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 Политика Украины, Экономика
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Все про:отчет (312) финансирование (1285) Билецкий (80) Национальный корпус (117)

 "Нацкорпус" финансирует средний бизнес, например, сеть "Милитарист", - Билецкий

По словам лидера "Национального Корпуса" Андрея Билецкого, на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции есть финансовые отчеты партии.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

На вопрос, за чьи деньги финансируется "Национальный Корпус", Билецкий ответил: "Есть простой способ это узнать: открыть сайт НАПК где лежат абсолютно все финансовые отчеты партий. И их оценка. У нас, кажется, чистый отчет за несколько лет. Поверьте, у нас нет ни школьных учительниц, которые платят членские взносы, ни тому подобных вещей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Националистические силы выдвинут единого кандидата в президенты, - Билецкий

Он также уточнил, что "есть какое-то количество бизнесменов, которые так или иначе помогают и фронту (там, где я об этом их прошу), и политической партии", отметив, что это средний бизнес, "и это люди, которые верят в наши идеи".

"Например, сеть "Милитарист". Это бизнес нашего товарища - и это прекрасный пример честного и успешного украинского бизнеса. Когда человек не перепродает китайское, а производит исключительно украинское - из украинского. Эта сеть вышла на европейский рынок и не просто конкурентна, а около номера один. По тактическим, военной одежде и тому подобным вещам. И этот человек серьезно помогал армии и добровольцам с первого дня войны", - отметил Билецкий.

Отметим, что последний опубликованный на сайте НАПК финотчет "Нацкорпуса" - за второй квартал 2018 года. На счета партии от физлиц поступил 1 099 686,36 гривен (взносы от 10 до 17 000 гривен). От юрлица - ООО "Юридическая группа "Правовая Нация" - получено 90 тысяч гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 14 октября, в День защитника Украины, председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах и предложил выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслана Кошулинского. Свой шаг лидер политсилы объясняет желанием ускорить процесс объединения националистических сил. Об этом Олег Тягнибок заявил во время своего выступления на Марше Славы УПА, подчеркнув, что этого требует нация.

Читайте полное интервью: Андрій Білецький: "Дедлайн для висунення єдиного кандидата від націоналістів – грудень 2018-го"

Источник: https://censor.net.ua/n3096515
 
 
 Топ комментарии
 
"обіцянка - цацяна , а дурникам - раідсть .." (народна приказка)
Ошоркін , на виборах , також багато чого обіцяв ...і що ?
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Люди переводили для "Азову" гроші, а підар Білецький квартиру в Києві в 2015-му купив. Підарюга.
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Пусть не врёт. Деньги им никто просто так не даёт. Деньги от связи с криминалом. Решают там всякие вопросы использую физическую силу.
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Люди переводили для "Азову" гроші, а підар Білецький квартиру в Києві в 2015-му купив. Підарюга.
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Троллик , а где этому твои факты ? Я могу без фактов и тебя козлом назвать , мол роги есть у тебя и т д
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А ты ему с глазу на глаз об этом скажи...
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А де ж його зустріти, щоб це сказати? Балаболка ваш Білецький і тітушковод. Ряшку і черевце собі від'їв і в хуй не дує.
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Я його цього літа зустрів, мав нагоду запитати все що заманеться. А ви щось не дуже стараєтесь...
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В наметах "Нацкорпусу" стоять в основному російськомовні бабусі , а позавчора в вечорі , пара таких тіток завітала до мене додому із партійною агітацією ... "Нацкорпус" финансирует средний бизнес, например, сеть "Милитарист", - Билецкий - Цензор.НЕТ 1765
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где же ты бедненький живёшь - что у тебя есть намети "Нацкорпусу"...?)))
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вот если бы мне билецкий пообещал, что 1) посадит порошенко 2) посадит гройсмана 3) посадит луценко(обоих) 4) посадит гонтареву 5) посадит кулю в лоб 6) посадит ахметова пинчука фирташа коломойского и еще несколько десятков хитрожопых "олигархов" - Я ПОЖАЛУЙ ЗА НЕГО ПРОГОЛОСУЮ!
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"обіцянка - цацяна , а дурникам - раідсть .." (народна приказка)
Ошоркін , на виборах , також багато чого обіцяв ...і що ?
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Проблема в том, что в Украине так все и происходит.
Целые россыпи обещаний, открываются сотни общественных приемных народных депутатов, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию или помощь в решении социальных и финансовых вопросов...
А потом - большой пшик.
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я думаю диаспора..ну в большей части...
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Ні. В усякому разі, я ніколи про це не чула.
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Займаються рекетом , рейдерством, шантажем і т.д.
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сдулись все наши нацики..на жаль так и не выкристализавалась военная элита Украины(, опять власть взяли ментовские....
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Билецкий, Андрей, не связывайся со свободой - распылят Нацкорпус, замажут и не заметишь. Иди своим путём. Если надо я помогу идеями - их есть у меня.
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А снегурочки с низкой социальной ответственностью у тебя есть? Скоро Новый Год!
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Наразі НК зарекомендував себе непогано.. А там далі буде видно.
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на срысме:1. Дерибан добрался до Ливадийского дворца в Ялте. Оккупанты пустят с молотка гоблинизированный в 2014 году санаторий "Ливадия" вместе со зданиями, входящими в комплекс Ливадийского дворца, и парковой зоной. До оккупации санаторий успешно работал круглый год, но был закрыт оккупантами в декабре 2017 года. Людей вышвырнули на улицу. Стартовая цена, которую установили оккупанты на "торги", - 396 млн рублей ($5 млн 840 тыс). С молотка уйдут и другие объекты Крыма. Просто мрази!!! https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/rasprodazha-yubk-doshla-do-livadijskogo-dvorca/2. Жители Крыма комментируют новость о продаже санатория "Ливадия": "Когда-то - достояние всего народа, а теперь - лакомый кусок для коммерсантов", "Навешают камер и закроют для посещения. Классика", "Королевская рать…", "Ибо не положено холопам по царской земле гулять на халяву", "Теперь хрен зайдешь и погуляешь возле дворца, про остальное и не говорю. Докатились. Крым для богатых", "Кошмар", "Это ппц, господа!(", "Это рашка, всё что угодно продадут", "Плакать хочется", "Они продают, а мне стыдно(((", "(Из Москвы пишет) Продали Крым, как и всю страну!", "Какой позор", "Все успели погулять по парку? А то скоро - заборы, охрана, заборы, охрана", "Ну, самое главное, мы информированы. Хотя, кто мы, чтобы что-то решить, только можем обсудить, что и как", "Пи*орасы, что сказать", "Подумаешь, очередной камушек с неба" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10619442787405987853. М-да… До оккупации в санатории "Ливадия" сердечники лечились (и не только). У меня отец после инфаркта за счет государства бесплатно восстанавливался. Вот так "украинские фашисты" русскоязычных угнетали. Не то что родная говень. Суки православные!4. Новости медицины. В третьей поликлинике Керчи охранник сначала угрожал электрошокером посетителю медучереждения, а потом взялся за дубинку и начал его избивать. Конфликт произошел из-за того, что мужчина зашёл не через парадную дверь больницы. После избиения охранник заявил, что убьет человека, если тот еще раз придет в больницу. С такой охраной никакие террористы не страшны! https://youtu.be/9q51Ho7Owl0. Жители Керчи немного поговорили о процветании на пятом году оккупации смехдержавой: "Какие у вас пожелания к керченской администрации? Что бы вы хотели исправить в городе? На какие нюансы стоит обратить внимание мэру?". Ответы: "Дороги. Освещение. Разметка. + Водоснабжение", "Пусть просто уйдут в отставку!!!!", "Администрацию исправлять сперва надо", "Дороги в основном. Да и сделайте город ярче. Живём, как в 50-х", "А у нас есть мэр?", "Мост!!! И ул. Горького до светофора!!! В критическом состоянии!!!!", "Дороги, особенно во дворах", "Нормальные зарплаты и нормальную пенсию, и не завышать цены на продукты", "Остановки снова сделают дырявые?", "Очень грязный стал город, а жаль!!! И самое печальное, что вообще ничё не делается!!!", "Исправить Администрацию, желательно их полной заменой вместе с градоначальником. Ведь рыба…", "ХОТЕЛОСЬ БЫ ПЕРЕВЕШАТЬ ВСЕХ НА ПЛОЩАДИ, А ДВОРЦЫ, ВОЗВЕДЁННЫЕ НА ВЗЯТКИ, СПАЛИТЬ!", "Бензин! Продукты! Дороги! Путепроводы! Стройматериалы! Парковочные места! Озеленение города! Медицина! Образование! Рабочие места! Памятники культуры! Пляжи! И т.д.! Работать - не переработать! А если честно, то им не стоит ничего делать! Они за что ни возьмутся, все угробят. С ужасом ждём реконструкции набережной, затянется лет на десять!", "Тут в Керчи, куда ни глянь, везде всё надо менять, всё в ужасном состоянии. Маршрутки все убогие, остановки тоже, больницы убитые, детские сады не лучше. При Осадчем (прим - до оккупации) хотя бы за чистотой следили, красивые тротуары были. А сейчас живём, как в помойке", "Первое - медицина на грани выживания населения, нет самых простых специалистов: эндокринолога, окулиста, лора, аллерголога и других. Нормализовать ценообразование, хотя бы на продукты первой необходимости" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10617457138670469126. Собравшиеся понаехать в Феодосию рашисты прощупывают почву: "Нужен ли вашему городу Лор-врач? Анон". Ответы: "Нашему городу нужно хоть что-нибудь, что напоминает о цивилизации", "И все остальные врачи", "Нам нужен детский хирург", "Если есть лишний, давайте! А что ещё есть? Мэр качественный не завалялся?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061976994064359427. Группа налетчиков напала на одну из АЗС в оккупированной Алупке. Подробностей пока нет. Константинов обещал возвращение его любимых девяностых. Пацан слово держит! http://fresh.org.ua/novosti/151560/v-krymu-sovershen-nalet-na-azs_2018-11-128. Подлечился сам - подлечи ближнего своего: "Продается вот такое лекарство (L-лізину есцинат)! Срок годности ещё год! Заказывали через Украину!!! У нас стоит 2 тысячи! Отдадим за тысячу!!! Более детально поинтересоваться можно по телефону! Не болейте!!!". И инструкция на украинском глаз не режет. Вот что оккупация животворящая делает. Для справки: цена на материковой Украине этого раствора для инъекций - от 350 грн (850 руб), что в два раза дешевле, чем в оккупации https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061706586983464962. Жители Крыма комментируют очередной пропагандонский киноХшедевр "Крымский мост. Сделано с любовью", который был снят мужем бобрихи Симоньян за бюджетные 300 млн руб: "Ребята, не сочтите за рекламу, но глянул просто трейлер фильма, уже не хочется на него идти, непонятно для кого сделан этот фильм. Может, я один такой? Или просто фильм на любителя?", "Очередная хрень, которую пипл схавает. По типу фильма Крым. Главное, что на актуальную тему", "Отстой фильм", "На долбае…, я б сказал. Как и 95% российских фильмов", "Отстой", "Рейтинг у фильма - 2!! Это говорит о многом!", "Не пойду", "Ну, на оооочень большого любителя, к мосту имеет очень отдаленное отношение, чушь, половина зала вышла с середины фильма, рейтинг оправдан", "Половина зала - это все 4 человека?", "Полная деградация фонда кино. На такие фильмы выделяются бюджетные деньги, а где бюджет - там и попил", "Лучше бы Богемскую рапсодию показали. Пришлось в Анапу ехать смотреть!", "И вообще, непонятно где снимали. Фильм ни о чем", "Дерьмо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061950782231273473P.S. "Кто мы, чтобы что-то решить, только можем обсудить, что и как", - написала ватница в комментариях к новости о продаже санатория "Ливадия" в Ялте. А помните, как оккупанты в 2014 году дали предателям Украины почувствовать свою значимость, когда те с выпученными, как у красной квакши, глазами бежали к мусорным урнам на оккупендуме? Многие из них до сих пор считают, что они что-то там "решали" и "выбирали". Так чего же вы, решалы мирового масштаба и двигатели границ, сидите в соцсетях и воете пятый год, требуя телевизионную версию россии? Где ваш пыл? Где "самооборона"? Где истошный вой на площадях, от которого в 2014-ом аж гланды наружу лезли? Где это всё?!! Предатели, вы должны собрать остатки подающих надежду на жизнь извилин, и понять, что в 2014 году вы были лишь подставками под триколоры - не более. И это еще самое безобидное сравнение с тем, кем вы являетесь! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Я бы создаваемой
националистической партии, о чём была ниже новость, настоятельно рекоментдовал
бы помнить и зарубить на лбу не мною сказанное:

