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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Ляшко (1455) отопительный сезон (188)

 Ляшко - власти: Дайте людям тепло или уходите прочь!

Олег Ляшко опубликовал обращение к власти.

Текст обращения он разместил на своей странице в Facebook  с требованием немедленно включить отопление во всех городах Украины. Политик выразил солидарность с жителями Кривого Рога, Павлограда, Смелы и других городов, которым "Нафтогаз" до сих пор не дал газ.

"Миллионы украинцев сейчас переживают чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия тепла в собственных жилищах. Все мы видим, что происходит в Кривом Роге. Я сегодня в Запорожье, но мое сердце с жителями Кривого Рога, Павлограда, Смелы, Херсона, Шепетовки, Каменского, Золотого. Эти люди сегодня без отопления, потому что власть рассказывает, что она ни за что не отвечает. Из-за их безответственности почти миллион украинцев сейчас без тепла. Ночью морозы до -5, дети при холодных батареях, люди греются под тремя одеялами, тепла нет, газа нет", - заявил лидер Радикальной партии.

Ляшко убежден, люди не должны страдать из-за безответственности и жадности власти. Лидер Радикальной партии призвал чиновников "Нафтогаза" вернуть свои космические премии в бюджет и покрыть из этих денег долги населенных пунктов. "Миллионы украинцев стали заложниками власти и грабительской политики "Нафтогаза". Космические цены на газ приводят к тому, что в местном бюджете нет денег заплатить за тепло. Молодые люди, дети, старики, мужчины, женщины замерзают - и всем безразлично!

Я обращаюсь к Порошенко и к Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности. Когда у вас теплые батареи в президентских, премьерских кабинетах - люди не могут мерзнуть. Отключите у себя батареи, дайте тепло людям в жилье, детские сады, школы, больницы и только потом включите у себя.

Вы рассказываете, что эти города: Кривой Рог, Каменское, Павлоград, Смела, Шепетовка, Херсон задолжали за газ. Премии, которые получили чиновники "Нафтогаза" больше, чем долги всех этих городов вместе взятых. Эти премии они вывели на свои счета, кто в Америку, кто в Лихтенштейн. Верните премии, заплатите долги и дайте людям тепло. Чтобы сейчас, когда -8 градусов мороза на улице, люди не мерзли", - обратился к руководству государства Ляшко.

Народный депутат убежден, если чиновники не могут решить проблемы людей, они не должны занимать свои должности. "Если не дай Бог кто-то умрет от холода, это будет на вашей совести и ответственности. Или вы дадите украинцам тепло, или уходите прочь. Задолбали! Дайте тепло в дома каждой украинской семье", - подытожил Ляшко.

Как сообщалось, Ляшко пообещал вернуть уважение государства  к шахтерскому труду.

Источник: https://censor.net.ua/n3096521
 
 
 Топ комментарии
 
Вилкул с Ахметовым что ли уже и отопление включить не могут?
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Олежик, процесс трения вырабатывает тепло. Ляшко - власти: Дайте людям тепло или уходите прочь! - Цензор.НЕТ 9531
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Если Ляшко обращается к мэру Кр.Рога Вилкулу-старшему, то прав.
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Он не только мошенник, но еще пидорас и вафлист.
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Вилкул с Ахметовым что ли уже и отопление включить не могут?
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Хотел наваять, что-то в этом роде...
Теперь вижу, что более круче вашего поста у меня навряд ли получится
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У вас реакция на этот прокол с моей стороны или вы успели тот пост прочесть?
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Якби гаспадіна Коболєва трішки потерли писком об асфальт, то ситуація з теплом могла би бути іншою.
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Каким боком Коболев к отсутствию тепла в Кривом Роге? Только конкретно. Ляшко - власти: Дайте людям тепло или уходите прочь! - Цензор.НЕТ 342
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Текст публікації не читай, коментарі пиши...
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Маму любэ. Мами 8 миллионив в Амэрыку пэрэдав, шоб мама нэ голодувала в Амэрыци. Ляшко - власти: Дайте людям тепло или уходите прочь! - Цензор.НЕТ 7938
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призывает менять глав этих самоуправлении, а чего только теперь проснулся скотиняка.
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Если местная власть не может разобраться с задолженностями перед ТЭЦ, то при чем здесь Киев? Ляшко - власти: Дайте людям тепло или уходите прочь! - Цензор.НЕТ 1883
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Хоть вы и порохобот, но тут я с вами полностью согласен...
Но есть и обратная сторона медали: А зачем нам центральная власть?
Думаю, не только для того, чтобы офшоры пополнять!
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Или Народ уничтожит этих тварей или твари уничтожат этот народ .
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А я за за третій, де тварі винищать тварєй, але встигнуть народити тварєй, які теж будуть нищити тварєй...
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Кожній тварі по парі кожній тварі... Повтори 100 разів не зупиняючись.
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"Дайте тепло в дома каждой украинской семье", - подытожил Ляшко.

"Мирний атом -- в кожну хату", -- підвів Горбачов.
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Де вили і корови? Ляшко включи тепло.
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Охрана в Кончу -Заспу коровы не пропускает , а то обсерут дипутатов .
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Тоді Ляшко не потрібний. Нехай штурмує із вилами поки не включить тепло.
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Ляшку не мешало бы пересмотреть рапорта министров о готовности Украины к отопительному сезону.И спросить с них можно с пристрастием.
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СРОЧНО! Алексей Кучеренко: Газовый бунт шагает по стране. Как минимум в двух городах уже начинаются акции гражданского неповиновения
«Газовый бунт шагает по стране. Как минимум в двух городах начинаются акции гражданского неповиновения с мордобоем исполнителей. К чему это приведет в масштабах страны - вопрос риторический.
Кривой Рог (по данным с мест)
10 ноября в исполкоме городского совета Кривого Рога состоялось совещание экстренной городской комиссии по вопросу обеспечения тепла в домах 300 тысяч горожан.
По итогам совещания принято решение незамедлительно возобновить газоснабжение на котельные АО «Криворожская теплоцентраль», которые опломбированы по причине отсутствия выделенных номинаций единственным поставщиком газа для предприятий ТКЭ - НАК «Нафтогаз Украины».
Сегодня "Криворожгаз" блокирован вместе с аварийными бригадами. Бьют стекла на автомобилях, отключили воду в помещении предприятия. То есть на аварийные ситуации с газом выезжать некому.
Спрогнозировать ситуацию с учетом снижения температуры не сложно. Криворожане и раньше отличались буйным нравом. А когда дома морозильник - сидеть точно никто не станет.
И пойди ты им докажи теперь, что все происходящее - это мудрое решение Правительства и дерзких менеджеров из Нафтогаза.
Севердонецк, Павлоград, Кропивницкий...Кто следующий?»
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http://ua24ua.net/aleksey-kucherenko-gazoviy-bunt-shagaet-po-strane-kak-minimum-v-dvuh-gorodah-nachinayutsya-aktsii-gragdanskogo-nepovinoveniya/
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это прекрасно. Очень даже нужно чтобы эти акции переместились в киев.
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Шагаєт по странє? Кто шагаєт ж... в ряд? Єто баксовий отряд!
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Глyпыe мыcли бывaют y вcякoгo, тoлькo yмный их нe выcкaзывaeт...

🤑
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Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда "тупит". Гораздо хуже, когда "тупой" постоянно умничает
🤑
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БАТОЛЬЕНЫ СТИКАЮТЬСЯ В КИЕВ!!! С БОРИССПОЛЯ УЛИТАЮТ ЧЯРТЕРЫ!!!
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это там,где мэрами оппа и матькивщина? Ляшко - владі: Дайте людям тепло або ідіть геть! - Цензор.НЕТ 2935а у них не спрашивали,как так получилось?
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...а, вот в конце 80хх. -- на Донбасе в кранах была токо горячая вода -- холодной небыло!
...и шо тогда Ляшко требовал? -- нихто не помнит...
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Тогда, на заре своей карьеры он уже активно работал ротом....

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Децентрализация...месным божкам дали бабло наруки и..... бабло пропало...🤗😱
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Ляшко хорошо у него всё есть. Ляшко - владі: Дайте людям тепло або ідіть геть! - Цензор.НЕТ 8735 Всё вилами загрёб к себе
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Тот еще популист. В поликлинике на днях бабки кричали, шо тока за Ляшко будут голосовать. Ляшко - владі: Дайте людям тепло або ідіть геть! - Цензор.НЕТ 17
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Гнойсман показывает как управлять страной! Вперед в светлое шоколадное будущее!...................
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Этот Ляшко гонит на барыг... Ляшко - владі: Дайте людям тепло або ідіть геть! - Цензор.НЕТ 8396 на улице снега нет в магазинах шоколад на полках лежит - шо еще надо.
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Ахметовская шлюшка озаботилась народом ротердам +++ под угрозой халопы голову подняли надо гавкнуть мало ли чего хоть вилы в одно место не вставят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко - власти: Дайте людям тепло или уходите прочь!
 
 
 
 
 
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