 Проект изменений в Конституцию по статусу Крыма рассмотрят в ближайшее время, - Порошенко

Об этом говорится в письме президента Украины Петра Порошенко, которое было передано делегатам Курултая, собравшимся на конференции в Киеве 12 ноября. Письмо зачитал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине", – отметил Порошенко.

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В письме Порошенко также высказал слова благодарности тем делегатам, которые не побоялись приехать на конференцию в Киеве.

"Многие из вас приехали на конференцию из Крыма. Знаю, что оккупанты сознательно создают ситуацию, когда быть крымским татарином в сегодняшних реалиях полуострова уже фактически является уголовным преступлением. А иметь отношение к представительным органам крымскотатарского народа – тем более. После стольких лет изгнания, вернувшись на Родину, ваш народ смог возродить функционирование своих представительных органов, и сейчас агрессор пытается, "подавив" национальные институты, лишить вас того, что досталось крымскотатарскому народу дорогой ценой. Но, думаю, Россия еще не осознала утопичности своих действий. То, что кроме украинского народа, крымскотатарский народ поддерживает мировое сообщество, не вызывает сомнения", – говорится в письме президента Украины.

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Первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар ранее объясняла, что крымскотатарская автономия "не имеет никакого отношения к сепаратизму", и ее создание является правом коренного народа, которое определено в Декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина присоединилась в 2014 году.

В Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва. На мероприятие приехали более 200 участников.

Первый Курултай крымскотатарского народа был избран в ноябре 1917 года. С 9 по 26 декабря 1917 года он работал как национальное учредительное собрание, на котором приняли Основные крымскотатарские законы.

Курултай крымскотатарского народа возобновил свою деятельность в 1991 году в процессе возвращения коренного народа в Крым. Признан в Украине высшим представительным органом крымских татар.

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