Когда борешься с монстром - велика вероятность им стать!
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Деньги - пахнут! Важна реалзация. Хорошая, или очередное корыто. Много слов - плохо. Важны намерения, ответственность, деяния и рузультат. Все остальное? Шелуха! Песни почти 30 лет!
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Пусть не врёт. Деньги им никто просто так не даёт. Деньги от связи с криминалом. Решают там всякие вопросы использую физическую силу.
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Ой, не вірю я. Не ті це гроші, щоб їх міг дати "середній бізнес"
До прикладу:

За 6 месяцев 2018 года пророссийской партией Родина (Батькивщина) на рекламу было потрачено 100 000 000 гривен. На рекламу невнятного курса, на кривые дула, на фейковые батальоны, на ворованные фотки.
Сто. Миллионов. Гривен.

Але завжди знайдуться Буратіни...

- А у юльвладіміровни немає бізнесу, як у Порошенка…
- Звідки Ви знаєте?
- Тому шо знаю.
- А за що ж вона тоді живе?
- Бо вона дуже умна, вона потужна її знає увесь світ.
© Анастасія Приходько
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сколько бы не трындели а в ато чувствовалась помощь людей, настоящих патриотов и это факт!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нацкорпус" финансирует средний бизнес, например, сеть "Милитарист", - Билецкий
 
 
 
 
 
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