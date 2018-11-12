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Все про:националисты (371) Свобода (2674) Кошулинский (104) Правый сектор (727) Ярош (270)

 Не претендую на мандаты и должности, а на выборах президента поддерживаю кандидатуру Кошулинского, - Ярош

Командир "Украинской добровольческой армии" (УДА), внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош утверждает, что националисты должны в 2019 году выставить единого кандидата в президенты, по его мнению, им должен стать бывший заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский от Всеукраинского объединения "Свобода".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ярош написал в Фейсбуке. 

Он подчеркнул, что сам не претендует "ни на какие мандаты и должности".

"Убежден, что любые выборы во время войны являются ненужными и нарушающими основы национального народовластия", – считает Ярош.

Однако если народ принимает "игру по действующим правилам", то задачей националистов становится не допустить к власти "агентуру Кремля", выставить одного кандидата в президенты, а затем сформировать единый список в Верховную Раду, отметил политик.

"Считаю взвешенным и правильным отказ [главы ВО "Свобода" Олега] Тягнибока от участия в президентских выборах. Считаю предложение партии "Свобода" о выдвижении Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичным и приемлемым. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины", – написал Ярош,

Он подчеркнул: "Блеяние" канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона об опасности национализма делает задачу украинских правых "еще более важной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тягнибок отказался от участия в президентских выборах. Кандидатом будет Кошулинский

Не претендую на мандаты и должности, а на выборах президента поддерживаю кандидатуру Кошулинского, - Ярош 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096509
 
 
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Сейчас набегут дякулы и докажут, что соево-бобовым альтернативы на выборах нет.)
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Увы, так и есть.
Но шанс упустили в 2014, когда ПС был главным ударным steamroller'ом Революции. Надо было идти до конца и брать штурвал в свои руки, а не отходить в сторонку, пропуская других.
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шансов нет , денег нет,в один тур , мы без альтернативные .... это мы уже слышали, но на этот раз будет по другому --- у сои с кроликами в любых шкурах,под любыми знаменами,хоть в первых номерах привлекут героев АТО---------- У СОИ ШАНСОВ НЕТ!!!!... У Руслана Есть!!!
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так кацапня уже яроша на прошлых выборах праздравляла.понравилось?
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мало интересен Ярош, он ну не как не может быть примером в поддержке или не поддержке какого то кандидата, а этот обьявленный Руслан Кошулинский, какая о нём не официальная информация или и официальная, чем он дышит?
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Погугли фотографии с майдана.
Руслан Кошулинский вицеспикер парламента и единственный политик который оставался с людьми когда начался расстрел.
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гадька, и не только она, тоже была на Маидане, не которые говорят что она якобы голомы руками хотела беркут остоновить.
Фотки не позитивное докозательство в основном, я не пробую его очернить, интересуюсь именно деиствиями и достижениями, то что после Маидана попал по квоте в ВР, это так себе - что делали что зделал - результат важен. Вот тетя люля тоже много где была, но нет позитивных результатов в жызни.
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абсолютно нормальна і адекватна людина
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огласи пожалуиста его позитивные результаты как политика - президент же политическая фигура.
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Он подчеркнул: "Блеяние" канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона об опасности национализма делает задачу украинских правых "еще более важной".

...
Красава! Зиганул от души.
Жаль, что вряд ли толковых националистов допустят до власти.
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що значить зіганув? з такою міграційною політикою, як проводять Франція і Німеччина, корінні німці і французи скоро стануть там вимираючими народами ...
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а це лише питання часу і цей процес вже не зупинити ...
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в Франції вже нічого зупиняти....одні араби і негри
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Ай, там луценко - порошенки розказують, шо альтернативи мальдівському рошену нема, ато пуцін нападе... Тай ітак ВО Свобода у всіх гріхах винна ! Не претендую на мандаты и должности, а на выборах президента поддерживаю кандидатуру Кошулинского, - Ярош - Цензор.НЕТ 5326
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Молодець . Тепер слово за Білецьким і головне - не тягнути час !
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Я бы Настю Каменских поддержал в президенты...
Она так сексуальна...
А там и Потапа можно пристроить в премьеры...
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Нічого не маю проти Кошулинського але ...
В Тернополі мер від «Свободи» з колегами таке творять !!! Як кажуть «най Бог боронить !!!»
А така була надія(((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе претендую на мандаты и должности, а на выборах президента поддерживаю кандидатуру Кошулинского, - Ярош
 
 
 
 
 
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