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 Политика Украины
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Все про:Добкин (924) суд (21499)

 Суд по "земельному делу" Добкина перенесли на 6 декабря из-за неявки адвокатов

Дзержинский районный суд города Харьков перенес заседание по делу о хищении земли, среди фигурантов которого народный депутат от "Оппоблока" Михаил Добкин, из-за неявки адвокатов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в суде.

"На суд явились пятеро фигурантов дела, в том числе Михаил Добкин. Адвокаты не явились", - отметили в суде.

Заседание перенесено на 6 декабря на 12:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Добкин надел запрещенную в Украине георгиевскую ленту в Берлине. ФОТО

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).

14 июля 2017 года Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Источник: https://censor.net.ua/n3096469
 
 
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Мне вот интересно - в нашей стране адвокаты вот так просто могут срывать судебные заседания и никакого наказания для них не предусмотрено за это?
Как насчет лишения лицензии адвоката за пару прогулов?

Так же можно до бесконечности тянуть резину!
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пока не будет за это серьезных наказаний, и для судей за самоотводы и за не явку в суд - ничего не изменится....
они чувствуют себя овершенно безнаказанными, как бандиты в 90е...
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Суд по "земельному делу" Добкина

Забрали у человека винный погреб и теперь земельный вопрос не имеет решения!...
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Тут 5-кг. кокаїну не зайшло в Україну, а ви про якісь земельні справи для допи.. Не тим допа зараз переймається..
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Допа адвокатов накануне угостил своими ништяками, вот тех и не отпустило до заседания Суд у "земельній справі" Добкіна перенесли на 6 грудня через неявку адвокатів - Цензор.НЕТ 7143
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Кернес тоже приболел перед заседанием суда... Мож у них с Добкиным чет венерическое на двоих?
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Доки вселякі Вілкули, Новинські, Гепи та Допи будут вільно себе почувати в Україні , цей сепарсько-колорадський бедлам не закінчиться !!))))
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Будет выпущен и награжден в обмен на поддержку шоколадной власти на выборах !
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тягнуть справу- чекають, що влада зміниться на їх користь. Треба націоналіста президентом обрать, тоді діло піде
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по "земельному делу" Добкина перенесли на 6 декабря из-за неявки адвокатов
 
 
 
 
 
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