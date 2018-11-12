"Второе чтение бюджета 2019 рассмотрят 22 ноября, - Парубий..."

"Это кулуарные слухи. Я об этом говорил публично и открыто, что мы планируем – и мы разговаривали на этот счёт с премьер-министром – 22 ноября, в четверг, перейти к рассмотрению бюджета", - сказал А.Парубий журналистам в понедельник в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в этот день также будут рассмотрены во втором чтении изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

А.Парубий также отметил, что принятие госбюджета-2019 является одним из условий получения международной финансовой помощи.

Как сообщалось, А.Парубий принимает участие в 9-м заседании межпарламентской ассамблее Украина-Польша-Литва 12-13 ноября в Вильнюсе (Литва).

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