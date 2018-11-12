 Вандалы в Тернополе сорвали государственные флаги с двух могил участников АТО, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о противоправных действиях поступило в полицию от местного жителя 12 ноября, около 13 часов. Мужчина рассказал, что на городском кладбище, расположенном на улице Микулинецкой, неизвестные повредили могилы.
"На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они выяснили, что с двух могил, где похоронены участники антитеррористической операции злоумышленники сорвали государственные флаги и повредили один флагшток", - говорится в сообщении.
По факту противоправных действий открыто уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).
https://charter97.org/ru/news/2018/11/12/312544/
(пусть не удивляются потом...разным какам-бякам ...)
А вот поймать и отделать так, чтобы до конца своей никчемной жизни, сцало через катетер и передвигалось в коляске, это будет правильно.
Витьок сказал важную вещь в соре с Ющенко..Цитирую..
Виктор Андреевич,мы власть в Украине взяли давно,вы просто этого не ЗАМЕТИЛИ...,другими словами Бандиты незаметно от народа взяли власть...,и это при живом Леонид Данилыче..
12 ноября в Юрмале в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 18-дневный оздоровительный курс начали семь пострадавших в конфликте в Украине военнослужащих.
кацапы это!
После Перл Харбора, американцы всех японцев попросили в резервацию.
Пора и нам перенять опыт США.
смотрим до 9:46 https://www.youtube.com/watch?v=LEVOutYXrk8