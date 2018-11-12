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 Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила во время заседания Совета регионального развития отметила, что ключевым вопросом является вопрос мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

"И невозможно будущее Украины без украинского Крыма, и без украинского Донбасса", - подчеркнула она.

"Вы знаете меня очень радует, что все кандидаты и кандидатки в президенты, которых только в сессионном зале я насчитали более пяти десятков, сейчас соревнуются и рвут на себе вышиванки, кто больше евро- и евроатлантический интегратор, и кто больше хочет мира на Донбассе ", - сказала Ирина Геращенко.

Она добавила: "Но есть одно "но" как говорится. Некоторые из них предлагает мир любой ценой, даже капитуляцией".

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Ирина Геращенко отметила, что Президент Украины стоит на другой позиции - мир через победу, только через победу, нет капитуляции. "Но через победу политико-дипломатическим путем", - добавила Первый вице-спикер.

"Потому что безответственными есть все эти призывы некоторых кандидатов и диванных экспертов, которые ни дня не были на Донбассе, ни дня не служили в армии, но говорят о наступлении. Очевидно, что мы не можем бросать в топку развязанной Российской Федерацией войны, тысячи жизней украинских военных и сотни тысяч жизней украинских гражданских", - подчеркнула Ирина Геращенко.

Она добавила, что Украина будет побеждать усилением украинской армии и политико-дипломатическим путем.

Первый вице-спикер также отметила, что очень много критиков мнских соглашений. "Что же дали эти Минские соглашения? Очень просто, первое - они остановили полномасштабное наступление. Я призываю всех вас, дорогие коллеги, найти время и посетить новый Мемориал установленный в Министерстве обороны, где есть колокол и имена всех погибших украинцев. Так вот есть дни, когда этот колокол бьет по 160 раз. Это означает, что в этот день 160 ребят полегло. А есть дни, счастливые дни, когда он молчит", - сказала она, добавив, что этот колокол молчит благодаря Минским соглашениям.

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"Очень важно, что благодаря усилению украинской армии, мы смогли уже отбить и вернуть часть наших территорий. Мы так же, благодаря кураторству, посредничеству Президента, его дипломатов, всех причастных смогли освободить сотни украинских заложников", - отметила Ирина Геращенко.

"В нынешнее воскресенье состоялся фарс, организованный Кремлем на оккупированных территориях Донбасса, который назывался псевдовыборы. Чем этот фарс настолько опасен? Это полностью повторения 2014 года, когда из-за псевдовыборов, организованных Москвой, не только были сорваны мирные переговоры в Минске, но и затем произошла значительная дестабилизация на фронте. Произошло обострение безопасности и политической ситуации", - подчеркнула она.

По ее словам, цель Москвы не только поставить своих марионеток на Донбассе, ее цель - вся Украина.

"Есть политические силы, которые призывают нас к прямым переговорам с Донецком и Луганском. Переговоров с кем? С марионетками? Зачем говорить с Буратино, если за ними стоит Карабас-Барабас. И цель кремлевского Карабаса-Барабаса сделать здесь "поле чудес". Через "поле чудес" выбрать своего карманного Президента Украины, с которым потом договариваться о сдаче Украины", - сказала Ирина Геращенко.

Она добавила: "Мы хотим передать Карабасу-Барабасу в Кремле, не будет никаких выборов по сценарию Кремля. И Президента, и следующий парламент будет избирать исключительно украинский народ".

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Ирина Геращенко также отметила, что когда мы слушаем новые стратегии мира и возвращения Донбасса и Крыма, слышно, сколько там теории и ни слова реальности. "Когда нам говорят о возвращении к Будапештского формата, так извините - Будапештский меморандум был подписан Россией, он просто не выполняется Москвой", - добавила она.

"Можно предлагать" марсианский "формат, какой угодно, но он будет нулевым, если там рядом не будет сидеть Россия, если она не сядет за этот стол переговоров и если она не будет отвечать за свои преступления. Очень важно в этих переговорах с Карабасом-Барабасом не оставаться наедине, а иметь рядом наших европейских партнеров по "Нормандскому формату", которые ежедневно будут говорить Путину, что: то есть твоя ответственность", - продолжила Геращенко.

