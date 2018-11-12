Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Это фейк, это не соответствует действительности", – заявила пресс-секретарь.
12 ноября ФСБ сообщила о выдворении из России Пермякова, который якобы работал на СБУ под псевдонимом Вова, собирая данные о передвижении военной техники на юга РФ.
Задержанный властями РФ украинский таксист не имеет отношения к СБУ, - Гитлянская
Заявление Федеральной службы безопасности России о том, что задержанный в Краснодарском крае таксист Юрий Пермяков занимался шпионажем в пользу Службы безопасности Украины, является ложью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
як нема - то точно кацяпський фейк!
И устроился однажды, я водителем такси...
...1986 год.. -- 3-й, Ордена Ленина Киевский Таксопарк! ... -- как в воду глядел -- насочинял стихов и песен ...*)
это кацап.
кацапы своих лупят, чтобы чужие боялись.
впрочем, как и всегда.
РАБссиянцы задолжали по услугам ЖКХ 512 миллиардов рублей,дело передают "КОЛЛЕКТОРАМ",бабло будут выбивать ДУБИНАМИ для игры в Бейсбол..
а так цілком пристойна відповідь
я мысленно с тобой!
В Катаре двое ГРУшников завалили Яндарбиева,полиция Катара поймала с поличным,получили срок,но Путлерская банда выкупила Хмырей.Британия, отравление Полонием Саши Литвиненко,Хмыри Ковтун и Луговой успели удрать...,Солсбери двое Хмырей отравили Скрипалей,не попались на месте преступления,успели удрать...
подводная лодка в степях Украини
украинский таксист в Краснодарском крае
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Дурненька Гітлянська. А я сказав би, що цей таксист передав багато кацапських секретів: "...путін -- педофіл, роґозін -- клептоман, обікрав свою маму і таке инше..." Нехай би виправдовувалися кацапи.