожрать,а не томосы,которыми сыт не будешь
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Если бы в Лондоне была Рада,то англичане бы ездили на заработки в Польшу
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если бы ты был украинцем - то Земля была бы плоской...)
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Як в Ісландії - плоскостопіє на всю голову...
🤣🤣
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В Ісландії усе в порядку. Не видавай усім свій діагноз, пожалій форумчан🤗
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Вы бывали в Исландии?Ах нет вы просто открытку видели)))
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на маршрутке?а 8 гривень есть за проезд?
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Пішки, бо ще не заробив на маршрутку😱
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не меряй по себе бландинка - не все же такие красивые как ты...)))
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ты лучше не злоупотребляй российским РЕН ТВ ,а выезжай из своего села и увидишь сколько в Англии украинцев спасаются
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я буду выше спора с простолюдином,вы свободны
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тебя деревню там перлордом сделали в Англии...?\в плохом смысле этого слова...)))\
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Матиос займись лучше своими прямыми обязанностями, марионетка хренова.
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Так він вже і не пам'ятає, які в нього прямі обов'язки
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Спрооси у командтра этого Спектакла Виктора Ведмедчука...
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так звание ей порошенко давал,он тоже в спектакле медведчука участвовует,а за сколько не знаешь?
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Я матиосу скажу, а ты хуйлу , это же твой вождь.
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что серьезно хуйло мой вождь?А чего тогда его агент Медведчук в Киеве трется и Матиос с Порошенко его не замечают?Выходит он как раз твой с Матиосом вождь,не удивлюсь если у хуйла тоже сова выбита,ты не видел случайно ?
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Собери их всех до кучи и чмекни в очко в любой последовальности.
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странные мысли у тебя к ночи,целовать туда мужчин,не буду мешать,демократия все таки
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Савченко сознательно затягивает ознакомление с делом,

-- фитнесом занялась, что ли? ...так от него сильно не похудеешь...
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Матиос должен сделать выводы и не затягивать ознакомление со своим делом,когда придет время и не пиариться показывая наколку совы
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Ты своему хуйлу скажи что бы не затягивал.
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своему хуйлу сам скажешь,что бы оба с Матиосом не затягивали
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Кто держит этого идиота на этой должности... Савченко сознательно затягивает ознакомление с делом, чтобы попиариться во время избирательной кампании, - Матиос - Цензор.НЕТ 8649 он бы смотрелся с веточкой пастухом гусей возле озера.
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Грабит всех, долю не дает ибо компромата на всех имеет достаточно. И как же коррупционерам и ворам с ним бороться?
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Она будет подаваться в кандидаты, я в этом не сомневаюсь ...

Так для цього вона чергове голодування оголосить ? Чи, навпаки, припинить ?
А що там психіатри кажуть ?
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Дійсно, бо психіатри теж починають їсти, бо Надя хоче зробити сюр із їжею🍳
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Надя буде президентом, а Рубан прем'єром? Так соєві? 🤪 Відомо, що кожен буде кращим за параженка🤣
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Дуже, а Надя буде президентом, Рубан прем'єром... Юля буде їм подавати каву.
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Откуда у Савченко 5(!) адвокатов? Откуда деньги на них, кто дал? мертветчук?

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Привет крещатик, ты вообще то анархист, че тогда за Петю мазу тянешь.
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Надія економить на харчах і на ці гроші найняла адвокатів🤔
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Нет слов.
При стоимости услуг адвокатов ( помолчим, каких) - ешкин кот , она реально не просто не ест - она еще и у других еду отбирает
Требование( не вопрос) - дайте фото личика "голодувальниці". Чи не голодує?
Тоді - звідки гроші?
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Целых пять адвокатов?!!! Или половинку по той же цене?
А 5 - это не много для государства?
Государственный - один
Все остальное - или лишнее, или (эх)за деньги, съэкономленные, ох, опять же на еде
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Медведчук человек Порошенко,он его прикрывает всеми силами
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аха специально, а там то столько букв, что она за всю жызнь не прочитала, а тут ещё ей надо понять, а некоторые издевается - специально, специально.
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Спектакль Ведмедчука и Кучмы закончился,Быдло Мавзолейное Не парьтесь Паскуды
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Попробуй ее тепловизором принудить...
🤑
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Дураку кажется мало доказать что он умный. Он обязательно попытаться доказать что вокруг одни дураки.
🤑
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Тобі щось здається? Не сумнівайся, бо ти завжди правий, навіть коли розумієш про свою брехню.
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Али, я от тебя требую - не мешай ей работать...\имей совесть...)\
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Умничай не умничай,а почти все повелись на эту кремлевскую кОзачку. Мало кто вкурил сразу,но они были даже на Цензоре.Кого то маечка на суде с тризубом,кого то пиар к особе излишний на рашасми удивлял .Есть и у лаптеногих не пальцем деланные и не только бабло пилить.
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Ты хочешь сказать что она одна устроила покушение на зраду и порошенко?
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См ниже
В такую лапшу о покушении на петручио верит или безграмотный или ярый порохобот
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твоё мнение важнО...
только нахер не нужнО...
------------------
где я писал за пороха,раду ...свои фантазии с братьями по разуму обсуждай ВОНАлиз ты гриценкосос..
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походу лаптеногие таки поставили на дуру
но бабло распилили
в этом суть лаптеногих
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Народ Украины выбирает правильно, просто избранники потом не выполняют то за, что их выбрал народ. Вот в чём ответ.
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Ответ в том,что мы не требуем того,что нам наобещали
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Бо вимагаємо нових обіцянок замість виконання старих.
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И народ снова выбирает тех же не ошибаясь, а избранники снова не выполняют...
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затягивает и правильно делает. соевые "кедры" сами спровоцировали разговоры, записали. прокурору напридумывали какую-то хрень про купол, баржу, гидроциклы, ба-бах. позорище. Надюха - молодчина.
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Не угадал. Она сдуру хочет дождаться твоей посадки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСавченко сознательно затягивает ознакомление с делом, чтобы попиариться во время избирательной кампании, - Матиос
 
 
 
 
 
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