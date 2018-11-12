EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Общество
  2070  35
Все про:автономия (102) Конституция (1972) Крым (20801) Чубаров (715) крымские татары (1905)

 Проект изменений в Конституцию по статусу Крыма рассмотрят в ближайшее время, - Порошенко

В ближайшее время Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма и подаст его на рассмотрение президента Украины.

Об этом говорится в письме президента Украины Петра Порошенко, которое было передано делегатам Курултая, собравшимся на конференции в Киеве 12 ноября. Письмо зачитал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине", – отметил Порошенко.

Также читайте: Украине предлагают отказаться от Крыма в обмен на Донбасс, - Марчук

В письме Порошенко также высказал слова благодарности тем делегатам, которые не побоялись приехать на конференцию в Киеве.

"Многие из вас приехали на конференцию из Крыма. Знаю, что оккупанты сознательно создают ситуацию, когда быть крымским татарином в сегодняшних реалиях полуострова уже фактически является уголовным преступлением. А иметь отношение к представительным органам крымскотатарского народа – тем более. После стольких лет изгнания, вернувшись на Родину, ваш народ смог возродить функционирование своих представительных органов, и сейчас агрессор пытается, "подавив" национальные институты, лишить вас того, что досталось крымскотатарскому народу дорогой ценой. Но, думаю, Россия еще не осознала утопичности своих действий. То, что кроме украинского народа, крымскотатарский народ поддерживает мировое сообщество, не вызывает сомнения", – говорится в письме президента Украины.

Также читайте: Имущество Меджлиса крымскотатарского народа на оккупированном полуострове могут "национализировать"

Первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар ранее объясняла, что крымскотатарская автономия "не имеет никакого отношения к сепаратизму", и ее создание является правом коренного народа, которое определено в Декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина присоединилась в 2014 году.

В Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва. На мероприятие приехали более 200 участников.

Первый Курултай крымскотатарского народа был избран в ноябре 1917 года. С 9 по 26 декабря 1917 года он работал как национальное учредительное собрание, на котором приняли Основные крымскотатарские законы.

Курултай крымскотатарского народа возобновил свою деятельность в 1991 году в процессе возвращения коренного народа в Крым. Признан в Украине высшим представительным органом крымских татар.

Также читайте: Вопрос автономии для крымских татар важнее компенсаций за депортацию, - член Меджлиса Юксель

Источник: https://censor.net.ua/n3096461
 
   
 Топ комментарии
 
неужели фирташа свободной экономической зоны петралексеич лишит????
не будет титан украинский через Турцию в Крым плыть!!!
шото сомневаюсь я...
 показать весь комментарий
 
а прол Панаму и переживать не надо...
всё поросло быльём... при куме югике...
 показать весь комментарий
 
З того що мені відомо - перегляд Конституції під час війни заборонений..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
неужели фирташа свободной экономической зоны петралексеич лишит????
не будет титан украинский через Турцию в Крым плыть!!!
шото сомневаюсь я...
 показать весь комментарий
 
 
низачто! тамжынашилюди и крысы - онижыдети.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко надо переживать не за Крым, а за Испанию. До выборов всего ничего осталось.
 показать весь комментарий
 
 
а прол Панаму и переживать не надо...
всё поросло быльём... при куме югике...
 показать весь комментарий
 
 
думаете он зря с лукой в дёсна целовался..?? кроме РБ и Казахстана его никто не примет..а куйлу очень сложно будет объяснить своим аленям за какие заслуги тот пэпе дал убежище..Испания не светит..
 показать весь комментарий
 
 
а может хватит нам тут "автономий" ??? Особостатусными сыты!
 показать весь комментарий
 
 
Уже поздно, к сожалению. Либо Крым татарско-украинский, либо вовсе не украинский.
Или у кого-то есть иллюзии, что всё будет как раньше?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Статус там простой - накрылся женским половым органом....
 показать весь комментарий
 
З того що мені відомо - перегляд Конституції під час війни заборонений..
 показать весь комментарий
 
 
но не для маланцев! татары тоже туда же....
кто угодно, только не украинцы. Украинцы воюют за целостность. Это для них война...
 показать весь комментарий
 
 
Мало у Вас відомостей.
Конституція України.
Стаття 157. ...................
.............Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

