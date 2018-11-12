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 Венгрия будет "давить на болевые точки", пока Украина не откажется от закона об образовании, - Пристайко

Венгрия продолжает блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, целью Будапешта является давление на Украину до отмены закона "Об образовании".

Об этом заявил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Цель Венгрии "давить на болевые точки" до тех пор, пока мы не откажемся от имплементации закона "Об образовании". Действительно, заседания Комиссии Украина-НАТО заблокированы выше уровня послов. Это серьезная политическая проблема в наших отношениях с Альянсом. Мы работаем над ее решением", - сказал Пристайко.

По его словам, партнеры Украины по НАТО объясняют Венгрии, что следует вернуть решение вопроса о языке образования в двусторонний формат.

"Поскольку позиция министра Сиярто находит поддержку на самом высоком политическом уровне Венгрии, то их путь пока – это злоупотребление принципом консенсуса в НАТО", - добавил дипломат.

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Пристайко рассказал, что глава МИД Украины Павел Климкин уже получил приглашение на участие в заседании глав МИД стран-контрибуторов миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане", которая пройдет в рамках министерского заседания 4-5 декабря.

Дипломат уточнил, что Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны проходила последний раз в 2016 году.

Посол отметил, что выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании внесено в годовую национальную программу на 2018 год.

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Пристайко уточнил, что венгерская сторона ссылается в основном на две рекомендации: продлить срок имплементации закона "Об образовании" до 2023 года и вынести за рамки его действия частные школы.

"Мы наблюдаем позитивное развитие в выполнении обоих рекомендаций. Уверен, что наши законодатели в ближайшее время рассмотрят предложения правительства Украины, и мы сможем продемонстрировать, как мы выполняем взятые на себя обязательства", - резюмировал посол.

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Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3096482
 
 
 Топ комментарии
 
И у Венгрии есть Болевая точка - Закарпатье и её венгры.
Несколько дивизий ВС Украины обязаны стать на кордон с Цыганией и необходимо тщательнейшим образом начать проверки венгров (возможные террористы как и кацапы), временно находящихся на территории Украины.
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Да просто обязать всех закарпатских венгров сдать экзамен по украинскому языку и кто не сдаст выдворить из страны.Вот и вся реформа образования. Венгрия будет "давить на болевые точки", пока Украина не откажется от закона об образовании, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1669
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И у Венгрии есть Болевая точка - Закарпатье и её венгры.
Несколько дивизий ВС Украины обязаны стать на кордон с Цыганией и необходимо тщательнейшим образом начать проверки венгров (возможные террористы как и кацапы), временно находящихся на территории Украины.
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на два фронта. великий адольфо абосрался.
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совсем нет.

достаточно имитации и, зная неадекватность венгров, венгры будут кататься на спине по земле, захлёбываясь в истерике.

мы обязаны раскрыть перед ЕС, США и НАТО полную неадекватность венгров, хотя, про и так уже все знают.
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В своё время США собрали всех японцев в резервации.
Если Венгрия играет на стороне фашистской россии, венгры, как и те, кто имеет гражданство мацковии, должны быть под присмотром.
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Нужно палец мадьярам сломать,чтоб давить нечем было.
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Да просто обязать всех закарпатских венгров сдать экзамен по украинскому языку и кто не сдаст выдворить из страны.Вот и вся реформа образования. Венгрия будет "давить на болевые точки", пока Украина не откажется от закона об образовании, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1669
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я был бы не против такого хода событий!
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А я за. Против лома противостоит только лом, а не "манеры благородных девиц".
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Придурок - они и так будут давить ,это же мокшане братья по крови рашки
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Насправді цю проблему замовчували та не вирішували починаючи з 1944 року, тому за короткий час це не вирішити. Закон про освіту змінювати не треба, а проаодить перемовини і шукати компроміси треба.
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самое главное после переговоров делать то о чем договорились, а то потрещали и разошлись, а воз и ныне там
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Звичайно, що договір треба виконувати.
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а ведь Украина не одна и венгров прищиков тоже хватает, главное чтоб не ныли потом, но больно будет, за каждую глупость придётся отвечать.
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Для мадярів це теж глухий кут, тому тут стінка на стінку.
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Значит, нужно разобрать или развалить мадярскую стинку..., а не ждать когда это сделают они, чего они не скрывают.
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Якби це було можливо🤗 Їх стінка це те, що вони живуть там 1000 років та є націоналістами і не вчать іноземні мови.
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а шо ж ви там такi розумнi, шо нiякой заковики проти сiярто найти не можете?
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климкину не до того, у него новенький спикер Венгрия будет "давить на болевые точки", пока Украина не откажется от закона об образовании, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2954
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пусть лучше климкин представит себя на его месте! может тогда в мозгу и прояснится!
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Ну , в принципе , я и предполагал такой ответ . Сплошное бла- бла -бла . Угорщина "тиснутиме на больові точки", доки Україна не відмовиться від закону про освіту, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2154.
Пэтэушники . Угорщина "тиснутиме на больові точки", доки Україна не відмовиться від закону про освіту, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3311 .
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осторожно, венграм это может понравится.
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Чому від мадярів так "русскім духом" штинить? Кемска волость? )) Дурдом, немтудом.
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а мадяри такими й були.
вони не змінилися.
тому вся Європа не має бізнесу з мадярами.
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У них Стокгольмский синдром. Угорщина "тиснутиме на больові точки", доки Україна не відмовиться від закону про освіту, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3192 .У нормальных людей , то что сотворили с венграми совки-рашисты в 1956г , порождает вендетту ,и кровную вражду на века , а йоббики готовы им и сейчас , хоть и свой зад подставить . Никакой национальной гордости и самолюбия , совсем 0 .

