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 Экс-помощнику нардепа Паламарчука Павловскому, задержанному в рамках "дела Гандзюк" объявлено о подозрении в организации убийства, - Сарган

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию о том, по каким статьям УК обвиняется экс-помощник народного депутата Игорь Павловский, подозреваемый в причастности к убийству Катерины Гандзюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "В субботу в Херсоне работниками СБУ задержан, сегодня Шевченковским районным судом. Киева арестован без альтернативы залога Игорь Павловский.

Ему объявлено подозрение по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:
- ч.3 ст.27 (Виды соучастников. Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления (преступлений) или руководило его (их) подготовкой или совершением. Организатором также является лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, а также лицо, обеспечивавшее финансирование или организовывало сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации),
- п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью; из корыстных побуждений; совершенное по заказу; по предварительному сговору группой лиц).

Напомню, что следствие в уголовном производстве ведет Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Гандзюк: Суд арестовал экс-помощника нардепа Паламарчука Павловского

Экс-помощнику нардепа Паламарчука Павловскому, задержанному в рамках дела Гандзюк объявлено о подозрении в организации убийства, - Сарган 01

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Также читайте: Организаторы нападений на украинских активистов должны понести ответственность, - еврокомиссар Хан

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3096479
 
   
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Помощник что свою инициативу проявил ? Ни кому от этого не смешно ? Может его хозяи-петин депутатишка,все таки организатор ?! Или все идиоты вокруг ?
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Это старая схема, схавали ведь что Гонгадзе заказал Пукач и сидят тихо, а генплокулол здоровается с настоящим заказчиком за руку.
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Не надо путать заказчика и организатора....это две большие разницы... Экс-помощнику нардепа Паламарчука Павловскому, задержанному в рамках "дела Гандзюк" объявлено о подозрении в организации убийства, - Сарган - Цензор.НЕТ 6469
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помню как с трибуны Верховной Рады Турчинов и Луценко защищали Лозинского , а кто сейчас будет защищать заказчиков ?
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А помошник депутата от какой силы политической? Бо вроде говорили по началу а потом как то вдруг все замолчали.
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Они уже следы заметают ,помощника уволили и он как бы уже не от БПП .
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Паламарчук:
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від Народного блоку Литвина, № 86 в списку. На час виборів був членом Народної партії.

Микола Паламарчук під час виступу в парламенті, 2015
З 12 грудня 2012 - народний депутат України 7-го скликання від політичної партії «УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка», № 14 в списку. Заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

На позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року обраний народним депутатом по списку партії Блок Петра Порошенка[4]. Член депутатської фракції «Блок Петра Порошенка». Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності[5].

20 вересня 2016 року не голосував за проект постанови про «Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання»[6].
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-помощнику нардепа Паламарчука Павловскому, задержанному в рамках "дела Гандзюк" объявлено о подозрении в организации убийства, - Сарган
 
 
 
 
 
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