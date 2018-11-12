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Все про:вступительная кампания (147) Минобразования (1028) ID-карта (63)

 Школьники, которым исполнилось 14 лет, должны оформить ID-карты для регистрации на ВНО и поступления на младшего специалиста, - МОН

Минобразования просит педагогов на местах как можно шире информировать родителей и учеников о необходимости получения ID-карты, а Государственная миграционная служба поручила своим территориальным органам способствовать школьникам в оформлении документов.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины, соответствующие письмо МОН и поручения ГМС были разосланы в департаменты (управления) образования областных администраций и КГГА и областные управления ГМС.

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"Сейчас паспорт впервые оформляется после достижения лицом 14-летнего возраста. Для таких граждан эта админуслуга является бесплатной. Для получения ID-карты не позднее, чем через месяц после достижения учеником 14 лет, необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по зарегистрированному месту жительства; в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), если он оказывает услуги по оформлению биометрических документов", - напоминают в Минобразования.

Там подчеркивают, что для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание.

Подавать другой документ могут только жители оккупированных территорий (им нужно свидетельство о рождении), иностранцы и лица без гражданства (копию паспорта или другого удостоверения личности), лица, обратившихся за защитой в Украину (копию справки об обращении за защитой в Украине).

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Кроме этого, вопрос своевременного получения паспорта является актуальным для тех школьников, которые в 2019 году планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после девятого класса. Поступать по свидетельству о рождении смогут только те ученики, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3096493
 
 
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или просто получить обыкновенный бумажный паспорт!!!!
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С бумажным по безвизу по европе не поездишь.
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Конституция у БАРЫГ как всегда в продаже
кому то бирку, а кому то метрики достаточно,
очуметь вадинтур
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Мені аж смішно з вас, кацапів-зрадофілів, це ж треба так змішати всю зраду в одну кучу ))
З.І.: більш того, зараз твої лаптеногі друзі-однодумці почнуть писати під моїм постом як я не правий ))
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А ви, кацапи, всі такі тупі, чи ти особливий?
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Как паспорт так с 14 лет, а как голосовать , так с 18! Пенсами легче руководить?
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Уже и школьники кнурячей власти должны?
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Только потом к этим карточкам еще надо с собой справку таскать, потому что не везде ее могут прочитать , и любой юрист и нотариус просит паспорт а не это пластиковое говно.
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Там подчеркивают, что для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание.

Помню как под новостью о том, что москали решили обязать все мессенджери идентифицировать личности регистрирующихся, тут шла просто пена, просто по колено намыло, в стиле - это пестец, Северная Корея, бла, бла, бла
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШкольники, которым исполнилось 14 лет, должны оформить ID-карты для регистрации на ВНО и поступления на младшего специалиста, - МОН
 
 
 
 
 
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