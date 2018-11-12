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 Сейчас обсуждается, националисты пойдут на парламентские выборы тремя колоннами или единым фронтом, - Билецкий

Украинские националисты не расходятся в идеологических и программных вопросах, продолжаются дискуссии о времени объединения и обновлении рядов.

В интервью Цензор.НЕТ Андрей Билецкий напомнил, что именно он выступил с инициативой объединения националистических сил. Переговоры продолжаются уже два года без результатов.

"Если говорить об идеологических и программных вещах, между националистами не существует никакого разногласия. Вопросы, которые дискутируются, касаются не тактики, а скорее, стратегии. Что это будет - поход на парламентские выборы (которые, безусловно, будут ключевыми) тремя отдельными колоннами? Или создание единой националистической партии, единого националистического фронта? Эти вопросы и дискутируются. Кроме того, скажем так, я вижу большую необходимость во вливании в националистическое движение свежей крови. А также в усилении в этом движении роли ветеранов и волонтеров. Эти тактические моменты сейчас и стоят под вопросом", - сообщил Билецкий.

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Когда лидер "Нацкорпуса" в мае 2018 года призвал поддержать кандидатуру от ВО "Свобода" на президентские выборы, условием было, что будет взят курс на создание единой националистической структуры. В нее, по мнению Билецкого, должны влиться и старая парламентская партия, и "Правый сектор", и "Национальный Корпус".

"Это свежая кровь, это люди, которые имеют заслуги. Более того, я считал, что эта партия должна стать выразителем интересов ветеранов Украино-российской войны, волонтеров. Был простой принцип - давайте создадим единую структуру. Если вам так важно, чтобы на выборы шел ваш лидер, - ок. Абсолютно убежден, что у "Национального Корпуса" и без этого есть политическое будущее. Но я был готов поступиться собственными амбициями и амбициями партии", - сообщил лидер "Нацкорпуса". Он отметил, что "ни одного шага" в этом направлении от партнеров пока не видит, но ждет этого в ближайшие недели.

При этом, Билецкий уточнил, что "свежая кровь" - это новые лица. "Особенно если эти лица выросли не на телевизионной болтовне, а на событиях войны 2014-2015 годов. Мне кажется, что это, в первую очередь, запрос времени. И это запрос украинской нации. Не отвечать на него для украинских националистов - это проигрышная позиция. Ведь на самом деле все прекрасно знают, насколько велика была роль националистов на фронте в первые месяцы русского нашествия. Большинство добробатов состояло из националистически настроенных людей. Многие националисты пошли в Вооруженные силы. То есть на их плечах во многом был вытянут первый период войны. И не замечать этого, не отвечать на запрос общества - для националистов это, как минимум, глупо. Вот и все", - подчеркнул лидер "Национального Корпуса".

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По мнению Билецкого, единый кандидат и единая партия - залог победы националистов.

Напомним, 14 октября, в День защитника Украины, председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах и предложил выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслана Кошулинского. Свой шаг лидер политсилы объясняет желанием ускорить процесс объединения националистических сил. Об этом Олег Тягнибок заявил во время своего выступления на Марше Славы УПА, подчеркнув, что этого требует нация.

Командир "Украинской добровольческой армии" (УДА), внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош 12 ноября высказал мнение, что националисты должны в 2019 году выставить единого кандидата в президенты. Причем им должен стать бывший заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский, представитель Всеукраинского объединения "Свобода".

Читайте полное интервью: Андрій Білецький: "Дедлайн для висунення єдиного кандидата від націоналістів – грудень 2018-го"

Источник: https://censor.net.ua/n3096520
 
   
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Головне щоб там п'ятої колони не було.
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Гыга, ты заявление попу на исповеди написал, мол каюсь, голосовал в 2012 за Свободу, бо БудкаПП ещё не снизошла в те темные времена в избирательные бюллетени?
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Та мабуть 99% тих хто голосував за «Свободу» у 2012 році, у 2014 проголосували за Порошенка.
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2 вопроса к тебе, порохобот
Первый. А почему? Ведь Свобода выполнила почти все свои предвыборные обещания? Зачем же избирателям, исповедующим идеи украинского национализма, голосовать не за свою политсилу, а за Порошенко, Гойсмана, Розенблата, Ложкинда?
Второй. Свобода набрала в 2014 столько же сколько и в 2012 (может и больше, что показывали экзитполы, но не показал Охындовськый). Неужели это были абсолютно разные множества?
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1 відповідь тобі свиноросс.
Тоді потрібно було рятувати Україну.
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Как они не шифровались, но про уши хачика торчащие из их "движения" похоже уже знают все...
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«Не головне, якого кольору кішка, головне, щоб вона ловила мишей.»
Нє?
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Билецкий зачем тебе эти выборы, эту соевую банду надо гнать еще до выборов.
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Будем реалистами, Билецкий слишком мелкий для этого...
Пока только есть одна сила, которая реально может растворить сою в небитье - это Вана...
P.S. Для особо "одаренных" повторюсь: смотрим на вещи реально!
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Не хочете Порошенка?
Буде вам Білецький.

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М-да, ребятки, Свобода вас всех опустила и полностью дискредитировала. Не быть вам королями.
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В русском мире будут.
Они чуть что сразу вас бьют и спасают россию.
Готовьтесь.
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На русский мир мне все равно. С нищебродной Рашкой мне не по пути.
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один кистинтин тут уже голову себе им отрубил - куда ещё серьёзней...)\а был же просто безобидным дурачком - печалька...)))\
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Так иди в прокуратуру, добрый человек. Тут не плакать, тут делать надо.
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так дурачок - он и в Африке придурок, причём тут твоя прокуратура...?\ты какой-то не добрый человек...)\
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Ты должен сообщить о преступлении, добрый человек.
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Хлопці, об'єднуйтеся! Та викиньте цей інтернаціонал офшоропітеків на їх історичні терени.
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так они этого и хотят чтобы их выгнали с награбленным. Другое дело гилляку каждой соевой собаке.
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А кто это такие украинские националисты ? Что то непонятно кто это .
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они как суслик. его не видно, но он есть.
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Поспілкуйтесь з свинороссами, розкажуть.

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надо идти *
шведсеой свинЬейЙ!

http://2.bp.blogspot.com/-1B6NpDcPtjE/Uo70GM8yt3I/AAAAAAAAWyY/xM4X8YA9WAE/s640/mekbat_ej_strv.jpg
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас обсуждается, националисты пойдут на парламентские выборы тремя колоннами или единым фронтом, - Билецкий
 
 
 
 
 
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