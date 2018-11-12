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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Порошенко (15735) США (14398) энергетика (1021) Перри Рик (7)

 Украина и США начали стратегический энергетический диалог, - Порошенко провел встречу с американским министром Перри

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром экономики США Риком Перри.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко. 

В сообщении омтечается: "Украина и США начали стратегический энергетический диалог, который будет способствовать более тесному сотрудничеству причастных государственных учреждений и компаний. Об этом мы говорили во время встречи с Министром энергетики США Риком Перри.

Сотрудничество с США в сфере энергетики имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности Украины. Мы заинтересованы в привлечении в нашу страну современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа.

Также в ходе встречи отметили необходимость дальнейшего противодействия проекта "Северный поток 2", а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США".

Также читайте: Украина может стать Техасом в Европе, - министр энергетики США Перри

Украина и США начали стратегический энергетический диалог, - Порошенко провел встречу с американским министром Перри 01

Также читайте: Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3096511
 
   
 Топ комментарии
 
не даром..за счёт бюджета..за наши с вами налоги..
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а у вилкула не спрашивали,где деньги за оплату отопления?или порох лучше знает?
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Стратегический ты наш, просрал все что можно, осталось покупать самый дорогой газ у америкосов и толкать его нищему населению.
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и еще яйца шоколадные а внутри иголка
глотать когда Юля станет презом
все ци троли уже в СБ УПА на заметке
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Стратегический ты наш, просрал все что можно, осталось покупать самый дорогой газ у америкосов и толкать его нищему населению.
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как кацап-так про выделительную систему Україна і США почали стратегічний енергетичний діалог, - Порошенко провів зустріч з американським міністром Перрі - Цензор.НЕТ 5990.
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Тебе с одной извилиной трудно понять , что в бизнесе друзей нет.
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Я ненавижу всё, окружающее. Тока прошу понять причину: в соседнем доме никакая тварь человекообразная, не попыталась выломать решетки-окошки, в подвалы. Результат: коты, которые ни в чем не виноваты- мерзнут и чихают... и кашляют. Смотреть на это- невозможно. Потому- я уничтожил 40-50 решеток, в подвалы. Ломом и лопаткой саперной. В моем доме- давно, в соседнем прямо сейчас. Если мои коты не поймут... если они не смогут спуститься в теплый подвал... если я увижу, что они умирают, от холода... Знайте:всякие моторолы, гиви, захеры, остальная дыровская хуйня- мне в подметки не сгодится. Мне- по хуую все твари- ОСМД и остальное.. Одно известно: мои дворовые коты- будут жить. За остальных- не ручаюсь.
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Андрей , вы очень странный в хорошем смысле человек. Во время тотальной жестокости и жлобского равнодушия , есть человек, который заботится, чтоб не замёрзли какие- то коты!
Такие же 'странные' на взгляд толстошкурых обывателей идут добровольцами на фронт. Такие же 'странные' помогают инкогнито армии.
Спасибо вам за живых котов вашего двора.
Наверное, фигню написала,и не мое это дело, но я так чувствую
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Коти повинні мати господаря,а не жити в підвалах.Зрозуміло?Підвали не для котів.Йдіть і поставте гратки на місце.
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Україна зі своїми запасами може повторити успіх США, ставши "новим Техасом" в Європі.

Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі у ході зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні.

"Україна може стати Техасом в Європі", - сказав він.

Перрі зазначив, що сьогодні США є країною номер один з видобутку нафти й газу у світі, але, за оцінками геологів, запаси газу в Україні можуть бути навіть більше, ніж у США.

