 Собор Сербской православной церкви отказался признать решения Вселенского патриархата по Украине

Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Сербской православной церкви по итогам собора в Белграде, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.



На соборе назвали УПЦ КП и УАПЦ "раскольническими группами Украины" и назвали решение Константинопольского патриархата о их признании "канонически необоснованным".



В связи с этим архиерейский собор Сербской православной церкви решил признать решение Вселенского патриархата необязательным для исполнения и не устанавливать каноническое общение с киевскими церквями.



"Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным малым автокефальным православным церквям как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство", – говорится в решении.



В мае 2018 года глава Сербской православной церкви патриарх Ириней подверг критике инициативу по созданию единой поместной церкви в Украине.





Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.