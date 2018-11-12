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 Кремль поздравил с "победой на выборах" главарей луганских и донецких террористов

Официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравление с победой на выборах глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения "выборы" на Донбассе являются недействительными, - президент ПА ОБСЕ Церетели

По его словам, "Сурков уже направил поздравления с победой на выборах глав народных республик Донбасса Денису Пушилину и Леониду Пасечнику". "В поздравлении, в частности, говорится, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять", - отметил политолог.

"Сурков также выразил уверенность, что избранные лидеры сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств, взятых народными республиками в 2014-15 годах", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США осуждают "выборы" на Донбассе, санкции против России будут продолжены до выполнения Минских соглашений и возврата Крыма, - Нойерт

В свою очередь пресс-секретарь Путина заявил что в Москве с пониманием отнеслись к факту проведения выборов.

"Речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что "минские соглашения не реализуются украинской стороной", поэтому в этих условиях, отягощенных опасностью силового сценария, "этим республикам ничего не остается как самоорганизовываться в целях обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна".

Республикам нужно обустраивать свою жизнь, нужно обеспечивать свою безопасность, отметил Песков.

"Старикам нужна пенсия, больным нужны лекарства, медицинские услуги, нужно обеспечить правопорядок и т.д. Вряд ли кто-то может заставить или убедить эти республики отказаться от этих первоочередных мер, будь то Россия или другая страна", - подчеркнул он.

Тем не менее пресс-секретарь президента заверил, что "Россия делала и намерена делать все, что возможно, и все, что от нее требуется, для обеспечения реализации минских договоренностей, потому что это единственная база для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины".

Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3096513
 
 
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Предлагаю им отметить в кафе"Сепар"...
Нуу или в ресторане "Ветерок"....)))
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печаль пилять, я с хонды мечтал просто на жЫгули пресесть, а тут такое Кремль привітав із "перемогою на виборах" ватажків луганських і донецьких терористів - Цензор.НЕТ 4385
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Тут есть своя специфика: если тебе не хватает секса и у тебя много свободного времени - купи "Жигули" - решишь обе проблемы!
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Еще бы запчасти к ним запретили поставлять в Украину , вообще бы цены Хуйлу не было . Он вообще в последнее время ведет себя так , вроде его СБУ завербовало , красавец прямо.
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онижыдети и тамжынашилюди с соевой ляшковней. поэтому и едут.
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бггг
-США анонсували нові санкції проти РФ через псевдовибори в ОРДЛО
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Предлагаю им отметить в кафе"Сепар"...
Нуу или в ресторане "Ветерок"....)))
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Предлагаю им отметить в кафе"Сепар"...

Как по мне там не выборы, а отпевание - сайт Рус весна ни чего не опубликовал -видать результаты плачевные.
В общем бандюков и предателей ни кто не поддержал.
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И в лифте домой (на всякий случай)!

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Ну это само-собой...
Просто кухня в кафе "Сепар" - просто бомба... Кремль привітав із "перемогою на виборах" ватажків луганських і донецьких терористів - Цензор.НЕТ 3041
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угу... но перед тем крис и мьішей вьітравить
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Вы будете очень удивлены, когда увидите, какое количество за неё проголосует...
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ещё бы … сами организовали, сами под палками провели, сами поздравили … цирк с клоунами ...
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Он их до выборов поздравил или после?

Естественно до -это у них осталось от того момента когда самолет еще не упал, а они в сети победу начали отмечать..
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А по каким паспортам они голосовалли? Уж не по украинским ли?
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Немного не так: куратор с Кремля поздравил себя с тем, что своих же кукол он поставил, с помощью видимости выборов, рукойводителями маладых риспуплик.
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в Донбассе живет гордый и умный народ,
Источник:https://censor.net.ua/n3096513

Ай-маладэц!
ПроФФесиональный тролляка!
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в Донбассе живет гордый и умный народ,


