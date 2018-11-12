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Все про:Аваков (2598) Порошенко (15735) Билецкий (80) Национальный корпус (117)

 В ВСУ за Порошенко готовы воевать 100 человек. Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние в ВСУ и НГУ, - Билецкий

Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий в этом году несколько раз встречался с президентом Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

В частности, Билецкий сообщил, что на встрече с Порошенко обсуждались вопросы поддержки усилий государства по получению Украиной Томоса, а также проблемы фронта. "В частности, о привлечении нацгвардийских частей к выполнению задач на передовой. Так получилось, что огромное количество пришедших добровольцами (то есть людей с высокой мотивацией), из-за коллизии 2014 года оказались не в Вооруженных силах Украины, а в МВД или Нацгвардии. И эти люди, которые имеют большое желание защищать страну, а к тому же имеют огромный боевой опыт, хорошую мотивацию - не задействованы сейчас на фронте. По разным причинам - политические, а не военные и практические. Это огромная потеря для Украины, ее военного потенциала на фронте. Нацгвардия, например, имеет бесценный опыт подготовки снайперов - в отличие, к сожалению, от ВСУ. Когда по политическим причинам не привлекают лучших - это беда", - отметил лидер "Нацкорпуса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас обсуждается, националисты пойдут на парламентские выборы тремя колоннами или единым фронтом, - Билецкий

В то же время, заявил он, вопрос о переподчинении Вооруженным силам "Азова", входящего в Нацгвардию, которую называют "гвардией Авакова", не поднимался.

"Я отвечу максимально искренне. Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние на офицеров и личный состав. НГУ и ВСУ готовы воевать как с внешним врагом Украины, так и с внутренним врагом Украины. Но в ВСУ не найдется и 100 человек, которые готовы воевать за Петра Алексеевича Порошенко лично. И такая же ситуация в НГУ с Арсеном Борисовичем Аваковым. Такова реальность. Если у Петра Алексеевича в голове есть какой то мятеж, надо доносить до него всем миром, что это не так", - подчеркнул Билецкий.

Он также опроверг слухи о сближении с Аваковым: "Такие же отношения, как и в 2014 году. Мне неинтересно политическое сотрудничество с "НФ" настолько же, как и с БПП или "Батькивщиной". Были предложения от них еще в 2014-м, но я не чувствую ни морального, ни идеологического, ни внутреннего родства. Я знаю Авакова, Порошенко, Муженко, Полторака, еще десяток министров. Мы вели диалог по улучшению ситуации добровольцев и ветеранов, не только "Азова". Вокруг этого все и вращается. А поскольку активных боевых действий нет, то и общения значительно меньше. За год я дважды встретился с Порошенко, возможно, трижды с Аваковым - "Азов" входит непосредственно в вертикаль НГУ. Вот и все отношения. Если, не дай Бог, начнется горячая фаза, мне придется чаще видеться с обоими".

Также читайте: Националистические силы выдвинут единого кандидата в президенты, - Билецкий

Читайте полное интервью: Андрій Білецький: "Дедлайн для висунення єдиного кандидата від націоналістів – грудень 2018-го"

Источник: https://censor.net.ua/n3096523
 
   
 Топ комментарии
 
Белый Вождь Билецкий возьмет на выборах свои 0,25% и будет забыт. Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние на офицеров и личный состав, - Билецкий - Цензор.НЕТ 2808
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хорошое и правильное заявление. Это значит что вариант как с беглым пенькобежцем не прокатит. Вешать будут сразу по поимке соевых.
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Кароче Билецький очень мягко намекнул соевым мародерам, чтобы не рассчитывали на армию и ноцгвардию в случае бузы по поводу фальсификации ими будущих выборов Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние на офицеров и личный состав, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3035
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а билецкий то?оценил? Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние на офицеров и личный состав, - Билецкий - Цензор.НЕТ 7010ну,свое влияние...
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Белый Вождь Билецкий возьмет на выборах свои 0,25% и будет забыт.
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хорошое и правильное заявление. Это значит что вариант как с беглым пенькобежцем не прокатит. Вешать будут сразу по поимке соевых.
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Кароче Билецький очень мягко намекнул соевым мародерам, чтобы не рассчитывали на армию и ноцгвардию в случае бузы по поводу фальсификации ими будущих выборов Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние на офицеров и личный состав, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3035
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а ты в курсе как выглядел магазин на 40 патронов, к примеру для рпк?
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Це такий прикол ?

