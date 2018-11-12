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 Националистические силы выдвинут единого кандидата в президенты, - Билецкий

Избиратели, поддерживающие националистов, ждут, что будет выдвинут единый кандидат на президентские выборы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий.

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"Должен быть единый кандидат. Мое глубокое убеждение, что единственное спасение для Украины - это национальная идея. Сейчас настало ее время, и она очень быстро шагает по Европе. Я также глубоко убежден, что национализм сможет выполнить эту функцию - если он повторит историю 1929 года, когда по предложению Евгения Коновальца была создана единая организация украинских националистов. Поэтому, кроме кандидата, нам нужна и националистическая партия", - отметил Билецкий.

Он подчеркнул, что с удивлением читает у людей, не имеющих отношения к национализму, что его представители не договорились или "чрезмерных амбициях".

"Я инициировал переговорный процесс относительно объединения и лично написал Манифест. Смешно говорить о чрезмерных амбициях с нашей стороны, если еще в мае 2018-го я, забыв об амбициях "Национального Корпуса", о собственных амбициях, которые были подкреплены военными достижениями в 2014-2015 годах, - сказал поддержать кандидатуру от "Свободы" на президентских выборах. Тогда это был Олег Тягнибок. Единственное "но": я соглашался на то, что будут предприняты шаги по созданию единой новой националистической структуры с новой символикой, названием и так далее. Абсолютно убежден, что у "Национального Корпуса" и без этого есть политическое будущее. Но я был готов поступиться собственными амбициями и амбициями партии. К сожалению, ни одного шага наших партнеров в этом направлении пока я не вижу. Надеюсь в ближайшие недели их увидеть", - констатировал лидер "Нацкорпуса".

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По словам Билецкого, его не предупредили, что "Свобода" выдвинет кандидатом Руслана Кошулинского. В то же время, по его мнению, этот кандидат может обсуждаться. "Я не вижу в этом проблемы. "Национальный Корпус" выдвинет меня, "Правый сектор", скорее всего, - Андрея Тарасенко. Мы будем еще обсуждать все кандидатуры между нашими политическими силами, узким кругом", - сообщил он, уточнив, что дедлайн для выдвижения единого кандидата от националистических сил - декабрь 2018 года.

"Потому что тянуть дальше действительно некуда. И я остаюсь при глубоком убеждении в том, что единый кандидат, как и единая националистическая партия - это залог победы националистов. Такого объединения ждет огромное количество людей национально ориентированных, фронтовиков, ветеранов. Ко мне за это время обратилось множество общественных активистов, а также людей, которые формально даже не имеют отношения к националистическим структурам. И все говорят одно: мы ждем от вас единства для похода против этой власти и против реваншистов с российской стороны", - подчеркнул Билецкий.

Сейчас, по словам лидера "Нацкорпуса", план таков: националисты должны до декабря выйти с четкой программой на год, которая будет предусматривать единого кандидата как представителя единой будущей украинской националистической партии. "А также надо назначить съезд этой национальной партии. Более того, для людей правильным сигналом было бы проведение этого съезда ли не после президентских выборов, а до. Например, в феврале или начале марта. Таким образом националисты послали бы правильный сигнал о том, что этот кандидат - единый кандидат. И что через полгода он будет представлять эту сверхмощную общую националистическую силу на выборах в парламент", - резюмировал Билецкий.

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Напомним, 14 октября, в День защитника Украины, председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах и предложил выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслана Кошулинского. Свой шаг лидер политсилы объясняет желанием ускорить процесс объединения националистических сил. Об этом Олег Тягнибок заявил во время своего выступления на Марше Славы УПА, подчеркнув, что этого требует нация.

Читайте полное интервью: Андрій Білецький: "Дедлайн для висунення єдиного кандидата від націоналістів – грудень 2018-го"

Источник: https://censor.net.ua/n3096508
 
   
 Топ комментарии
 
-- как бы там нибыло -- а: Кто не с нами, тот против нас! -- коммуняки правильно сформулировали... -- надо брать на вооружение -- во время Войны!
Слава Україні!
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Отлично! Теперь вместо двух процентов наберете три! И достаточно. Нечего нацикам во власти делать. Это те же йобики, лепены и т.п. только украинские.
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ждем шоколадных провокаций
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як варіант - створення фейкових "націоналістичних" партій - спойлерів , аби відбирати голоси виборців ...
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Угу...глядя на ваших клоунов с газетами, я кааак побегу....за вас голосоваь
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-- как бы там нибыло -- а: Кто не с нами, тот против нас! -- коммуняки правильно сформулировали... -- надо брать на вооружение -- во время Войны!
Слава Україні!
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За четыре года они не выдвинули ни одного нормального законопроекта и ни одной нормальной идеи. А на русофобии далеко не уедешь.
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в русофобії немає нічого поганого..... просто треба вбити в собі москаля і ви вже русофоб
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в твоем шоколадном кнессете выдвинешь законопроект, ага)))
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якщо висунуть правильного кандидата з хорошою національною програмою, то буде значно більше..... але в другий тур він малоймовірно що вийде.... Їм краще готуватися до парламентських виборів
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Отлично! Теперь вместо двух процентов наберете три! И достаточно. Нечего нацикам во власти делать. Это те же йобики, лепены и т.п. только украинские.
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Кубань и Закерзонье хотят вернуть?
В Венгрии вон Сиярто официально выступает против изучения этническими венграми украинского языка,потому что это ассимиляция в украинское общество.
Внуки и правнуки этих венгров уже будут считать себя украинцами,а венграм хочется Закарпатьем прирасти.
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Якщо буде єдиний кандидат від націоналістів, то він буде мати більшу підтримку ніж сума виборців від усіх націоналістичних партій.
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Свобода аж кишит фээсбэшниками (самая яркая фарионша), поэтому я не думаю, что сейчас так нужно это объединение, ибо фээсбешники среди националистов потом сделают всё, чтоб обосрать националистическое движение украинцев и снова привести к власти олигархат. Белецкий - своє роби!
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Выберите нейтрального Огрызко и будет у вас лучший кандидат от националистов , Кошулинский честный человек , но его позиционируют с Тягнибоком . что не есть хорошо .
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Кошулінського на жаль мало хто знає.
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звичайно , у вас , в Ольгіно його мало хто знає ... Националистические силы выдвинут единого кандидата в президенты, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9580
але Українці його чудово знають !
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А с чего это мусорок Билецкий решил что он националистическая сила ?Мы вот считаем что он работает на власть , а как известно власть в Украине не представляет интересы Украинского народа .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНационалистические силы выдвинут единого кандидата в президенты, - Билецкий
 
 
 
 
 
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