 Без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения "выборы" на Донбассе являются недействительными, - президент ПА ОБСЕ Церетели

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте ПА ОБСЕ в связи с проведением так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса, инеформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и давно призывает к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, что остается лучшим путем к долгосрочному урегулированию конфликта на востоке Украины", - заявил Церетели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постоянный совет ОБСЕ сегодня проведет спецзаседание по незаконным "выборам" в ОРДЛО, - постпредство Украины

"По этой причине я глубоко сожалею, что лидеры сепаратистов, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей, проигнорировали много призывов международного сообщества, чтобы на выходных эти "выборы" были отменены. Проведение любых выборов без согласия Украины является явным нарушением суверенитета страны. Также без действенного режима прекращения огня и полного отвода тяжелого вооружения обеими сторонами, такие выборы автоматически будут недействительными", - подчеркнул президент ПА ОБСЕ.

"Выборы", проведенные 11 ноября, были незаконными и провокационными. Такие шаги, как эти, только ведут к препятствованию выполнению Минских соглашений, и их следует избегать. Я настоятельно призываю все стороны возобновить усилия в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, чтобы способствовать конструктивным переговорам", - отметил Церетели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконные "выборы" на Донбассе - это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей, - Парубий

Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.