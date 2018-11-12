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 Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская

Заявление Федеральной службы безопасности России о том, что задержанный в Краснодарском крае таксист Юрий Пермяков занимался шпионажем в пользу Службы безопасности Украины, является ложью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Это фейк, это не соответствует действительности", – заявила пресс-секретарь.

12 ноября ФСБ сообщила о выдворении из России Пермякова, который якобы работал на СБУ под псевдонимом Вова, собирая данные о передвижении военной техники на юга РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3096498
 
 
 Топ комментарии
 
нах он туда поехал, чучело, ни как у некоторых не включаться мозги!!
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а шо тот таксист делал в рашке педрашке? Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 4031
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Раха совсем поехала... шо ж там таксюк разведывал?, адреса саун и русских шлюшек????
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нах он туда поехал, чучело, ни как у некоторых не включаться мозги!!
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а куда должен был поехать таксист?В Силиконовую Долину?таксистам ближе просторы
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Так по фамилии видно что у него корни из Перьми..вот и поехал к братам ))) пусть теперь посидит там..и на себе прочувствует братскую любовь..с корнями
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а шо тот таксист делал в рашке педрашке? Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 4031
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в что украинские бабы делают в рашке педерашке? Зарабатывают деньги таким как ты))
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о как возбудились мужики)) жена, или дочка?
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Олень Оболонь, по себе людей не судят...
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Ну так позвони своей жене. Узнай,как она там.
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о как возбудились мужики)) жена, или дочка?
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Ему не надо звонить, оно само от туда. КАЦАПЮРА, как всегда перекрасилась.
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докази, типу) синіх в'єтнамок є?!
як нема - то точно кацяпський фейк! Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 1993
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Еще бы. Зато он имеет отношение к бесконечному кацапскому пи@дежу и провокациям.
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шпионов наших там нет..не держим-с..зато у кацев тут хоть отбавляй..(
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Рекомендовал бы НКВДэшикам трусить каждого заезжего туда хохла. Уверен, что каждый второй, а то и поголовно воду баламутят, готовят теракты в людных местах по всей рассеи, пытаясь свергнуть ее царя!
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Раха совсем поехала... шо ж там таксюк разведывал?, адреса саун и русских шлюшек????
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Очень знать мне было важно -- где вольготно на Руси?
И устроился однажды, я водителем такси...
...1986 год.. -- 3-й, Ордена Ленина Киевский Таксопарк! ... -- как в воду глядел -- насочинял стихов и песен ...*)
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Пермяков! Це українське прізвище? Можливо вірменам подобається це прізвище🙄?
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та нет, конечно.
это кацап.
кацапы своих лупят, чтобы чужие боялись.
впрочем, как и всегда.
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Собака лаяла на дядю-фраера. Сама не знаяла, кого кусаяла...
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Очередной лошара поехал к "брацьям-адын норот"...
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Этот таксист утопил подлоку Курск и главный ремонтный ПлавДОК РАБссии.теперь подлодки и Петр Вяликий не смогут ремонтировацца в ПлавДОКЕ... Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 5157ужОс...
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В Австрии поймали рюсскага Штирлитца,оказалось отставной полковник Австрийской армии,работал на ФСБ в течении 20 лет...,это типа Атветочка Путлера... Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 8579
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Хорошая новость из Мокшы.
РАБссиянцы задолжали по услугам ЖКХ 512 миллиардов рублей,дело передают "КОЛЛЕКТОРАМ",бабло будут выбивать ДУБИНАМИ для игры в Бейсбол.. Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 5877
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В долбанной рашке куда не поедь везде на видеорегистратор с Алиэкспресса военная техника ихтамнетов попадает.
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Карочи денех нет,но вы держитесь там...
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було б смішно як би Гітлянська щось інше відповіла...
а так цілком пристойна відповідь
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кацапня думает,что если на них таксовата с дыры и крысма работала-то таксюны -лучшие шпиёны Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 2360
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Юра! не отпирайся Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 5923
я мысленно с тобой!
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Немного о Штирлицах РАБссии...
В Катаре двое ГРУшников завалили Яндарбиева,полиция Катара поймала с поличным,получили срок,но Путлерская банда выкупила Хмырей.Британия, отравление Полонием Саши Литвиненко,Хмыри Ковтун и Луговой успели удрать...,Солсбери двое Хмырей отравили Скрипалей,не попались на месте преступления,успели удрать...
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подводная лодка в степях Украини
украинский таксист в Краснодарском крае
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"...Затриманий владою РФ український таксист не має стосунку до СБУ..."
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Дурненька Гітлянська. А я сказав би, що цей таксист передав багато кацапських секретів: "...путін -- педофіл, роґозін -- клептоман, обікрав свою маму і таке инше..." Нехай би виправдовувалися кацапи.
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Как говорит народная мудрость : Не хочешь проснутся с проституткой то не ложись с ней спать , а если уже лег то будь готов к мандавошкам и триперу . Тут то же самое , раз поехал к врагу во время войны , то не обижайся , что враги тебя захотят поставить раком.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская
 
 
 
 
 
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