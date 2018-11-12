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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Я как никто другой заинтересован в объективном раскрытии убийства Гандзюк, - нардеп Паламарчук о задержании своего экс-помощника Павловского

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Николай Паламарчук вновь заявляет, что не имеет никакого отношения к делу об убийстве активистки и советника мэра Херсона Катерины Гандзюк, и надеется, что объективное расследование покончит с упоминанием его имени в этой трагедии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте политической силы "Блок Петра Порошенко".

"Я заявляю, что я, как никто другой, заинтересован в объективном и скорейшем расследовании преступления против Катерины Гандзюк и установлении всех причастных к преступлению. Я заявлял и заявляю, что не имею никакого отношения ни к преступлению, ни к любым событиям, связанным с Катериной Гандзюк. Поэтому я уверен, что это расследование должно стать делом чести для правоохранителей, а его завершение положит конец упоминании моего имени в этих трагических событиях", - говорится в комментарии Паламарчука.

Народный депутат также отметил, что уволил своего внештатного помощника Игоря Павловского, как только узнал из СМИ о его возможной причастности к преступлению против К.Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-помощнику нардепа Паламарчука Павловскому, задержанному в рамках "дела Гандзюк" объявлено о подозрении в организации убийства, - Сарган

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Также читайте: Организаторы нападений на украинских активистов должны понести ответственность, - еврокомиссар Хан

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

12 ноября суд избрал бывшему помощнику народного депутата фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3096516
 
 
 Топ комментарии
 
А под подушкой уже билет в Ростов и паспорт педерации.
На всякий случай.
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брешет как дышит - как впрочем и все панамцы
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І під час цих слів, пакує чемодан і протирає пачпорт раска федераска
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А под подушкой уже билет в Ростов и паспорт педерации.
На всякий случай.
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брешет как дышит - как впрочем и все панамцы
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а шо у него под подушкой, если он брешет? не расейской педерации пачпорт? а какой? Я как никто другой заинтересован в объективном раскрытии убийства Гандзюк, - нардеп Паламарчук о задержании своего экс-помощника Павловского - Цензор.НЕТ 1868
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ты что - ему не веришь...?)))\да он даже лайкнул сам себя - а это же показатель...!)))\
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І під час цих слів, пакує чемодан і протирає пачпорт раска федераска
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Катерины говорила о КОРРУПЦИИ в МВД.... почему молчит Авякян.... его каналТВ-Экспрессо????
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Что это у нас за нардепы такие, которые не ведают, что творят их помощники?
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Ну чего,помошник помог,но топорно,так что вывел на хозяина..
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флудер, бубенчики у себя в матне поищи Я как никто другой заинтересован в объективном раскрытии убийства Гандзюк, - нардеп Паламарчук о задержании своего экс-помощника Павловского - Цензор.НЕТ 7810
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5 річниця Революції гідности на носі. Жоден, задумайтесь - жоден винний у розстрілах Небесної Сотні не сидить!
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о чем вы говорите? Оно хоть брусчатку восстановило? Я уже молчу про сотню.....Небесную.
Паскуда!
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Гадёныш помощник подставил народного депутата в деле об убийстве?
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Короче все понятно. Помощник заказал депутату убийство
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Орденоносец на колчаковских фронтах воевал в танке горел - честнейщий человек...Я як ніхто інший зацікавлений в об'єктивному розкритті вбивства Гандзюк, - нардеп Паламарчук про затримання свого екс-помічника Павловського - Цензор.НЕТ 7092
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Тут тільки лапароскопія мозку може допомогти.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЯ как никто другой заинтересован в объективном раскрытии убийства Гандзюк, - нардеп Паламарчук о задержании своего экс-помощника Павловского
 
 
 
 
 
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