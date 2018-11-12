 Украина и США начали стратегический энергетический диалог, - Порошенко провел встречу с американским министром Перри

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.
В сообщении омтечается: "Украина и США начали стратегический энергетический диалог, который будет способствовать более тесному сотрудничеству причастных государственных учреждений и компаний. Об этом мы говорили во время встречи с Министром энергетики США Риком Перри.
Сотрудничество с США в сфере энергетики имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности Украины. Мы заинтересованы в привлечении в нашу страну современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа.
Также в ходе встречи отметили необходимость дальнейшего противодействия проекта "Северный поток 2", а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США".
глотать когда Юля станет презом
все ци троли уже в СБ УПА на заметке
Такие же 'странные' на взгляд толстошкурых обывателей идут добровольцами на фронт. Такие же 'странные' помогают инкогнито армии.
Спасибо вам за живых котов вашего двора.
Наверное, фигню написала,и не мое это дело, но я так чувствую
Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі у ході зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні.
"Україна може стати Техасом в Європі", - сказав він.
Перрі зазначив, що сьогодні США є країною номер один з видобутку нафти й газу у світі, але, за оцінками геологів, запаси газу в Україні можуть бути навіть більше, ніж у США.
"Я нагадую людям, які 10 років тому розповідали нам, що у світі вже видобуто все викопне паливо. Вони називали це "пік видобутку нафти", пам'ятаєте? Але ці ресурси завжди були, й інновації й технології дали змогу нам отримати доступ до них", - сказав Перрі, коментуючи вихід США на лідируючі позиції щодо видобутку вуглеводнів.
пугатьсмешить?
За 6 месяцев 2018 года пророссийской партией Родина (Батькивщина) на рекламу было потрачено 100 000 000 гривен. На рекламу невнятного курса, на кривые дула, на фейковые батальоны, на ворованные фотки.
Сто. Миллионов. Гривен.
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- А у юльвладіміровни немає бізнесу, як у Порошенка…
- Звідки Ви знаєте?
- Тому шо знаю.
- А за що ж вона тоді живе?
- Бо вона дуже умна, вона потужна її знає увесь світ.
© Анастасія Приходько