 Оккупанты обстреливали украинские позиции возле Айдара, Вольного, Троицкого и Красногоровки, потерь нет, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС неподалеку населенных пунктов Айдар, Вольный, Троицкое и Красногоровка. Кроме того, вблизи Троицкого и хутора Вольный, находящихся на Попаснянском направлении, противник применил минометы калибра 82 мм.
"Обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - констатируют в пресс-центре.
Напомним, за прошедшие сутки, 11 ноября, враг семь раз открывал огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое оккупантов.
(храни вас Боженька)