 Каждый второй украинец подписал декларацию с врачом, - Минздрав

Наиболее активными были жители Полтавской, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областей - здесь декларации со врачами подписали более 60% жителей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Отметку 50% не пересекли только в трех областях Украины - в Луганской (здесь своего врача выбрали 49% жителей), Одесской (43% жителей) и Закарпатской (41%).
"Собственный врач, к которому можно обратиться по любому вопросу относительно здоровья, нужен каждому. Как показывает мировая практика, большинство проблем со здоровьем могут быть решены на уровне первичной помощи, особенно в случае своевременного обращения. Семейный врач, терапевт или педиатр не только устанавливает диагноз и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, но и консультирует по здоровому образу жизни, дает направление на анализы, к узким специалистам, выдает справки. И все услуги у вашего врача уже оплачены Нацслужбой здоровья", - отмечается в сообщении.
Теперь подписать декларацию можно и в частном медучреждении (к реформе присоединились 40 частных клиник и 33 врачи-ФОП).
В целом уже 623 медицинских учреждения, в которых работают терапевты, педиатры и семейные врачи, заключили договора с Национальной службой здоровья и получают финансирование по новой модели. Только в октябре эти заведения получили почти 800 млн грн от Нацслужбы здоровья.
Со второй половины 2019 будет работать программа "Бесплатная диагностика": по направлению семейного врача можно будет проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца, анализы и диагностические исследования в любом медучреждении по вашему выбору, который участвует в программе. Оплачивать услуги будет Национальная служба здоровья.
а рядом генерашка кгб - пенсия 1200 долл
нах это надо
-Вы записаны? На сегодня уже 20 пациентов на прием у него записаны, так что есть свободное время на завтра с 13:00.
Без слов...
З.ЬІ.: главное 10 имбецилов поварили.....
100%..
минстець хворева..
Не-е...
"Всего" 2 "шт".
...больничный на неделю взял -- остальное сам разрулю... ...но уже не с этим лепилой.
Хорошего доктора -- надо везде поискать! -- особенно в Бундесе... ...я знаю...
-- А мы шо, уже на кладбище? -- отвечаю...*)
...больничный дал, и хватит с него... -- тем более, я к нему случайно попал -- мой Доктор в отпуске.
Не подписал декларацию - больничного не дают, справку детям в школу или в садик не дают и т.д.
А ось як би написали половина України, не дивлячись ні на що не бажає приймати участь у псевдореформі?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
🤑
возможности нашей медицины безграничны.
ограничены лишь материальные возможности пациентов.
с давних пор дотошные врачи все лекарства пробовали на себе.
именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту.
http://ua24ua.net/os-rezultat-medreformi-u-gruzii-pilgoviki-vzagali-ni-za-shcho-ne-platyat-diti-do-5-rokiv-pensioneri-viyskovi-pedagogi-studenti-ta-lyudi-z-invalidnistyu/
🤑
+ или -