В Україні не введенний воєнний чи надзвичайний стан. Тому зміни в Конституцію можливі.
Чи ви проти щоб в Конституцію внесли зміни щодо курсу на ЄС і НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
нахера они там нужны? Конституцию на века пишут, а не на 5-10 лет. Все эти манипуляции с Конституцией - только для предвыборного пиара пэдры
 показать весь комментарий
 
Назовите мне хоть одну Конституцию среди стран мира, которая написана на века и в которую не вносили поправки или изменения?
 показать весь комментарий
 
 
Назвіть хоч одну державу в Єропі, де основний закон не затверджували плебісцитом? Тому мафіозні ілітки можуть які завгодно папірчики малювати, всеодно після революції вони підуть в сміттярку.
 показать весь комментарий
 
 
Не пались, кацапчику. Зміни про НАТО потрібні, щоб курс не мінявся кожних 2 роки. а то ж люмпени завтра скажуть давай назад в расєю, бо там газ в два рази дешевше.
 показать весь комментарий
 
 
Какими же пасеками космическими на наших верхах измеряется это интересное время?
 показать весь комментарий
 
 
Крымская область, думаю, будет самое то... Проект изменений в Конституцию по статусу Крыма рассмотрят в ближайшее время, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1141
 показать весь комментарий
 
 
какая область? крысмский район Херсонской области.
 показать весь комментарий
 
 
Какой нах статус Крыма!!! Второй Лугандон хотите превратить из Крыма сцуки?!...

Статус должен быть только один - Крымская область!!! КРАПКА!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
стоп. к чему такая спешка? или это как попытка продажи земли?
 показать весь комментарий
 
 
Я готов поддержать изменение статуса Крысма на район в составе Херсонской области. На худой конец... пусть Крысм идет на худой конец.
 показать весь комментарий
 
 
С тем же успехом можно радостно поменять статус Кубани или Стародубщины..и шо..?
 показать весь комментарий
 
 
Чета хатят шота шаКАЛадное в Конституцию под шумок
пррротащить...😎
 показать весь комментарий
 
 
Сенс Конституції - в її максимальній стабільності! Це Основоположний Закон! Який визначає основні принципи, засади співіснування людини, суспільства і держави, дух і букву тільки таких явищ, що мають сталий засадничо-ціннісний характер, які не змінюються з урахуванням певних історичних умов або поглядів окремих осіб, політичних груп тощо. Тим більше Конституція не може бути орієнтована на обслуговування електоральних меседжів кандидатів на виборах. Навіть, якщо йдеться про чинного президента, що знову хоче балотуватися.

🤑
 показать весь комментарий
 
 
офф топ


Лидеры россии и Казахстана ранее намеренно прошли мимо стенда с изображением Крымского моста.
Вопрос маршрута, по которому Нурсултан Назарбаев и Владимир путин пройдут во время посещения выставки, оказался для службы протокола казахского президента принципиальным, споры с российскими коллегами даже переросли в скандал.
Снимок с «Крымским мостом» на стенде «Черноморских курортов» даже заделали панелями с искусственной растительностью. российская сторона объявила организатором, что гигантское сооружение соединившее россию с полуостровом - это повод не для стыда, а для гордости. И российский лидер вряд ли обрадуется, когда узнает об инициативе Астаны, которая не признает присоединение Крыма.
Компромисс был найден после нескольких часов пререканий. Оформление стенда восстановили, но глав государств повели другим маршрутом. путин и Назарбаев посетили безобидные с политической точки зрения экспозиции - Ямало-Ненецкого округа, куда их заманили шаманскими бубнами, и Омской области, где бил фонтан сгущенки, а также нескольких казахских регионов.
Маршрут был предпочтением казахских коллег.
 показать весь комментарий
 
Статус в обмен на турецкое оружие, закрытие Босфора
 показать весь комментарий
 
Будет Татарская автономия?
Тогда давайте всем дадим по автономии: болгарам, венграм, евреям ...
 показать весь комментарий
 
Крым должен стать Таврийской областью Украины и больше ничем. Сегодня татары хорошие, а завтра под турок лягут - это история, поэтому у Крыма статус только один - область Украины.
 показать весь комментарий
 
Я впевнений, що кримські татари знайдуть ті зміни до Конституції України, які влаштують українців і кримців.
 показать весь комментарий
 
 
Скажем дружно найух нужно!. Шукай у Турції або на родИне -Татарстані!.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПроект изменений в Конституцию по статусу Крыма рассмотрят в ближайшее время, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх