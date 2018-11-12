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Все про:Донбасс (17409) Климкин (1929)

 "Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" на оккупированном Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал реакцию Кремля о признании так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой о Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.

Климкин отметил: "Из Кремля уже успели поздравили своих марионеток с фейковыми выборами. Ну что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя поздравляют! Изоляция РФ в мире все более очевидна. Весь мир смеется с РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль поздравил с "победой на выборах" главарей луганских и донецких террористов

Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3096518
 
   
 Топ комментарии
 
Жители Сталино любили и любят ФЮРЕРОВ "Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 2224
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Весь мир смеется с РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха"

На неоккупированных тоже.
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Да вот, как раз миру то и не до смеха. Понятно, что клоуньі, но клоуньі себе на уме, да впридачу еще и йопнутьіе, вот в чем беда...
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Точно.
«12 ноября 2018
Российские учителя математики провалили тестирование по математике


Почти половина российских учителей математики не справились с работой по математике. Об этом говорится в предварительных итогах исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки».
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ЛюбимчЕГ рАссЕйского и дЫнбаЦкАгА народАв.Можно сказать их лицо,Шо вышло на крыльцо,почесать своё яйцо...Хотя нет,этот симпатиШнее Путлера...
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Так же було і на кримському псевдорехверендумі.
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А єслі, в етіх уравненіях учесть таку велічіну, как: «вброс»?

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нам бы так лохов застроить..подумал клим..
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Здесь, сука, вся страна оккупирована. Донбасс одними, остальная часть - другими.
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Жители Сталино любили и любят ФЮРЕРОВ
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"Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 2237
- Донецкие партизаны передали привет оккупантам в день, так называемых «выборов», в так называемых «ЛНР» и «ДНР» - взорвали в Ясиноватой железнодорожные пути, соединяющие Донецк с территорией РФ.Конечно, эта новость теряется на фоне заискивающего Путина в Париже, но, тем не менее, военные грузы (боеприпасы вооружение, техника) некоторое, достаточно длительное время этим путём в Донецк не попадут.И как бы не отчитывались оккупанты о 147% явке, и 167% голосовании, знайте:- на оккупированных территориях есть сопротивление, и донецкие и луганские партизаны, каждый день рискуют жизнью, приближая нашу победу.- Слава героям!..З.Ы. Многочисленным специалистам по подрыву: фото - первое попавшееся из гугла.)
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Выборы проводят сами, а за электроэнергию, газ и воду должны платить мы да еще и пенсии требуют. Плюс гуманитарка,продукты и т.д Если за все это мы исправно платим так эта война не закончиться никогда.
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Удивительно, почему мы в Крым халявно воду и свет не гоним? Формально, тоже оккупированные территории. Дискриминация получается.
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В Крым тоже гонят да татары немного мешают а здесь всех все устрапивает.Ахетка снабжает а грося погашает из нашего кармана. а нам вротендам + Вот ахметка с порохом свои миллиарды и множат за наш счет.
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чего вы всё трындите и поднимайте этот вопрос, один раз сказали, не признаётся, всё, пускаи пробует ещё, на этот раз не получилос.
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 11 нояб.ЕщеФотофакт. Согласно предварительным подсчетам голосов на псевдовыборах в ОРДЛО первое место заняла Картошка Синеглазка, второе - Капуста Кочанная. Третье место - Лук Репчатый. Ну а главный аутсайдер - Петушилин "Самі придумали, самі провели, самі і вітають", - Клімкін про визнання Кремлем "виборів" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 7479
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Юлия Тимошенко: Россия использует готовность Порошенко к закулисным торгам с агрессором
Действия Кремля в очередной раз подтверждают бесперспективность «минского процесса» как пути к прекращению войны.
Проведение Россией фальшивых «выборов» на оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, вопреки протестам Украины и мирового сообщества, является грубым нарушением международного права и суверенитета нашего государства.
Такие оценки озвучила сегодня лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на своем персональном сайте.
Это очевидная демонстрация того, что Кремль не собирается выполнять никакие взятые на себя обязательства, даже те, что были навязаны ими «минскими договоренностями».
Уговоров и осуждений явно недостаточно. Россия использует слабость действующей украинской власти и ее готовность к закулисным торгам с агрессором для того, чтобы укрепить и укоренить свое присутствие в оккупированных ею районах.
За эти наглые действия государство-агрессор должен заплатить высокую цену. Давление на Россию, в том числе через механизм экономических и политических санкций, должно быть усилено. Ответом на грубое нарушение международного права должна стать изоляция нарушителя и принуждение его к прекращению агрессии.
В то же время, действия Кремля в очередной раз подтверждают бесперспективность «минского процесса» как пути к прекращению войны.
Нужна новая стратегия достижения мира, восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма.
Именно такую стратегию предложила наша команда на форуме «Новая стратегия мира и безопасности» в октябре этого года.
http://ua24ua.net/yuliya-timoshenko-rossiya-ispolzuet-gotovnost-poroshenko-k-zakulisnim-torgam-s-agressorom/