По ее мнению, именно поэтому президент России сейчас избегает встреч в "нормандского формате", которую можно было бы провести 11 ноября в Париже.

"В Париже была встреча "нормандской тройки". Почему от нее убежал Путин? Только потому, что там нужно отвечать на очень неудобные вопросы: что твои войска делают в Донбассе? кто убивает украинцев? почему ты украл украинский Крым? Именно поэтому Путин хочет новой украинской власти. Наша с вами задача - остановить реванш, не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах", - подчеркнула первый вице-спикер.

Также читайте: Дата встречи экспертов в нормандском формате пока не определена, - МИД ФРГ

Источник: https://censor.net.ua/n3096492
 
   
 Топ комментарии
 
если бы барыга пересажал в 2014 году - ахметку, бойко, мертвучука,новинского, вилкулей, а остальная шваль кацапских шестерок сама бы сдрыснула с Украины, то сейчас бы не пришлось кукарекать об агентах кремля, но пэтро выбрал денежку и бизнес с врагами Украины, и теперь мы будем видеть в кандидатах в президенты ватных тампонов, пэтро четко скопировал путь кума юща с 50%+ в ноль, только тогда не было войны...
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красиво шлем застегнула на публику
а Иришка Геращенко случайно не по российскому сценарию работает?
терзают смутные сомнения

Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3276
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и кто это нам вещает?
Ирка-стелька юща гниломордого? Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3301
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в среду 14 ноября Европарламент впервые в истории рассмотрит вопрос приостановления безвиза для граждан Молдовы за неисполнение властями страны своих договорных обязательств перед ЕС.. закономерный итог саботажа евроинтеграции..
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ну, надо же полностью расскрывать тему, а то как-то уж по-кацапцки.

так за что? читаем: " в СЛУЧАЕ невыполнения обязательств, связанных с борьбой с коррупцией и отмыванием денег. "

вот когда будет случай, вот тогда и начнут разговаривать, а пока.... да ничего!
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Розумієш чому молдованам це пофіг?
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красиво шлем застегнула на публику
а Иришка Геращенко случайно не по российскому сценарию работает?
терзают смутные сомнения

Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3276
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Як казав мій один знайомий: Попало гівно (цукерка Рошен з ліпецька) на зуб і вона її смокче.
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да не нужно то население даунбаца и крымнашего Украине!
они мерзкие предатели и грязные негодяи.
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могу сказать достаточно точно - 80%

адекватные люди уже давно как выехали из этих бомжатников.
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Я точну цифру не можу підтвердити, але дійсно така тенденція. От тепер чекаю Швейка, який мені вчора з цього приводу читав нотацію не відповідаючи на питання.
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я можу.
я на криме прожил достаточно, чтобы знать какая шваль там в большинстве проживает.
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На Криму дійсно було завжди багато лайна після депортації народів.
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воно там так і залишилось, не майте сумнівів.
ще раз повторюю - усі адекватні люди вже виїхали з криму, на кримє залишилася тільки шваль.

кримських татар тут не рахую.
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Треба визнати, що мир на Донбасі можливий після повернення Криму. Крим можливо повернути після ліквідації росії як держави. Це все, що можливо на сьогодні.
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так иди пвэртай и ликвидируй, чего круглосуточно сою людям в глаза пускаешь?
Пока твой пэро в кресле - эта война не кончится никогда, бо гешефт превыше всего! "повертаты" он будет))))
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а почему пэро?
а что ж ты путина не вспомнил?
это пэро напал на питороссию?
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и кто это нам вещает?
Ирка-стелька юща гниломордого? Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3301
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як ти такий розумний, то скажи, чому коза сре гульками, а корова - пляцком*?
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вы поставили этого юродивого кацапа в очень неудобную....хм... позицию.
для кацапав это ДИЛЕМА!!!
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она стелька любого хозяина
но тут мысль здравая
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ну есть такие бабы - ляди - без разницы где Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5358
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И наступление-не так,и мир-не так. Естественно,если это не пэцин вариант. Кругом враги,а пэця-круть крутейшая. Хоть бы язык не стерла о его ж@пу.
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"И невозможно будущее Украины без украинского Крыма, и без украинского Донбасса", - подчеркнула она.

