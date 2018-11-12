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Все про:декларация (1022) Минздрав (1762) реформы (3161)

 Каждый второй украинец подписал декларацию с врачом, - Минздрав

За 7 месяцев кампании "Врач для каждой семьи" своего терапевта, педиатра или семейного врача выбрали более 21 миллиона украинцев.

Наиболее активными были жители Полтавской, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областей - здесь декларации со врачами подписали более 60% жителей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Отметку 50% не пересекли только в трех областях Украины - в Луганской (здесь своего врача выбрали 49% жителей), Одесской (43% жителей) и Закарпатской (41%).

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"Собственный врач, к которому можно обратиться по любому вопросу относительно здоровья, нужен каждому. Как показывает мировая практика, большинство проблем со здоровьем могут быть решены на уровне первичной помощи, особенно в случае своевременного обращения. Семейный врач, терапевт или педиатр не только устанавливает диагноз и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, но и консультирует по здоровому образу жизни, дает направление на анализы, к узким специалистам, выдает справки. И все услуги у вашего врача уже оплачены Нацслужбой здоровья", - отмечается в сообщении.

Теперь подписать декларацию можно и в частном медучреждении (к реформе присоединились 40 частных клиник и 33 врачи-ФОП).

В целом уже 623 медицинских учреждения, в которых работают терапевты, педиатры и семейные врачи, заключили договора с Национальной службой здоровья и получают финансирование по новой модели. Только в октябре эти заведения получили почти 800 млн грн от Нацслужбы здоровья.

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Со второй половины 2019 будет работать программа "Бесплатная диагностика": по направлению семейного врача можно будет проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца, анализы и диагностические исследования в любом медучреждении по вашему выбору, который участвует в программе. Оплачивать услуги будет Национальная служба здоровья.

Источник: https://censor.net.ua/n3096501
 
   
 Топ комментарии
 
В пятницу брат пытался записаться к своему терапевту..в 6.00 записи на пятницу уже не было..плюнул и поехал в частую клинику..пневмония..за несколько часов всё сделали и диагностировали..вложился в 2000 грн..я его спросил, а нах он налоги платит..? хз, ответил он..
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Профанація а не медрефчорма. Сусідка для дитини з температурою під 40 швидку не могла викликати - відмовляються їхати. Кажуть приводьте дитину до лікаря!!! Нормально? Коли вмирав мій батько, то дільнична більше тижнгя не приносила рецепт на знеболювальні, хоча зобов'язана щодня своїх онкохворих відвідувати
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А куда деваться если заставляют?!
Не подписал декларацию - больничного не дают, справку детям в школу или в садик не дают и т.д.
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В пятницу брат пытался записаться к своему терапевту..в 6.00 записи на пятницу уже не было..плюнул и поехал в частую клинику..пневмония..за несколько часов всё сделали и диагностировали..вложился в 2000 грн..я его спросил, а нах он налоги платит..? хз, ответил он..
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пусть у меня пример берет - 15 лет никаких налогов Кожен другий українець підписав декларацію з лікарем, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1232
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у маман 50 лет стада - пенсия менее 100 долл
а рядом генерашка кгб - пенсия 1200 долл

нах это надо Кожен другий українець підписав декларацію з лікарем, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2493
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Кто не работает, тот ест...а генерашку, я б ..того
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та он и ссам скоро того - у него штаны воруют регулярно - с него тоже)))
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сейчас надо есв платить... бо назначат социалку 1250.... ну или откладывать самому....
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Нам через 20% ндс наложат...а о те шо на мереседах, им в конце года возвращают разницу...над жениься или родится в комсомольской семье было
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Практически в подобной ситуации лично был в конце лета: пошел по привычке при первых симптомах болезни к "семейному врачу"...Захожу в регистратуру, а мне там с лету:
-Вы записаны? На сегодня уже 20 пациентов на прием у него записаны, так что есть свободное время на завтра с 13:00.
Без слов...
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Вьісер вьісосаньій из пальца…
З.ЬІ.: главное 10 имбецилов поварили.....
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В жизни один раз была польза от терапевта, это вызов скорой с аппендицитом в поликлинику, куда еле дополз. Более нужны педиатры, а терапевты для стариков, которым тяжело передвигаться... остальное уже давно пережитое, простуды и вирусы лечим сами.
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и антибиотики на 10 дней..клиника сектантская, несколько дешевле чем классическая частная..
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тогда шара, я с бронхитом залетел в государственную на 2 недели..ну там тоже самое практически по капельницам антибиотикам-снимкам..около 4 шт отдал...
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он потому туда и попхался..дешевле.. и рентген свой и лаборатория..
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херассе..снимок 2000 шт??? (c)

