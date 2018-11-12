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 Парубий: "Идеальное окно" для вступления Украины в ЕС будет в 2025-2027 годах

Украина может стать членом Европейского Союза менее, чем через 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал журналистам в понедельник в Вильнюсе.

"В 2025 году председательствовать в ЕС будет Польша, а в 2027 году – председательствовать в ЕС будет Литва, и мы вместе трактуем, что это будет идеальное окно возможностей для принятия важных стратегических решений для Украины, в частности для вступления в ЕС", - сказал Парубий.

Он отметил, что представленная на межпарламентской ассамблее Украина-Литва-Польша инициатива Украины-2027 как раз предусматривает данное стремление.

"Наша договоренность состоит в том, чтобы мы совместно сначала на трехстороннем уровне разработали тот план мероприятий, который должна сделать Украина для достижения своей цели вступления в ЕС, и какой план должны выполнить Польша и Литва для помощи Украине и распространения этой идеи среди других европейских партнеров", - сказал спикер украинского парламента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096463
 
   
 Топ комментарии
 
чем тупее и вороватей вожди, тем более туманны и долгосрочны радужные перспективы..
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тарифы европейские сегодня, а европейские зарплаты через 7-9 лет! вы твари шо там курите?
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К тому времени и логопеды сделают свое дело Парубий: "Идеальное окно" для вступления Украины в ЕС будет в 2025-2027 годах - Цензор.НЕТ 9650
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США и НАТО,НАТО и США...
ЕС подождёт,поскольку Британия его будет реформировать до неузнаваемости...,предварительно выйдя из него.Перспектива-5-6 лет.Кто автор не скажу... Парубій: "Ідеальне вікно" для вступу України в ЄС буде в 2025-2027 роках - Цензор.НЕТ 3583
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А такий хороший був комендант Майдану...В мене питання: Чи є мозок у тих, хто вірив таким пустоголовим?
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