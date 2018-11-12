 Я как никто другой заинтересован в объективном раскрытии убийства Гандзюк, - нардеп Паламарчук о задержании своего экс-помощника Павловского

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте политической силы "Блок Петра Порошенко".

"Я заявляю, что я, как никто другой, заинтересован в объективном и скорейшем расследовании преступления против Катерины Гандзюк и установлении всех причастных к преступлению. Я заявлял и заявляю, что не имею никакого отношения ни к преступлению, ни к любым событиям, связанным с Катериной Гандзюк. Поэтому я уверен, что это расследование должно стать делом чести для правоохранителей, а его завершение положит конец упоминании моего имени в этих трагических событиях", - говорится в комментарии Паламарчука.

Народный депутат также отметил, что уволил своего внештатного помощника Игоря Павловского, как только узнал из СМИ о его возможной причастности к преступлению против К.Гандзюк.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

12 ноября суд избрал бывшему помощнику народного депутата фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.