Согласен. Но дураки у власти...Как и у нас...
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Донбасс никто не ставил на колени(или в очередь за дешевой морковкой),кроме россии
Как то так.
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А сам "народ", як називається? Дамбази, чи що?
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кто первым поздравил - тому санкции в подарок!
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кацы задумали какуето кацапскую гадость..
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то да..но тут шойто будет после выборов..боюсь, что впарка донбабве в состав Украины..
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И Украине бы стоило поздравить. Ничего зазорного. Там не всех купили и не роботы там. Такие же - люди. А как с людьми? Если людей несколько раз назвать свиньями? Они? Обьязательно - захрюкают. Либо закрыть глаза и молчать, отказаться - нафиг, либо искать контакты и взаимопонимание... Либо все это не настоящее?. Не украинское уже? Чьи территории - отрицанием, мы отторгаем? Чужие или свои? Но не угрозами, а осознанием и там и тут.
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Еще 2 живых трупа выбрали. Думаю, ненадолго. Гиви, Моторола, Захарченко. Не скучайте.
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А моторола с гиви привет не передавали?
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А моторола с гиви привет не передавали?

В квартиру зайду-
Глядь рядом Гиви -
Гореть с ним в Аду
Вот хорошо -

И мне не в домек
Эта квартира-
Кафе Ветерок...
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в лифте и в баре уже мочили, будет что то новенькое?
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в лифте и в баре уже мочили, будет что то новенькое?

Нвичек-2...
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нужник на черзі, запасайтесь попкорном.
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Свинячий лемент з кремлівського свинарника щось мене не здивував..😁😁😁
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Ну кто еще может поздравить террористов - только спонсор терроризма!
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По подсчетам местных, проголосовало меньще 30% избирателей, из них значительная часть - люди подневольные (студенты и бюджетники). Как-то разочаровался народ в русском величие и в местных клоунах.
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Наверное Полесье Кремль привітав із "перемогою на виборах" ватажків луганських і донецьких терористів - Цензор.НЕТ 8962 Или Вилково, может быть еще и Херсонская обл
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"...и для выполнения международных обязательств..."

Когда и какие международные обязательства они уже успели на себя взять? Сдохнуть за куйла?
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Та які там туалети? Сортири типу люфтклозет. Кремль привітав із "перемогою на виборах" ватажків луганських і донецьких терористів - Цензор.НЕТ 6956
Кремль привітав із "перемогою на виборах" ватажків луганських і донецьких терористів - Цензор.НЕТ 6651
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Но при этом 89% из них мечтают жить в США или ЕС .
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ритуал такой: лесть для двух жертвенных баранов от молодых успешных республик - путенскому рейху.
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раз два три четыре пять - начинай считалочку с новыми негритятами опять))))
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Старикам нужна пенсия, больным нужны лекарства, медицинские услуги, нужно обеспечить правопорядок и т.д.
Источник: https://censor.net.ua/n3096513

Интересное наблюдение.
И самое важное что это все было до прихода русского мира.
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а подарке где спрятаны? санёк вот нашёл а этим где?
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На выборах главы ДНР лидируют Сопля и РжавыйКремль привітав із "перемогою на виборах" ватажків луганських і донецьких терористів - Цензор.НЕТ 804.
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Почему бы и не поздравить себя любимых?Ведь все идет по их плану,а все остальные не знают что делать,ну разве что санкции против Крымских гостинниц вводят.
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Ну нормалек , Хуйло вытер свой зад минскими соглашениями . Теперь у нас развязаны руки , главное не упустить этот шанс .Хотя я думаю , что до наших выборов не кто не хрена серьезного предпринимать не будет , но если их выиграет Педро и третьего срока у него априори не будет , то мы много интересных решений увидеть сможем , вплоть до того что эту проклятую землю обнесут забором и пошлют на ХЕР.
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12.11.1940 - Германия. Берлин. Молотов и Риббентроп обходят фронт почетного караула на Анхальтском вокзале. Союзники.

Кремль привітав із "перемогою на виборах" ватажків луганських і донецьких терористів - Цензор.НЕТ 5091
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"... высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять", - отметил политолог." Источник: https://censor.net.ua/n3096513

Не знаю як там вони можуть постояти за себе, а от лежать вони в донбаській та москальскій землиці досить смирно і без усякого натяку на розум та гордість.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль поздравил с "победой на выборах" главарей луганских и донецких террористов
 
 
 
 
 
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