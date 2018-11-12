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Все про:Борисполь (537) ГПУ (8930) хищение (371) МАУ (54) Лысенко (1020)

 Разоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн. аэропорта "Борисполь". Экс-вице-президенту авиакомпании сообщено о подозрении, - ГПУ

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко обнародовал информацию, что между ЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" был заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта. На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лысенко отметил: "Прокуратурой Киевской области совместно с работниками ГУ КЗЭ СБУ проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается".

Также читайте: Холодницкий о деле экс-главы Госавиаслужбы Антонюка: "В связи с неполнотой следствия подозрение не было согласовано, расследование продолжается"

Источник: https://censor.net.ua/n3096517
 
   
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якщо б щемили, то вже був би в сізо, а не пив би каву з луциками і йулами по Європі
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SANDY - он уже на ПМЖ в Израиле....

Уехал туда, когда ФБР под него копать начала...
В скорости там весь наш Кабмин и АП соберется.... Разоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн. аэропорта "Борисполь". Экс-вице-президенту авиакомпании сообщено о подозрении, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3903
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це я знаю.... а що, фбр з ісраїлю його не дістане?
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каломойша ну ніяк не заспокоїться....сука ненажерлива
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да то они глаза отводят, это как у фокусников Разоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн. аэропорта "Борисполь". Экс-вице-президенту авиакомпании сообщено о подозрении, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7676 выбору на носу, вот и будут рвать друг друга.
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якщо порвуть тільки одного коломойшу, то це вже плюс
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Бабки отстегнут и всё, как всегда, покладут под сукно. В первый раз что ли? Расслабтесь, это маленький лохотрон перед выборами, пыльца в глазки. Разоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млг грн. аэропорта "Борисполь". Экс-вице-президенту авиакомпании сообщено о подозрении, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9895
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн. аэропорта "Борисполь". Экс-вице-президенту авиакомпании сообщено о подозрении, - ГПУ
 
 
 
 
 
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