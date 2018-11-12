 Не претендую на мандаты и должности, а на выборах президента поддерживаю кандидатуру Кошулинского, - Ярош

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ярош написал в Фейсбуке.
Он подчеркнул, что сам не претендует "ни на какие мандаты и должности".
"Убежден, что любые выборы во время войны являются ненужными и нарушающими основы национального народовластия", – считает Ярош.
Однако если народ принимает "игру по действующим правилам", то задачей националистов становится не допустить к власти "агентуру Кремля", выставить одного кандидата в президенты, а затем сформировать единый список в Верховную Раду, отметил политик.
"Считаю взвешенным и правильным отказ [главы ВО "Свобода" Олега] Тягнибока от участия в президентских выборах. Считаю предложение партии "Свобода" о выдвижении Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичным и приемлемым. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины", – написал Ярош,
Он подчеркнул: "Блеяние" канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона об опасности национализма делает задачу украинских правых "еще более важной".
Но шанс упустили в 2014, когда ПС был главным ударным steamroller'ом Революции. Надо было идти до конца и брать штурвал в свои руки, а не отходить в сторонку, пропуская других.
Руслан Кошулинский вицеспикер парламента и единственный политик который оставался с людьми когда начался расстрел.
Фотки не позитивное докозательство в основном, я не пробую его очернить, интересуюсь именно деиствиями и достижениями, то что после Маидана попал по квоте в ВР, это так себе - что делали что зделал - результат важен. Вот тетя люля тоже много где была, но нет позитивных результатов в жызни.
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Красава! Зиганул от души.
Жаль, что вряд ли толковых националистов допустят до власти.
Бандере- Слава !
?
Она так сексуальна...
А там и Потапа можно пристроить в премьеры...
В Тернополі мер від «Свободи» з колегами таке творять !!! Як кажуть «най Бог боронить !!!»
А така була надія(((