Приклад - притул ?
І магазин (з набоями) - крамниця ?

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а почему вас соевые так цепляют заявы ..андрюхи?
Почему бы и не Билецкий?
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я пытался пару раз слушать его рассуждения, по его словам так Украина не выстоит, хуйло всех переиграл и все в таком духе, ну в общем я понял, что он просто озвучивает чьи-то не умные мысли.
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Ну, як наприклад, оце : «Но в ВСУ не найдется и 100 человек, которые готовы воевать за Петра Алексеевича Порошенко лично Источник: https://censor.net.ua/n3096523»
Та накуй такі ахфіцери, що вони будуть воювать за конкретного Порошенка, Тимошенко, Савченко, чи того ж Білецького...Вони повинні воювати за УКРАЇНУ !
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та вообще очень странное мягко говоря заявление, можно подумать, что Белецкий лично опросил всех офицеров и они ему сказали, что мол Порошенко не поддерживаем, а вот тебя мол поддерживаем.. по интеллекту все это похоже на размышления Гади.
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Историю надо учить.Билецкий уже в Истории Украины навечно.Причём, в положительном смысле!.Быдлу же это не дано.Только лай из подворотни.
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Офицеров оставшихся верным присяге в феврале-марте 2014 года было всего ничего,быдло Мавзолейое в лице Лебедева и Саламатина назначенные кремлевским Гоффноедом сделали свое дело и удрали после Майдана.Порох собрал всех кто был в те тяжелые месяцы.Украину отстояли несмотря на оголтелую Пропаганду Мавзолейного Быдла...
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А ну поподробней кого собрал порох кого отстоял ? - единственное что он собрал это военный парад в Киеве вместо того что бы предотвратить Иловайский котел
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"Порох собрал всех кто был в те тяжелые месяцы"_____________а у меня другая информация! петя помнится в 2014 году ну очень был озабочен ОФШОРНЫМИ СЧЕТАМИ!!!! или уже память отшибло???.
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гоффноеды Педофила,я внимательно слежу в Ютьюбе за речами Жиринжопского, Соловьева и Сикелева и прочих Мавзолейных ХМЫРЕЙ Плешивого Окурка.....КрысЮля повторяет все их Перлы с точностью ДО БУКВЫ... Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние на офицеров и личный состав, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3129
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Это шо угроза военного переворота? А не переоценивает ли Белецкий свое влияние? Следом за Надюхой на нарах может оказаться.
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Билецкий это проэкт Авакова ,кстати у Авакова таких проэктов несколько ,второй прокт это Кива , ну и ещё парочка есть .
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В принципі,основних назвав,плюс медіапідтримка-Аласанія
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Отводит от себя .Как же он малолеткам лапшу будет вешать
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не ссы! за надюхой очередь пети!!!!
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Судя по структуре и поведению этого Национального корпуса , то видно что он был создан Аваковым .А трепотня Билецкого расчитана на уши обывателю
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А вже як ти переоцінюєш свій влив, тупа нікчемна мавпа в камуфляжі, шо навіть не передати словами.
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Потрох ещё думает, что его талант оратора завораживает украинцев аки быдло пред морковкой. Луценко так тот вообще такой хуйнёй страдает и чешет шатун за шатуном аж будка расшатуется.
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Білецький тут говорит напівправду, він харків'янин і 2014 Аваков допоміг йому вийти з в'язниці.
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Почалося,передвиборчий свербіж націоналістів, хто там ще хоче шкуру лева приміряти ,влаштовуйтеся за Білецьким.А для чого за нього особисто воювати?незрозумів цього висловлювання,ось коли громадянин Порошенко за законом вже не буде виконувати обов'язки головнокомандуючого країни тоді можете за ним і не йти ,а поки ВСУ,НГУ та інші формування будуть виконувати свої зобов'язання по захисту України та Конституційного ладу .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ВСУ за Порошенко готовы воевать 100 человек. Порошенко и Аваков переоценивают свое влияние в ВСУ и НГУ, - Билецкий
 
 
 
 
 
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