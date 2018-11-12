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 Второе чтение бюджета 2019 рассмотрят 22 ноября, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вновь утверждает, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 год в четверг, 22 ноября, и отвергает какие-либо слухи, что этого не произойдёт.

"Это кулуарные слухи. Я об этом говорил публично и открыто, что мы планируем – и мы разговаривали на этот счёт с премьер-министром – 22 ноября, в четверг, перейти к рассмотрению бюджета", - сказал А.Парубий журналистам в понедельник в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в этот день также будут рассмотрены во втором чтении изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

А.Парубий также отметил, что принятие госбюджета-2019 является одним из условий получения международной финансовой помощи.

Как сообщалось, А.Парубий принимает участие в 9-м заседании межпарламентской ассамблее Украина-Польша-Литва 12-13 ноября в Вильнюсе (Литва).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада примет бюджет в начале декабря или даже раньше, - замглавы фракции "Блок Порошенко" Кононенко

Источник: https://censor.net.ua/n3096505
 
 
 Топ комментарии
 
Йей , тут туповатые депутаты в четверг вечером на шоу у Вересень, возмущались что евробляхи не платят в бюджет. И учителя и врачи без денег.
Вопрос - КАК ЭТО 2.2 млн ТРНЗИТНЫХ АВТО можно заложить в бюджет? Они совсем идиоты????
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Ну не знает Марина как утюг включать и где лежит обувная щётка. А Вы сразу ругаться
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Меня всегда удивляли эти Цифры Жуткие. Вы говорите- 2,2 миллиона авто бляхерных, так? Я даю Вам Своё Слово: каждый день- я за рулем. Недолго. Бывает час, бывает - два. Я Клянусь вам: ни разу не встречал более чем одной тачки, с еврономерами. Ладно!!! Пусть я прозевал. Тогда- я не встретил более двух тачек. Ещё раз- Ладно: это Мариуполь. Однако... о миллионах- я бы речь не вел... Эту речь ведут те, кому это надо. Не так?
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Лисица съела Зайца, Волк съел Лисицу, Медведь съел Волка -- Бюджет прошёл в дружественной обстановке взаимопонимания...*)
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Йей , тут туповатые депутаты в четверг вечером на шоу у Вересень, возмущались что евробляхи не платят в бюджет. И учителя и врачи без денег.
Вопрос - КАК ЭТО 2.2 млн ТРНЗИТНЫХ АВТО можно заложить в бюджет? Они совсем идиоты????
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хуже--- они без альтернативные сволочи,без стыда и совести
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Меня всегда удивляли эти Цифры Жуткие. Вы говорите- 2,2 миллиона авто бляхерных, так? Я даю Вам Своё Слово: каждый день- я за рулем. Недолго. Бывает час, бывает - два. Я Клянусь вам: ни разу не встречал более чем одной тачки, с еврономерами. Ладно!!! Пусть я прозевал. Тогда- я не встретил более двух тачек. Ещё раз- Ладно: это Мариуполь. Однако... о миллионах- я бы речь не вел... Эту речь ведут те, кому это надо. Не так?
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Смотрела в четверг ночью по Першому с Миколой Вересень ток шоу. Про евробляхи. Сидели ДЕПУТАТЫ В ДОРОГИХ КОСТЮМАХ И С ТУПЫМИ СЫТЫМИ РОЖАМИ. Такие как- Виктор Бондарь, ТЕТЕРУК и т д
Они ВОПИЛИ, что 2,2 млн евроблях не хотят платить в бюджет на учителей и врачей.
Вот у меня вопрос- КАКОЙ ИДИОТ СЧИТАЕТ В БЮДЖЕТ ТРАНЗИТНУЮ АВТО????
😀😀😀😀😀😢😥
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В Києві по подвір'ях серед безгаражних автівок української реєстрації днює та ночує по півдесятка "євроблях". В моєму подвір'ї - це 1/3 від загальної кількості.
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мені соромно за це чмо, яке є обличчям України.
а вам?
Второе чтение бюджета 2019 рассмотрят 22 ноября, - Парубий - Цензор.НЕТ 8634
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Ну не знает Марина как утюг включать и где лежит обувная щётка. А Вы сразу ругаться
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Бюджет - это деньги, предназначенные для людей. А, как известно,
чиновники, никого кроме себя за людей-то не считают.🤑
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Для одних бюджет - шагреневая кожа, для других - бездонная бочка. К шагреневой коже доступ свободный, к бездонной бочке - только для избранных.🤑
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"Второе чтение бюджета 2019 рассмотрят 22 ноября, - Парубий..."


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторое чтение бюджета 2019 рассмотрят 22 ноября, - Парубий
 
 
 
 
 
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