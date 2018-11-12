 Националистические силы выдвинут единого кандидата в президенты, - Билецкий

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий.

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"Должен быть единый кандидат. Мое глубокое убеждение, что единственное спасение для Украины - это национальная идея. Сейчас настало ее время, и она очень быстро шагает по Европе. Я также глубоко убежден, что национализм сможет выполнить эту функцию - если он повторит историю 1929 года, когда по предложению Евгения Коновальца была создана единая организация украинских националистов. Поэтому, кроме кандидата, нам нужна и националистическая партия", - отметил Билецкий.

Он подчеркнул, что с удивлением читает у людей, не имеющих отношения к национализму, что его представители не договорились или "чрезмерных амбициях".

"Я инициировал переговорный процесс относительно объединения и лично написал Манифест. Смешно говорить о чрезмерных амбициях с нашей стороны, если еще в мае 2018-го я, забыв об амбициях "Национального Корпуса", о собственных амбициях, которые были подкреплены военными достижениями в 2014-2015 годах, - сказал поддержать кандидатуру от "Свободы" на президентских выборах. Тогда это был Олег Тягнибок. Единственное "но": я соглашался на то, что будут предприняты шаги по созданию единой новой националистической структуры с новой символикой, названием и так далее. Абсолютно убежден, что у "Национального Корпуса" и без этого есть политическое будущее. Но я был готов поступиться собственными амбициями и амбициями партии. К сожалению, ни одного шага наших партнеров в этом направлении пока я не вижу. Надеюсь в ближайшие недели их увидеть", - констатировал лидер "Нацкорпуса".

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По словам Билецкого, его не предупредили, что "Свобода" выдвинет кандидатом Руслана Кошулинского. В то же время, по его мнению, этот кандидат может обсуждаться. "Я не вижу в этом проблемы. "Национальный Корпус" выдвинет меня, "Правый сектор", скорее всего, - Андрея Тарасенко. Мы будем еще обсуждать все кандидатуры между нашими политическими силами, узким кругом", - сообщил он, уточнив, что дедлайн для выдвижения единого кандидата от националистических сил - декабрь 2018 года.

"Потому что тянуть дальше действительно некуда. И я остаюсь при глубоком убеждении в том, что единый кандидат, как и единая националистическая партия - это залог победы националистов. Такого объединения ждет огромное количество людей национально ориентированных, фронтовиков, ветеранов. Ко мне за это время обратилось множество общественных активистов, а также людей, которые формально даже не имеют отношения к националистическим структурам. И все говорят одно: мы ждем от вас единства для похода против этой власти и против реваншистов с российской стороны", - подчеркнул Билецкий.

Сейчас, по словам лидера "Нацкорпуса", план таков: националисты должны до декабря выйти с четкой программой на год, которая будет предусматривать единого кандидата как представителя единой будущей украинской националистической партии. "А также надо назначить съезд этой национальной партии. Более того, для людей правильным сигналом было бы проведение этого съезда ли не после президентских выборов, а до. Например, в феврале или начале марта. Таким образом националисты послали бы правильный сигнал о том, что этот кандидат - единый кандидат. И что через полгода он будет представлять эту сверхмощную общую националистическую силу на выборах в парламент", - резюмировал Билецкий.

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Напомним, 14 октября, в День защитника Украины, председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах и предложил выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслана Кошулинского. Свой шаг лидер политсилы объясняет желанием ускорить процесс объединения националистических сил. Об этом Олег Тягнибок заявил во время своего выступления на Марше Славы УПА, подчеркнув, что этого требует нация.

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