 В ВСУ за Порошенко готовы воевать 100 человек. Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние в ВСУ и НГУ, - Билецкий

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, Билецкий сообщил, что на встрече с Порошенко обсуждались вопросы поддержки усилий государства по получению Украиной Томоса, а также проблемы фронта. "В частности, о привлечении нацгвардийских частей к выполнению задач на передовой. Так получилось, что огромное количество пришедших добровольцами (то есть людей с высокой мотивацией), из-за коллизии 2014 года оказались не в Вооруженных силах Украины, а в МВД или Нацгвардии. И эти люди, которые имеют большое желание защищать страну, а к тому же имеют огромный боевой опыт, хорошую мотивацию - не задействованы сейчас на фронте. По разным причинам - политические, а не военные и практические. Это огромная потеря для Украины, ее военного потенциала на фронте. Нацгвардия, например, имеет бесценный опыт подготовки снайперов - в отличие, к сожалению, от ВСУ. Когда по политическим причинам не привлекают лучших - это беда", - отметил лидер "Нацкорпуса".

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В то же время, заявил он, вопрос о переподчинении Вооруженным силам "Азова", входящего в Нацгвардию, которую называют "гвардией Авакова", не поднимался.

"Я отвечу максимально искренне. Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние на офицеров и личный состав. НГУ и ВСУ готовы воевать как с внешним врагом Украины, так и с внутренним врагом Украины. Но в ВСУ не найдется и 100 человек, которые готовы воевать за Петра Алексеевича Порошенко лично. И такая же ситуация в НГУ с Арсеном Борисовичем Аваковым. Такова реальность. Если у Петра Алексеевича в голове есть какой то мятеж, надо доносить до него всем миром, что это не так", - подчеркнул Билецкий.

Он также опроверг слухи о сближении с Аваковым: "Такие же отношения, как и в 2014 году. Мне неинтересно политическое сотрудничество с "НФ" настолько же, как и с БПП или "Батькивщиной". Были предложения от них еще в 2014-м, но я не чувствую ни морального, ни идеологического, ни внутреннего родства. Я знаю Авакова, Порошенко, Муженко, Полторака, еще десяток министров. Мы вели диалог по улучшению ситуации добровольцев и ветеранов, не только "Азова". Вокруг этого все и вращается. А поскольку активных боевых действий нет, то и общения значительно меньше. За год я дважды встретился с Порошенко, возможно, трижды с Аваковым - "Азов" входит непосредственно в вертикаль НГУ. Вот и все отношения. Если, не дай Бог, начнется горячая фаза, мне придется чаще видеться с обоими".

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