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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
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 США осуждают "выборы" на Донбассе, санкции против России будут продолжены до выполнения Минских соглашений и возврата Крыма, - Нойерт

В государственно департаменте США осуждают фиктивные "выборы" на Донбассе и заявляют о продолжении санкций против России, пока Москва не будет полностью соблюдать Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, Осуждая проведенные 11 ноября фиктивные "выборы" в контролируемой Россией Восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках" - говорится в заявление официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт, распространенном в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо выполнения Минских соглашений Россия закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы", - Волкер

Она напомнила, что США и Евросоюз высказались против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы будем продолжать вводит санкции против России, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - подытожила Нойерт.

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Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноябр

Источник: https://censor.net.ua/n3096502
 
   
 Топ комментарии
 
медленное погружение кацапав в выгребную яму.

Цивилизованный мир красиво и тихо уничтожит помойку под названием фашистская россия.
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"Свиня кругом грязюку знайде...". Правда, "Соборний"? Тобі завдання поставлять - ти "матір Терезу" в "блядстві" викриєш...
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Анекдот: "Передає Обама свої повноваження Трампу. Наче все передав, сіли перепочить... Трамп питає:
- Ти нічого не забув?
- Та наче ні... О! Згадав! Як у тебе з нирками і сечовим міхуром?
- Та наче все в порядку, не скаржуся... А що таке?
- Та, розумієш, "халтурка" тут мені підвернулась - перед початком робочого дня літав у Росію і обсцикав їм уночі під"їзди і ліфтові кабіни... Справишся?
- Та запросто... У мене і кишечний тракт непогано працює...
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Краще справжня зброя, а не ці слова.
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Спочатку слова , а потім все інше 😀
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Спочатку було слово? Деся це чув🤔 знаю також, що спочатку було слово, а потім били по морді за кожне слово окремо.
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медленное погружение кацапав в выгребную яму.

Цивилизованный мир красиво и тихо уничтожит помойку под названием фашистская россия.
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симпотна жіночка.
мабуть цю посаду не "наприсідала"...
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Ольгинці , що скажете на такі заяви США ? Знову ваші під'їзди об**** сцикає вже не Обама , а Трамп 😂
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Анекдот: "Передає Обама свої повноваження Трампу. Наче все передав, сіли перепочить... Трамп питає:
- Ти нічого не забув?
- Та наче ні... О! Згадав! Як у тебе з нирками і сечовим міхуром?
- Та наче все в порядку, не скаржуся... А що таке?
- Та, розумієш, "халтурка" тут мені підвернулась - перед початком робочого дня літав у Росію і обсцикав їм уночі під"їзди і ліфтові кабіни... Справишся?
- Та запросто... У мене і кишечний тракт непогано працює...
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Ольгінці нічого не кажуть про такі заяви, вони просто ржуть. А от я скажу, що окрім порожніх заяв, від міжнародної спільноти і України нічого немає.
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"Свиня кругом грязюку знайде...". Правда, "Соборний"? Тобі завдання поставлять - ти "матір Терезу" в "блядстві" викриєш...
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Так мати Тереза порохоботка і безальтернативна переміщувачка вантажів🤗
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в среду 14 ноября Европарламент впервые в истории рассмотрит вопрос приостановления безвиза для граждан Молдовы за неисполнение властями страны своих договорных обязательств перед ЕС.. закономерный итог саботажа евроинтеграции кремлевским ставленником Додоном...
Тоже самое Московия и желает сделать с Украиной. Привести своих марионеток к власти либо заблокировать работу нового украинского правительства и вернуть все взад.
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Тобто, США ці вибори проковтнули, і ніякої реакції не буде...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША осуждают "выборы" на Донбассе, санкции против России будут продолжены до выполнения Минских соглашений и возврата Крыма, - Нойерт
 
 
 
 
 
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