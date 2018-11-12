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 Собор Сербской православной церкви отказался признать решения Вселенского патриархата по Украине

Архиерейский собор Сербской православной церкви отказался признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и призвал провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви.

Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Сербской православной церкви по итогам собора в Белграде, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон. 

На соборе назвали УПЦ КП и УАПЦ "раскольническими группами Украины" и назвали решение Константинопольского патриархата о их признании "канонически необоснованным".

В связи с этим архиерейский собор Сербской православной церкви решил признать решение Вселенского патриархата необязательным для исполнения и не устанавливать каноническое общение с киевскими церквями.

"Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным малым автокефальным православным церквям как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство", – говорится в решении.

В мае 2018 года глава Сербской православной церкви патриарх Ириней подверг критике инициативу по созданию единой поместной церкви в Украине.

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3096494
 
   
 Топ комментарии
 
а ктото сомневался?
то раисянские подстилки Собор Сербской православной церкви отказался признать решения Вселенского патриархата по Украине - Цензор.НЕТ 622
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Товарищ рассказывал, что проезжал через Сербию, где-то там остановился и заговорил по-русски, набежало куча подстилок и стали его внимательно и подобострастно слушать! Говорит, такое ощущение, что заехал к папуасам, которые прутся от "руских братушек"
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Это удивительно!
Собор Сербской православной церкви отказался признать решения Вселенского патриархата по Украине - Цензор.НЕТ 1980

Правда, шавок у кацапов, не так много...
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Сейчас вводятся санкции против РФ. Следующим шагом вполне логично может оказаться введение санкций против союзников РФ. А они известны! Для начала это те 11 стран которые поддержали аннексию Крыма.
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Це ще раз доводить що РПЦ це не церков, а політ.прожект
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А когда,уже собор из Северной Кореи или Сирии православной церкви откажутся признать решения Вселенского патриархата по Украине?! Когда?!))
Конечно церкви не в политике! Ага!
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у тебя в Италии дохрена сербов же ,посылай их в пичку матер
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. Сербія завжди була прокацапською , бо їх фінансували і фінансують , тож нехай смокчуть ганчірки прокацапські, нам від цього не холодно і не жарко !
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Сербські попи проти, бо від них ще у 1967 році від'єднались македонці і проголосили про створення автокефальної церкви Македонська Православна Церква, вірніше відновили її бо МПЦ створена у 927 році, але серби присвоїли собі історію македонської церкви і святкують цю дату як створення Сербської ПЦ. Македонська церква поки що не визнана, хоч колись була теж у складі Константинопольського патріархату, а надання Києву Томоса дає надію і македонцям.
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Эта меняет фсё... Но это не точно... Собор Сербской православной церкви отказался признать решения Вселенского патриархата по Украине - Цензор.НЕТ 9242

Кто там у репоедов ещё остался? Сирия? Собор Сербской православной церкви отказался признать решения Вселенского патриархата по Украине - Цензор.НЕТ 9242 Собор Сербской православной церкви отказался признать решения Вселенского патриархата по Украине - Цензор.НЕТ 9242
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Давні союзники московії хочуть вирішувати мати українцям свою церкву чи ні,а нічого в них не вийде,це питання вже вирішене!
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Ця заява це максимум що зміг кирило московське витиснути з СПЦ,не треба на них зважати.Нехай згадають що в їх історії є ті самі "раскольнические группы Стефана Душана" де за самовільне проголошення Сербського Патріархату їх церква та архиєреї були під анафемою Константинополя 28 років.
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Цілком очікувана заява від свідків секти гуньдяєва в СПЦ(МП)... Ну і гуньдяй їм в..... 😕😕😕
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Короче сербы - вы тупо пидары пробитые,идите сука на хуй,где увижу вас в быту -отпизжу и завафлю,нет такой страны как сербия,вы придаток Хорватии и ошибка природы
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Сербы отстой- терпилы. Когда их бомбило НАТО они орали: "Раися памаги!" но, кацапам американцы оказалися ближе. Продали кацы сербов за лапки Буша и капусту. Вот уж кто реально братья-уроды так, это кацы с четниками
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