🤑
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НОВИЙ ЗАКОН ПРИГОЛОМШУЄ: НА КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ ПОВІСЯТЬ БОРГИ ЖИТЕЛІВ «ДНР»/»ЛНР»
У Раді «просувають» закон - українців змусять платити чужі борги
У Верховній Раді «просувають» закон, згідно з яким українців змусять платити чужі борги.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує погасити заборгованість за електроенергію споживачів перед підприємствами, що здійснюють постачання на території «ЛНР» та «ДНР», коштом державного бюджету. Про це йдеться у законопроекті «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електроенергії».
Мешканці самоназваних республік взагалі не сплачують за використану електроенергію, тож дебіторська заборгованість державного підприємства «Енергоринок», яке здійснює постачання на окуповані території, становить 29,8 млрд грн, а кредиторська - 28,1 млрд грн.
Міненерго запропонувало погасити заборгованості споживачів з окупованих територій коштом державного бюджету.
Ця інформація викликала обурення у соцмережах. Громадський та військовий діяч Семен Семенченко звернувся до своїх підписчиків з «політично шкідливим питанням».
«Шановні українці які зараз читають це. Я хочу задати політично шкідливе для мене питання. Але мене це важливо.
Найближчим часом у Верховній Раді буде розглядатися один законопроект. За яким борги жителів окупованих територій перекладуть на всіх вас. Ну і не тільки жителів, а й підприємств які там працюють. З яких російські найманці отримують доходи, годують своїх дітей, вчать їх в наших вузах.
І потім паскудять на голову всім нам. Паралельно вбиваючи українських воїнів. За цим законопроектом на українців перекладуть борги ось цих власників приватних обленерго перед ДП енергоринок (окуповані території заборговали їм, вони заборговали енергоринку, після прийняття цього закону це все перекладуть на вас).
Також нардеп додав, його разом з побратимами сил явно не вистачить, щоб відстояти права та інтереси громадян. Тож Семенченко закликав усіх небайдужих українців боротися з цим «за свою кишеню і честь країни».
«Після прийняття цього закону за все це заплатите ви. Дивіться. Я розумію що роблю зараз політично для себе не дуже розумно. Але я запитаю. Скажіть чесно. Ви готові боротися за те щоб цього не було? Я розумію що фб і реальний світ іноді не перетинаються. Але все таки. Тому що якщо почнемо боротися тiльки ми, то моїх бойових побратимів знов будуть намагатимуться бити і садити по тюрмах. На мене будуть лити лайно по всіх каналах.
Можуть спробувати звинуватити в чомусь цікавому). Фантазія багата. Це не страшно. Нам плювати, ми двожильні. Хоча багато двожильних вже по півроку сидять під домашнім арештом. Але це повинно мати якийсь сенс. Якщо включаться хоча б 1% українців то ми легко переможемо.
Гаразд. Це все лірика. Ви особисто боротися готові? За свою кишеню і честь країни? За тих хто вже на тому світі? І за тих хто ще буде. Напишіть в коментарях. Тільки чесно», - підкреслив парламентарій.
http://ua24ua.net/noviy-zakon-prigolomshue-na-kognogo-ukraintsya-povisyat-borgi-giteliv-dnr-lnr/
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Меркель известного вовочку брила. Не удержалась, чуть-чуть пошалила - Стало у вовы лицо вроде груши, вовочка старый, зачем ему уши?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" на оккупированном Донбассе
 
 
 
 
 
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