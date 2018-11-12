 Школьники, которым исполнилось 14 лет, должны оформить ID-карты для регистрации на ВНО и поступления на младшего специалиста, - МОН

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины, соответствующие письмо МОН и поручения ГМС были разосланы в департаменты (управления) образования областных администраций и КГГА и областные управления ГМС.

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"Сейчас паспорт впервые оформляется после достижения лицом 14-летнего возраста. Для таких граждан эта админуслуга является бесплатной. Для получения ID-карты не позднее, чем через месяц после достижения учеником 14 лет, необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по зарегистрированному месту жительства; в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), если он оказывает услуги по оформлению биометрических документов", - напоминают в Минобразования.

Там подчеркивают, что для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание.

Подавать другой документ могут только жители оккупированных территорий (им нужно свидетельство о рождении), иностранцы и лица без гражданства (копию паспорта или другого удостоверения личности), лица, обратившихся за защитой в Украину (копию справки об обращении за защитой в Украине).

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Кроме этого, вопрос своевременного получения паспорта является актуальным для тех школьников, которые в 2019 году планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после девятого класса. Поступать по свидетельству о рождении смогут только те ученики, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2019 года.