Не-е...
"Всего" 2 "шт". Кожен другий українець підписав декларацію з лікарем, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6581
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Я сегодня у дохтура был, у хирурга -- ...по страховому полису... -- хорошо, шо я уролог -- военный! *)
...больничный на неделю взял -- остальное сам разрулю... ...но уже не с этим лепилой.
Хорошего доктора -- надо везде поискать! -- особенно в Бундесе... ...я знаю...
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завидуем - можете найти - у нас только прозектора Кожен другий українець підписав декларацію з лікарем, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5872
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-- ага -- я ему показываюсь, а он мне: Вы очень поздно пришли!!!
-- А мы шо, уже на кладбище? -- отвечаю...*)
...больничный дал, и хватит с него... -- тем более, я к нему случайно попал -- мой Доктор в отпуске.
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везет вам - мой доктор пришел к умирающему соседу и сказала - ну что вы хотите - он уже все!!!!
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...чёй-то мне везёт? -- умирающие к докторам не ходят...*)
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а он кричал так что я слышал через нехилую изоляцию
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...могу только посочувствовать...: Вам, доктору, больному... -- больше ничего не могу.
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Профанація а не медрефчорма. Сусідка для дитини з температурою під 40 швидку не могла викликати - відмовляються їхати. Кажуть приводьте дитину до лікаря!!! Нормально? Коли вмирав мій батько, то дільнична більше тижнгя не приносила рецепт на знеболювальні, хоча зобов'язана щодня своїх онкохворих відвідувати
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я в 00 с таких столкнулся просто жопа, их просто не давали, если бы не родственница в аптеке и трамадол за последние деньги .....
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На жаль для системи, кожен перший ще не потребує лікування.
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А куда деваться если заставляют?!
Не подписал декларацию - больничного не дают, справку детям в школу или в садик не дают и т.д.
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Интересно денег за больничный уже не берут?.., потому что было бланков нет, а за деньги есть.
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Хіба це реформа - це броунівський рух в медицині, куди бігти і що робити толком ніхто не знає, та й самі лікарі в шоці.
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Що значить вірно розставити акценти. Погодьтесь кожен другий підписав звучить!
А ось як би написали половина України, не дивлячись ні на що не бажає приймати участь у псевдореформі?
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Есть у меня несколько знакомых докторов - очень серьезные специалисты. Так во, они говорят, что реформа эта очень даже толковая. Только до ума довести надо. А вот твое, зрадогнида, мнение, вряд ли кого-то интересует )).
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А менеине цікавлять твої пару докторів. Я за страхову медицину, а ти туптй йолопи й надалі знімай лапшу з вух
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Ты, главное, не нервничай, дурень ). А то, по кнопкам уже не попадаешь.
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Про разницу полупустого и полуполного стакана слыхал?
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-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!

🤑
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Звідкіля такі дані?На нашій вулиці таких майже немає, в селі, взагалі, не знають що це таке...
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С моими доходами я могу подписать только с патологоанатомом
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***
возможности нашей медицины безграничны.
ограничены лишь материальные возможности пациентов.
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Хорошее здоровье - это когда в аптеку ходишь только за презервативами. Кожен другий українець підписав декларацію з лікарем, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7337
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*** Кожен другий українець підписав декларацію з лікарем, - МОЗ - Цензор.НЕТ 205
с давних пор дотошные врачи все лекарства пробовали на себе.
именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту.
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РЕЗУЛЬТАТОМ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ У ГРУЗІЇ! Пільговики взагалі ні за що НЕ ПЛАТЯТЬ - діти до 5-и років, пенсіонери, військові, педагоги, студенти та інваліди.
http://ua24ua.net/os-rezultat-medreformi-u-gruzii-pilgoviki-vzagali-ni-za-shcho-ne-platyat-diti-do-5-rokiv-pensioneri-viyskovi-pedagogi-studenti-ta-lyudi-z-invalidnistyu/

🤑
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Точка на лбу...это убедительней...но помоему точки будут у нас...как у тети из Херсона
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а депутаты в основном по закордонам лечатся почему-то. нет чтобы собственным примером показывать (хотя - показывают, да, только не то, и у нас обычно столько денег нет на то что показывают)
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отсутствие медицины, образования и инфраструктуры - явный показатель отсутствия планов местной элиты относительно развития страны..
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Подписали ли Вы декларацию с врачом?
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потрібна страхова медицина. Діюча. Хоча б, як у Польщі. Все решта до дупи
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеКаждый второй украинец подписал декларацию с врачом, - Минздрав
 
 
 
 
 
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