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Все про:кладбище (158) Нацполиция (8451) Тернополь (539) вандализм (395)

 Вандалы в Тернополе сорвали государственные флаги с двух могил участников АТО, - Нацполиция

В Тернополе неизвестные сорвали флаги с двух могил участников АТО, похороненных на городском кладбище.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о противоправных действиях поступило в полицию от местного жителя 12 ноября, около 13 часов. Мужчина рассказал, что на городском кладбище, расположенном на улице Микулинецкой, неизвестные повредили могилы.

"На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они выяснили, что с двух могил, где похоронены участники антитеррористической операции злоумышленники сорвали государственные флаги и повредили один флагшток", - говорится в сообщении.

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По факту противоправных действий открыто уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).

Источник: https://censor.net.ua/n3096495
 
 
 Топ комментарии
 
Позавчера был на кладбище, в Мариуполе. Есть у нас там Пантеон, нашим воинам. Он- вовсе не отдельно расположен, но... к сожалению- там добавляются могилы. Никому!!! Повтор- никому не приходит в башку осквернить. Заявляю ответственно, бо могила моего отца- в 30-35 метрах. А это- Мариуполь. Меня, в "ватности"- только ленивый тут не обвинял. Ну и- умные не обвиняли.
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КацаПсинов после Северодонецкого Шабаша в Украине полно,что поразило больше всего,это женщины-Ватницы
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На такі заходи кацапня бабла не жаліє. А місцеві маргінали-виродки за дозу, або шмурдях зроблять все що хочеш.
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Сепарсько-колорадська гидота є по всій Україні , різниця лише в кількості !!!))
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шоп його покорчило, шоп йому рученьки відсохли, шоп воно добра не знало, сволоч така
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враховуюЧи,що у тїй областї райменше кацапнї,то це справа провокаторїв(можливо й за тиньгє).
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найти тварей и сорвать яйца, или что там у них осталось,,,,,,,,,,,,,,,,,,, мрази кацапские!!!!!
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враховуюЧи,що у тїй областї райменше кацапнї,то це справа провокаторїв(можливо й за тиньгє у рупьль-алтин)).

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Для миротворца: Дмитрий Колдун «отпел» «выборы» главаря «ДНР» рядом с автоматчиками

https://charter97.org/ru/news/2018/11/12/312544/
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КацаПсинов после Северодонецкого Шабаша в Украине полно,что поразило больше всего,это женщины-Ватницы
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Мужыка ватника еще можно переубедить,дотошно разжевав железные аргументы,а ватницу женщину только могила исправит...очень злобные и подлые.
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Дякуйте за рішучі рехворми від великих рехворматорів !!)))
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Що порохоботи , не лишилось аргументів , лише спам ??))))
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Позавчера был на кладбище, в Мариуполе. Есть у нас там Пантеон, нашим воинам. Он- вовсе не отдельно расположен, но... к сожалению- там добавляются могилы. Никому!!! Повтор- никому не приходит в башку осквернить. Заявляю ответственно, бо могила моего отца- в 30-35 метрах. А это- Мариуполь. Меня, в "ватности"- только ленивый тут не обвинял. Ну и- умные не обвиняли.
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Там справа не в ватності може бути, то могли і поляки зробити.
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Понял. Ещё хуже, честно говоря. Настолько хуже, друже, что веря тебе безусловно, я не знаю- чем это всё закончится, если уже вот так...
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Я це припустив, точно не знаю, 160 км від мене, просто кацапи так не ризикують, вони сикуни, спіймали би, поліцію не викликали, а от поляки гонорові.
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Странно. Меня дважды вырубили, при ответе тебе. Не знаю- на этот раз пройдет? Пробую: У меня, у входа в подъезд, в разы добавились объявы: РАБОТА В ПОЛЬШЕ. Что интересно- их срывают, ответственные, официальные лица- ОСМД. Однако: они снова появляются, не позже, чем через сутки. Их= снова срывают... они- снова появляются. Это- Мариуполь, друже. У меня нет вариантов объяснения, кроме одного: это какой-то звиздец...
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а у старому угриновї бїля музею с.бандери його пам*ятник теж козаки з тернополя пїдривали кїлька разїв з жертвами ?
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ну...скажем так... осквернять могилы - портить карму не только себе
(пусть не удивляются потом...разным какам-бякам ...)
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Для быдлоты, которая или бухает по черному или сидит на наркоте это не довод.
А вот поймать и отделать так, чтобы до конца своей никчемной жизни, сцало через катетер и передвигалось в коляске, это будет правильно.
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- быстрая карма...---це коли кацапик прї вїпалньєнєє *завданьєя* обробиться у Чужих руках.приЧому--оЧїнь скрьєппна.

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Видео от 2004 года,Президенские Дебаты Ющенко-Индюкович.
Витьок сказал важную вещь в соре с Ющенко..Цитирую..
Виктор Андреевич,мы власть в Украине взяли давно,вы просто этого не ЗАМЕТИЛИ...,другими словами Бандиты незаметно от народа взяли власть...,и это при живом Леонид Данилыче..
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Ты сегодня трезвый? Вандалы в Тернополе сорвали государственные флаги с двух могил участников АТО, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9279
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На все є гроші в мальдівсько-оффшорних, а на камери нема.
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Может они и вандалы, но ФЛАГАМ НА МОГИЛАХ НЕ МЕСТО! Один идиотизм не лучше другого!
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кто тебе такое сказал? Во всем мире на могилах войнам есть государственные флаги
Вандали в Тернополі зірвали державні прапори з двох могил учасників АТО, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8322
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та не всюди кацапнї напхали стїльки,як на нашї землї,знекровленї голодоморами.воно ж приперло у ще не вистиглї вїд вмерлих хати--на все готове.
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это глупо и не правильно, так делать нельзя!
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а вот там где друзья - В реабилитационный центр "Вайвари" прибыли на лечение еще семь украинских военных.
12 ноября в Юрмале в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 18-дневный оздоровительный курс начали семь пострадавших в конфликте в Украине военнослужащих.
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да не вандалы это.
кацапы это!

После Перл Харбора, американцы всех японцев попросили в резервацию.
Пора и нам перенять опыт США.
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вам бы ещё обеденится вокруг государственного языка, кстати вот правду говорит о украинском языке, полностью поддерживаю мнение, обьединаитесь и начинаите с языка, это очень важно, очень.

смотрим до 9:46 https://www.youtube.com/watch?v=LEVOutYXrk8
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Такую мразь надо в лес и закопать, пока полиция не достала.
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какой самый крутой опасный экстрим можно придумать? Сорвать в Тернополе флаги Украины точно в 10 ке самых экстремальных я бы сказал Вандали в Тернополі зірвали державні прапори з двох могил учасників АТО, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5134
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с бимбасса много скотов приехало! нужно вычислять и 3.14здить по страшному и на раху их потом в Талды-Курган пинком под сраку!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВандалы в Тернополе сорвали государственные флаги с двух могил участников АТО, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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