Лишь бы пи2дануть что-нибудь пламенное. Почему это невозможно? Вот в настоящем же возможно..
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если бы барыга пересажал в 2014 году - ахметку, бойко, мертвучука,новинского, вилкулей, а остальная шваль кацапских шестерок сама бы сдрыснула с Украины, то сейчас бы не пришлось кукарекать об агентах кремля, но пэтро выбрал денежку и бизнес с врагами Украины, и теперь мы будем видеть в кандидатах в президенты ватных тампонов, пэтро четко скопировал путь кума юща с 50%+ в ноль, только тогда не было войны...
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Голосуй за варовку, та всіх пересажає.
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уже старо!
одно и тоже.
вы там методички хоть поменяйте, оскомину этот бред уже набил.
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В теплогенерацию ты бабки вкидывать собираешься? Уголь на теплостанции завозить и все такое? Или думаешь, что какой-то дурак с запада проинвестирует несмотря на неправосудный и революционный отжим имущества? Был бы убойный компромат на вышеперечисленных персонажей, то сидели бы. Но они, в отличие от тебя, не дураки.
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А ведь видит тварюка сопливая, что сценарий развивается прямо перед ее сопливым носом. Только пальцем не хочет тыкать в кореша шоколадной РЫГОУБЛЮДИНЫ-мертведчука. Пытается прикинуться дурой, что мол ничего не замечает и ничего не видит, но у нее ничего не получается.
А может и в самом деле, ДУРА набитая??? Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6434
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А по делу, что возразить имеется? Или еще методичку не подвезли?
На мой взгляд, пани Ирина все правильно сказала и дела ее говорят сами за себя. Весьма достойная женщина.
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Аггга, ашотама с Ахендовским и Пидрахуем-Киваловым?
Лапы мацквы, не?
🤑
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Это типо без альтернативы вам нет ?Ну это вы увидите на выборах, после быстрее Овоща драть из страны будите ,а отлавливать вас будут не по детски
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Если Петя выборы не выиграет, это расейский сценарий. Ржу, не могу.
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Порошенко и его сподвижники не попали в российский санкционный список. Это российский сценарий или как?
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Тобто, всі хто не за сою, той шатун і аХент креБля. Нічого нового......
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И " ценичные бандеры..." (с), как ляпнул когда соевый батончик.
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Ира ты в какой сотне на майдане была?
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В депутатской. И, что-то мне подсказывает, что в те времена на весь украинский парламент порядочных и честных депутатов было меньше сотни. А вот выбрали таких людей, как Ирина, тысячи избирателей. А за тебя голос твои родственники вряд ли бы отдали.
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На службе у президента

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как же стыдно перед Евросоюзом за таких политиков
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Прямо из Британии стыдишься? Или на раисе из-под прокси ее Величества?
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Герман и Богословская петра порошенко.
Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1215
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Я официально требую от власти ознакомить меня с российским сценарием. Что за фигня? Кино идёт полным ходом, а сценарий мне неизвестен. Может то, что происходит в стране 5 сезонов это и есть российский сценарий?
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Ты что, -шатун, а на слово - честное благородное не веришь сывочолому гетьману?
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Интересно, кому принадлежат авторские права сериала? подозреваю кое-кому кучерявому
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Уже 4 года бла-бла-бла и толку, как ты собираешься помешать выборам овца?
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Зачем мешать выборам? Все равно, как не тужись и не пукай, а Порох будет избран на второй срок. Украина вступит в НАТО, а раисе-кабздец.
Петр Алексеевич ее основал в 1721 году и другой Петр Алексеевич ее упразднит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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