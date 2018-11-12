 Не претендую на мандаты и должности, а на выборах президента поддерживаю кандидатуру Кошулинского, - Ярош

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ярош написал в Фейсбуке.



Он подчеркнул, что сам не претендует "ни на какие мандаты и должности".



"Убежден, что любые выборы во время войны являются ненужными и нарушающими основы национального народовластия", – считает Ярош.



Однако если народ принимает "игру по действующим правилам", то задачей националистов становится не допустить к власти "агентуру Кремля", выставить одного кандидата в президенты, а затем сформировать единый список в Верховную Раду, отметил политик.



"Считаю взвешенным и правильным отказ [главы ВО "Свобода" Олега] Тягнибока от участия в президентских выборах. Считаю предложение партии "Свобода" о выдвижении Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичным и приемлемым. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины", – написал Ярош,

Он подчеркнул: "Блеяние" канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона об опасности национализма делает задачу украинских правых "еще более важной".





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