"Я нагадую людям, які 10 років тому розповідали нам, що у світі вже видобуто все викопне паливо. Вони називали це "пік видобутку нафти", пам'ятаєте? Але ці ресурси завжди були, й інновації й технології дали змогу нам отримати доступ до них", - сказав Перрі, коментуючи вихід США на лідируючі позиції щодо видобутку вуглеводнів.
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Да только министр забыл, что самая богатая зерноземами страна в Европе, почему то после майдана стала самой бедной....
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Не после Майдана, а после мансов Пидрахуя-2 Охындовского с результатами выборов и классического финта Офшорника-Гонтыревой зимой 2014-2015
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та я вот заявляю шо ты трубой из жопы 10 млрд задуешь
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про твою которую шоколадные пользуют
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Тем временем в Вифлееме открыли улицу имени вв.Путлера а также новую банду под названием ИППО,возглавляет это дерьмо бывший премьер РАБссии Сергей Степашин.Попечительный Совет этого дерьма осуществляет бывший братан Путлера по Дрездену в дохлом ГДР Николай Токарев.Также в банде состоят Лавров,Лужков,Собянин и ПОтриярх всея РАБсси поп Гундяй... Україна і США почали стратегічний енергетичний діалог, - Порошенко провів зустріч з американським міністром Перрі - Цензор.НЕТ 3969 Україна і США почали стратегічний енергетичний діалог, - Порошенко провів зустріч з американським міністром Перрі - Цензор.НЕТ 3969
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Украине нужно поддержать шахтёров из Пенсильвании, им Трамп обещал работу. Трамп своё слово выполнит в любом случае. Нужно же работать американцам где-то, Украина купит уголь из США.
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кузю отремонтировали уже? а то не понятно, как же вы будете американцев пугать смешить?
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Что "Кузя"? Дешёвка. Бронекатера "Рошен" зарешают.
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Смишно. Но кроме "Кузи" Рашка строит десятки кораблей в год и открывает новые верфи. Но зачем об этом думать, это грустно. Лучше посмияться
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ну да, когда то они вбухали бабло, что-то там построили, но так как турбины Украина им больше не поставляет, то стоят они и ржавеют.
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Те, что ориентированы на турбины николаевской "Зори" да, стоят пока. В остальном строят и сдают корабли (не катера) ежемесячно как минимум.
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там народ уже последний уй без хлеба доедает, я именно по таким фактам больше ориентируюсь, а не по тому, каким образом кацапы последнее бабло бюджетное пилят.
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Удачи в ориентировке по таким охренительным фактам
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Торговля ЕС-Украина выросла до 42 % такого никогда не было за 27 лет Незалежности... Україна і США почали стратегічний енергетичний діалог, - Порошенко провів зустріч з американським міністром Перрі - Цензор.НЕТ 6486
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Россия сказала ЕС - если не хотите Сев. Поток-2 в ЕС то мы построим Силу Сибири-2 в Китай, завтра точно также скажут про Сев. Поток-3, ЕС некуда деваться ведь китайский рынок больше рынка ЕС и может поглотить любые объемы энергоносителей.
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там і Китай ні до чого - Європа (особливо Німеччина і Італія) сидить на "газовій голці" в РФ ще з часів СРСР ...
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Китай очень важен, наличие такого конкурента-покупателя российского газа позволяет России диктовать ЕС свои условия, ЕС вынужден соглашаться на всё и не может ничего возразить.
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В Китай тянут трубу от совершенно нового месторождения, не связанного с тюменско-ямальскими.
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Це ви недооцінюєте жадібність та ідіотизм кремльгаза, колись можуть і від Урала в Китай трубу прокласти. Хоча поки їм і витрат на Сєвпоток-2 та Турецпоток вище даху. І, судячи з заяв, теж переорієнтовуються на експорт ЗПГ, там хоч перспектива нарощування об'ємів є.
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Сдаётся мне, пан Вячеслав, что Китай никогда не будет платить России серьёзные деньги за газ, поскольку может отобрать этот газ бесплатно. И Путин это наверняка знает. Поэтому уже и отдал Китаю кусок Сибири, который по размеру больше Крыма. К чему бы это?
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Дональд Трамп в Париже разрешил Плешивому Педофилу строит Северный поток 2,3 и 4.... Україна і США почали стратегічний енергетичний діалог, - Порошенко провів зустріч з американським міністром Перрі - Цензор.НЕТ 501
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свинорусов просто разорвало в хлам от бессилия и понимания того, что они навсегда теряют Украину как импортёра энергоресурсов из пидорахи.
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Якщо відріжете собі електрику та газ і пересядете з машин на кінні брички, то так, можна повністю відмовитись хоч завтра.
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ты о чем? а если ты отрежешь себе карнешон, то вообще размножаться не сможешь, но какое это имеет отношение к теме?
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А яке відношення мають Ваші хвантазії про свінорусов? Чи то Ваші мишебгатья? Україна і США почали стратегічний енергетичний діалог, - Порошенко провів зустріч з американським міністром Перрі - Цензор.НЕТ 4173
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свинорусы - это твои братушки оккупанты из пидорашки.
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Це ти, кацапчику, хуцпу розводиш. Але що окупанти втрачають? Якось не помітно. Ну так, доведеться їм наполовину посунутись по ядерному паливу, а по решті позицій не втрачають. Зате Україна була до війни нетто-експортером електроенергіїв рашу, зараз лише через ротердам+ та просування рудим своїх інтересів Україна не скотилась до постійного імпорту е\е з ерефи.
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ты не понял, в Украине будут разрабатывать свои месторождения и в ближайшей перспективе Украина будет не только себя обеспечивать, но и экспортировать энергоресурсы в другие страны, а кацапы будут лапу сосать (ну ты понял).
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что радует, это значит всё - прощай не мытая рассия, уже выключается рубильник, рассию как главный поставщик ресурсов и выключает политические махинации рашки, важно что это понимает и рашка.
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Я ж не спав або ти виділ що я спав, зрозумів, що ще ти бачив?
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Бачив нестримний оптимізм жителя далекої півночі Україна і США почали стратегічний енергетичний діалог, - Порошенко провів зустріч з американським міністром Перрі - Цензор.НЕТ 7499
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На выборах и мы скажем Порошенко свое веское слово. Ждать осталось недолго.
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дай телефон позвонить, есть 25 копочек?
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ну то есть ты не мог просто написать с какого именно города?
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Приезжай прямо в Неаполь, тебя Comorra дружно встретит.
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Україна і США почали стратегічний енергетичний діалог, - Порошенко провів зустріч з американським міністром Перрі - Цензор.НЕТ 3051

За 6 месяцев 2018 года пророссийской партией Родина (Батькивщина) на рекламу было потрачено 100 000 000 гривен. На рекламу невнятного курса, на кривые дула, на фейковые батальоны, на ворованные фотки.
Сто. Миллионов. Гривен.
***
- А у юльвладіміровни немає бізнесу, як у Порошенка…
- Звідки Ви знаєте?
- Тому шо знаю.
- А за що ж вона тоді живе?
- Бо вона дуже умна, вона потужна її знає увесь світ.
© Анастасія Приходько
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безкінечно поважаю Петра Олексійовича! мій голос лише за нього
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