Дерьмо ,а не народ . Угорщина "тиснутиме на больові точки", доки Україна не відмовиться від закону про освіту, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5883 .
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абсолютно точное определение.
тут пусть не обижаются - т.к. ЭТО ПРАВДА!
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трудно договариваться с теми, кто только кричит и не дает ничего сказать оппоненту
очень тяжело договариваться с теми, кто не хочет договариваться...
не возможно договориться там, где одна сторона уже давно приняла решение (особенно если ее вынуждают-подкупают-шантажируют другие (другая)))) принять только это решение)
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а Украина один раз надавить.и раздавит вас модяров
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ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ ПОРА КАРДИНАЛЬНО МЕНЯТЬ! ВОТ И ВСЯ ПРОБЛЕМА!
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и очень сильно усложнить иностранцам получение ПМЖ в Украине, особенно тем, которые УТРАТЯТ ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ после получения иностранного гражданства, подданства или рабства-холопства! Не желаешь быть гражданином Украины, то какого живишь в ней? Пусть уеб.вают в страну своего подданства!
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Тут есть "маленькая" проблема: властьимущие имеют не по одному паспорту... они сами против радикальных законов.
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Не ускладнити ,а переглянути НАДАННЯ ГРОМАДЯНСТВА ,так як в Україні не було цієї процедури в загалі !!! Відбувся ОБМІН паспортів покійного ссср всім без винятку і без будь яких міжнародних правил . Навіть письмового договору "Про права і Обов'язки Громадянина України " ні одна жива душа не підписала ...І якщо б для отримання статусу Громадянин людина повинна б була скласти іспит з української Мови ( як це відбувається в інших країнах Свту !) то навіщо б тоді взагалі був би потрібен закон про Освіту - (нонсенс !) якою мовою в Україні навчати Українських Громадян ??? Не хочеш знати мови - статус мешканець без ВИБОРЧОГО ПРАВА і права працювати в будь якій державнй установі і силових структурах !
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Достатньо буде почати активно використовувати ст.19 цього Закону і мадяр зразу ж попустить
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если в посольстве Венгрии, при выдаче венгерских паспортов, новоиспеченным мадярам говорилось, официальными представителями власти Венгрии: "скрывать венгерское гражданство от властей Украины", напрашивается вопрос: А МОЖЕТ ЭТИМ НОВОИСПЕЧЕННЫМ И ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ДАВАЛИ?!

В условиях войны с Фашистской россией, было бы неплохо проверить каждого!
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Вполне возможно... там сразу формируются боевые подразделения йобик-югенд.
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Что забыли, когда под Радой Свобода бастовала и менты (рядовые), похоже случайно, взяли двух типов в машине и нашли пару кг пластида и они СЛУЧАЙНО оказались йобиками с закарпатья!
Тему почему то замяли!
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Да пусть у Хуйла в штанах ,что то потискают , это у них получается лучше . Бо нам их тисканье как то до лампады и все их попытки остановить движение Украины в НАТО все равно не к чему не приведут , по тому что НАТО нуждается в Украине куда больше , чем Украина в НАТО . И ладно бы если бы эти цыгане с раздутым эго в военном плане что то ценное представляли , но армия состоящая из двух бригад и одного бата еще и на совковой технике это пустое место и их даже в НАТО не кто особо не ценит.
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Этот вопрос решается очень просто, на первый взгляд. Лишение украинского гражданства, 5 лет с конфискацией имущества за незаконное пребывание гражданина Венгрии на территории Украины, (румынский, словацкий и т.д. паспорта котируются наравне и кои свидетельствуют, что данная особь имеет второе, кроме украинского, гражданство), а по выходу из ИТК прямо с узелком, с проходной и в вЯликую Цыганию или Хунгарию. Без права возврата даже туристом. А на второй взгляд, 450 муд..ков в ВР имеют по 2, 3 и более паспорта и не верится, что они такой закон примут.
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"...Справді, засідання Комісії Україна-НАТО заблоковані вище рівня послів..."
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So what? НАТО зараз перетворилося на купу аморфного лайна. Ні то ні. Нам своє робити.
І закон про освіту важливіший за тисячі "засідань" з НАТО, від якого останнім часом смердить. Принаймні, від європейської його частини.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия будет "давить на болевые точки", пока Украина не откажется от закона об образовании, - Пристайко
 
 
 
 
 
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