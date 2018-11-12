 Проект изменений в Конституцию по статусу Крыма рассмотрят в ближайшее время, - Порошенко

Об этом говорится в письме президента Украины Петра Порошенко, которое было передано делегатам Курултая, собравшимся на конференции в Киеве 12 ноября. Письмо зачитал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине", – отметил Порошенко.
В письме Порошенко также высказал слова благодарности тем делегатам, которые не побоялись приехать на конференцию в Киеве.
"Многие из вас приехали на конференцию из Крыма. Знаю, что оккупанты сознательно создают ситуацию, когда быть крымским татарином в сегодняшних реалиях полуострова уже фактически является уголовным преступлением. А иметь отношение к представительным органам крымскотатарского народа – тем более. После стольких лет изгнания, вернувшись на Родину, ваш народ смог возродить функционирование своих представительных органов, и сейчас агрессор пытается, "подавив" национальные институты, лишить вас того, что досталось крымскотатарскому народу дорогой ценой. Но, думаю, Россия еще не осознала утопичности своих действий. То, что кроме украинского народа, крымскотатарский народ поддерживает мировое сообщество, не вызывает сомнения", – говорится в письме президента Украины.
Первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар ранее объясняла, что крымскотатарская автономия "не имеет никакого отношения к сепаратизму", и ее создание является правом коренного народа, которое определено в Декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина присоединилась в 2014 году.
В Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва. На мероприятие приехали более 200 участников.
Первый Курултай крымскотатарского народа был избран в ноябре 1917 года. С 9 по 26 декабря 1917 года он работал как национальное учредительное собрание, на котором приняли Основные крымскотатарские законы.
Курултай крымскотатарского народа возобновил свою деятельность в 1991 году в процессе возвращения коренного народа в Крым. Признан в Украине высшим представительным органом крымских татар.
не будет титан украинский через Турцию в Крым плыть!!!
шото сомневаюсь я...
всё поросло быльём... при куме югике...
Или у кого-то есть иллюзии, что всё будет как раньше?
кто угодно, только не украинцы. Украинцы воюют за целостность. Это для них война...
Конституція України.
Стаття 157. ...................
.............Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
В Україні не введенний воєнний чи надзвичайний стан. Тому зміни в Конституцію можливі.
Чи ви проти щоб в Конституцію внесли зміни щодо курсу на ЄС і НАТО.
Статус должен быть только один - Крымская область!!! КРАПКА!!!!!!!
пррротащить...😎
🤑
Лидеры россии и Казахстана ранее намеренно прошли мимо стенда с изображением Крымского моста.
Вопрос маршрута, по которому Нурсултан Назарбаев и Владимир путин пройдут во время посещения выставки, оказался для службы протокола казахского президента принципиальным, споры с российскими коллегами даже переросли в скандал.
Снимок с «Крымским мостом» на стенде «Черноморских курортов» даже заделали панелями с искусственной растительностью. российская сторона объявила организатором, что гигантское сооружение соединившее россию с полуостровом - это повод не для стыда, а для гордости. И российский лидер вряд ли обрадуется, когда узнает об инициативе Астаны, которая не признает присоединение Крыма.
Компромисс был найден после нескольких часов пререканий. Оформление стенда восстановили, но глав государств повели другим маршрутом. путин и Назарбаев посетили безобидные с политической точки зрения экспозиции - Ямало-Ненецкого округа, куда их заманили шаманскими бубнами, и Омской области, где бил фонтан сгущенки, а также нескольких казахских регионов.
Маршрут был предпочтением казахских коллег.
Тогда давайте всем дадим по автономии: болгарам, венграм, евреям ...