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 Политика Украины, За рубежом
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 Без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения "выборы" на Донбассе являются недействительными, - президент ПА ОБСЕ Церетели

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявляет, что псевдовыборы на оккупированной части Донбасса, состоявшиеся 11 ноября без согласия Украины, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте ПА ОБСЕ в связи с проведением так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса, инеформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и давно призывает к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, что остается лучшим путем к долгосрочному урегулированию конфликта на востоке Украины", - заявил Церетели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постоянный совет ОБСЕ сегодня проведет спецзаседание по незаконным "выборам" в ОРДЛО, - постпредство Украины

"По этой причине я глубоко сожалею, что лидеры сепаратистов, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей, проигнорировали много призывов международного сообщества, чтобы на выходных эти "выборы" были отменены. Проведение любых выборов без согласия Украины является явным нарушением суверенитета страны. Также без действенного режима прекращения огня и полного отвода тяжелого вооружения обеими сторонами, такие выборы автоматически будут недействительными", - подчеркнул президент ПА ОБСЕ.

"Выборы", проведенные 11 ноября, были незаконными и провокационными. Такие шаги, как эти, только ведут к препятствованию выполнению Минских соглашений, и их следует избегать. Я настоятельно призываю все стороны возобновить усилия в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, чтобы способствовать конструктивным переговорам", - отметил Церетели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконные "выборы" на Донбассе - это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей, - Парубий

Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3096510
 
 
 Топ комментарии
 
Он же Гога, он же Гриша, он же Жора 😀
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Георгі Церетелі є грузинським депутатом, тому Україна має нові можливості.
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А что там говорят международные наблюдатели о явке выборцев ЛДНР?
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Як на свято я иду, то в руке держу бензин....
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А вот с прекращением огня из тяжелых вооружений... другое дело...
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результаты "выборов" ничтожны при любых условиях. При чем здесь прекращение огня?
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минский график.
Меня интересует, уже нарушены минские, или еще нет?
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Георгі Церетелі є грузинським депутатом, тому Україна має нові можливості.
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Британия помогла Австрии поймать Штирлица РАБссии Без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения "выборы" на Донбассе являются недействительными, - президент ПА ОБСЕ Церетели - Цензор.НЕТ 8673видать хотел в Автрии создать НовоРоSSiю,скандал разгоряется не на Шутку
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На парижской на полянке,
Собралися обезьянки.
Вошки, мошки мандавошки,
Ядовитая змея...
Вобщем, было дох.я.
Однако, представителей Великобритании я что-то не вижу.
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Ну.мы в партийных школах не учились...к.маркса не учили
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Профессор Плейшнер упал из окна...,генерал-фильдмаршала РАБссии ЗаХера взорвали,чем закончит адмирал Пу..шилин пока не знаю,но следов РАБссия не оставляет... Без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения "выборы" на Донбассе являются недействительными, - президент ПА ОБСЕ Церетели - Цензор.НЕТ 6894 Без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения "выборы" на Донбассе являются недействительными, - президент ПА ОБСЕ Церетели - Цензор.НЕТ 6894
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Во тя щтыриь..с пятницы по понедельник...пусть разлагаются..нам в Украине такой электорат не нужен..
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Хто там живёт -- все проголосовали за такую свою жизнь!
...поэтому и бомбят мирное население, шо оно армию содержит...
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без действенного режима прекращения огня и полного отвода тяжелого вооружения обеими сторонами, такие выборы автоматически будут недействительными", -Источник: https://censor.net.ua/n3096510 - тобто , за його логікою , якщо сєпари (і Україна ..) відведуть важке озброєння , то ОБСЄ ці "вибори" вже готова визнати ?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБез прекращения огня и отвода тяжелого вооружения "выборы" на Донбассе являются недействительными, - президент ПА ОБСЕ Церетели
 
 
 
 
 
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