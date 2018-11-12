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Все про:мигранты (560) нелегалы (239) СБУ (12971)

 Задержана группа, переправлявшая выходцев из стран Южной Азии в Евросоюз, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной переправкой выходцев из стран Южной Азии в Евросоюз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержана группа, переправлявшая выходцев из стран Южной Азии в Евросоюз, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что трое граждан Украины переправляли нелегальных мигрантов через государственную границу.

"Клиентов", которые с территории РФ незаконно прибывали в нашу страну, злоумышленники некоторое время удерживали в Киеве в непригодных для проживания условиях. Затем "туристов" сопровождали в приграничные районы Закарпатской области. Вне пунктов пропуска иностранцев переправляли в Евросоюз. Стоимость таких "услуг" составляла 3 500 долларов с каждого мигранта.

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Задержана группа, переправлявшая выходцев из стран Южной Азии в Евросоюз, - СБУ 02

Правоохранители задержали участников преступной группы на территории Закарпатской, Черновицкой и Киевской областей при попытке перемещения через государственную границу очередной группы нелегалов в составе четырех человек, действиями которых злоумышленники управляли дистанционно.

Задержана группа, переправлявшая выходцев из стран Южной Азии в Евросоюз, - СБУ 03

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3096512
 
   
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...при попытке перемещения через государственную границу очередной группы нелегалов в составе четырех человек...

И шо? Я одного чувака знаю, который в Евросоюз 2 млн украинцев переправил..
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он бы и всех отправил..да пока не выходит..но старается..
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Порошенко,что ли?ДЫк мы все его знаем,удивил...Гггыыггыы
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ой, 20 баксов увидел и что-то вспомнилось... как в лихие 90-е в обменниках на разный номинал разный курс был... помните? (что куда больше не вспомню.. старый стал Задержана группа, переправлявшая выходцев из стран Южной Азии в Евросоюз, - СБУ - Цензор.НЕТ 384 )
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Сколько от Киева до ближайшей границы с россией?Граница-проходной двор и самое интересное со стороны страны агрессора.
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640$ на четверых.А за какие бабки они собирались доехать до ЕС,а главное,как переезжать границу с такой суммой.Или они через портал телепартироватся собирались?
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Тут різні жарти недоречні про двох мільйонів українців за кордоном, і чувака. Ті, хто так жартують, не зустрічались із організованним угрупуванням біженців, які мають спеціальні здібності і прийоми для вибивання собі рабів, ресурсів, власності, у державах їхнього перебування. От, якщо до когось із жартівників прийде жінка і поскаржиться на те, що біженці віджали у неї житло, або про те, що її подруга, яка водилась із біженцями, кудись зникла і її вже рік, як нема ніде, тоді жартівники перестануть гилити зуби. Існує закрита поліцейська статистика, і в Україні, і у Західній Європі, і в Московії і в Україні. У нас і там таких і подібних випадків дуже багато, тому, коли я бачу такі публікації, я розумію, що затримали чотирьох, а бандитизмом і работоргівлею займаються не четверо, і транспортують вони у свої таємні цехи рабів не лише своїх, а і московитів, українців, білорусів, болгар, румунів...а ресурси часто видобувають на місці, від місцевих роззяв і роззявинь. Звичайно, частину транспортованих вони влаштовують на Заході, допомагають їм, залучають до своїх гуртів і сімей, як рекламну кампанію. Звичайно, частину громадян і України, і Московії і інших держав, вони залучають також до себе і дружинами, і друзями, і компаньонами, і тут і у них вдома, ... та їхні виробництва потребують ресурсів і рабів. Де вони їх беруть? Їх постачають самі українці, ті, що ловляться на їхній гачок і не розуміють небезпеки, що нависла над Україною. Сьогодні тут їх мало, а завтра на Сході може спалахнути нова війна за нафту, і їх тут буде, як яблук у саду восени, на кожному кроці. Якщо поліція і держава зараз проігнорують підпільні мережі біженців, завтра, якщо вони наводнять Україну з воюющих Ірану, Іраку, Туреччини, Іорданії, Сирії, Пакістану.... вони можуть зайняти ключову роль у державі, як китайці Пол-Пота у Камбоджі. Тож, раджу погуглити: "клика Пол-Пота, Иенг-Сари в Камбодже".

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержана группа, переправлявшая выходцев из стран Южной Азии в Евросоюз, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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