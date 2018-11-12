EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  508  9
Все про:боеприпасы (1172) Нацполиция (8451) Донецкая область (4122)

 Житель Донетчины хранил в гараже 52 взрывателя для гаубичных снарядов, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области полицейские во время выезда на семейную ссору выявили у местного жителя взрыватели от артиллерийских снарядов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нациоанльной полиции.

Житель Донетчины хранил в гараже 52 взрывателя для гаубичных снарядов, - Нацполиция 01

Днем в Лиманского отдела полиции позвонила жительница пгт Заречное и попросила помочь: ее родственник в нетрезвом состоянии устроил семейную ссору. Наряд группы реагирования прибыл по указанному адресу. Конфликт был улажен на месте.

В ходе общения с жителями домовладения правоохранители узнали, что в пристройке к гаражу 55-летний мужчина (именно он спровоцировал скандал в семье) хранит предметы, опасные для окружающих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура. ФОТО

Житель Донетчины хранил в гараже 52 взрывателя для гаубичных снарядов, - Нацполиция 02

Полицейские обнаружили специальные поддоны, в которых находились 52 боеприпаса. Как оказалось позже, это были взрыватели РГМ-2М, предназначенные для комплектации снарядов гаубиц калибра 122 мм.

Житель Донетчины хранил в гараже 52 взрывателя для гаубичных снарядов, - Нацполиция 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крупный арсенал с боеприпасами обнаружен в заброшенном сельском кинотеатре на Луганщине, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Сейчас полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".

Источник: https://censor.net.ua/n3096473
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он специалист . Щуп ему в руки и на разминирование родной Украины .
 показать весь комментарий
 
 
Это как надо было достать домашних чтоб отправили на пару годиков посидеть? А если вернется, то припомнит ведь.
 показать весь комментарий
 
Где ж это можно взять такое боезапас ? Толь ко со складов .
 показать весь комментарий
 
 
Наши же артиллеристы и кинули на очередных огневых .В 14-м и 15-м годах вообще не кто счет БК не вел , по тому многие деятели , не то что взрыватели целые снаряды кидали где попало.
 показать весь комментарий
 
Може, він у терористів викрав? І його треба представити до нагороди? Або хоча би не тримати під арештом? Може, ще принесе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Донетчины хранил в гараже 52 взрывателя для гаубичных снарядов, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх