 Разоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн. аэропорта "Борисполь". Экс-вице-президенту авиакомпании сообщено о подозрении, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лысенко отметил: "Прокуратурой Киевской области совместно с работниками ГУ КЗЭ СБУ проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.



Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины.



В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается".

Также читайте: Холодницкий о деле экс-главы Госавиаслужбы Антонюка: "В связи с неполнотой следствия подозрение не было согласовано, расследование продолжается"