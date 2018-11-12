Кличко отметил, что сегодня полностью или преимущественно без тепла остаются, в частности, города Смела, Кривой Рог, Шепетовка, некоторые другие, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политика.
"Газа городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК "Нафтогаз". Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. И нас эта проблема коснулась летом, - отметил мэр Киева. - Сегодня же тысячи людей мерзнут! Нельзя жителей городов и городков, власть на местах оставлять один на один с этими проблемами. К сожалению, повторяется ситуация, когда государственные чиновники - руководство "Нафтогаза" - занимают негосударственная позицию. И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству - безотлагательно вмешаться в эту ситуацию", - подчеркнул Кличко в комментарии журналистам на Совете регионального развития при участии президента и премьер-министра Украины сегодня в Киеве.
В городе Смела Черкасской области с понедельника, 12 ноября, вводят чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы. Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячного города. Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Местный голова призвал людей выйти на акцию протеста против действий НАК "Нафтогаз". Остается без тепла и часть Кривого Рога.
Кличко призвал Президента и правительство урегулировать ситуацию с отсутствием отопления в городах Украины
Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и Кабинету министров с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких городах.
Кличко отметил, что сегодня полностью или преимущественно без тепла остаются, в частности, города Смела, Кривой Рог, Шепетовка, некоторые другие, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политика.
Все разворовали, не делая ремонта ЖКХ в течении 25 лет и теперь спальные районы превращаются в гетто, а олигархи живут в конче-засах или рублевках по всей территории бвышего СССР
Или, как Кличко - сразу в галактический совет со своими почтовыми марками.
Криворожане должны холить и лелеять Вилкула, например.
От нравятся мне борцы, которые себе сраку сами подтереть не могут, но готовы решать вопросы "мирового масштаба и мировой же глупости".
🤑
https://www.economics-prorok.com/2018/11/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0.html
вересень-жовтень це не літо, хоча ясність))-одна з хформ абсолютного туману )))- добре що тепло було! для вітальки це прогрес - розібрався, що для опалення газ потрібен!!!
"У місті Сміла з 12.11 введуть надзвичайний стан, а навчальні заклади закриють на невизначений час, мешканці збираються їхати в Київ, щоб пікетувати Кабмін і Нафтогаз" Клятий Гройсман! PS Мер Сміли не приїхав на засідання надзвичайної комісії, бо це не його проблема.У Черкасах перевізники не вийшли на рейси, бо хочуть більше грошей а місцева влада за рік даже не підготовилась. В Смілі немає опалення. Там де БЮТ - там пиздець
Хуёвый Патриарх @PatriarxTabacco 48 минут назад
У Кривому Розі теж: там Вілкул. Таке враження, що регіонали та БЮТ саботують роботу на місцевих рівнях, щоб бути "ангелами-рятівниками" на виборах
Ukranian Pro.Test @airikkainen 35 минут назад
Саме такий план: довести ситуацію до шокуючого абсурду, щоб люди почали плюватися на "злочинну владу", а потім випливсти вселєнськими рятівниками. Зрадофіли вірішили зробити з себе месій.
Dіd БАНzай @DidBanzai 4 минуты назад
А у народно-мерієвському Конотопі немає доріг. Там де СвАбода таке ж саме.
Ну шо, всё подтвердилось! 15 млрд!
Местные "князьки" мэры, главы райсоветов и облсоветов положили бюджетные поступления в банки на депозит и получают % в виде добавки к своей зарплате с мегапремиями, а дороги, больницы, школы, коммунальные службы, улицы остались просто без денег.
принимает решение об отставке председателя местной государственной администрации в случае выражения недоверия областным или районным советом;
имеет право отменять решения председателей местных государственных администраций, противоречащие Конституции и законам Украины, иным актам законодательства Украины;