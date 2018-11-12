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 Политика Украины, Общество
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Все про:ЖКХ (1360) Кличко (2597)

 Кличко призвал Президента и правительство урегулировать ситуацию с отсутствием отопления в городах Украины

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и Кабинету министров с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких городах.

Кличко отметил, что сегодня полностью или преимущественно без тепла остаются, в частности, города Смела, Кривой Рог, Шепетовка, некоторые другие, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политика.

"Газа городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК "Нафтогаз". Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. И нас эта проблема коснулась летом, - отметил мэр Киева. - Сегодня же тысячи людей мерзнут! Нельзя жителей городов и городков, власть на местах оставлять один на один с этими проблемами. К сожалению, повторяется ситуация, когда государственные чиновники - руководство "Нафтогаза" - занимают негосударственная позицию. И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству - безотлагательно вмешаться в эту ситуацию", - подчеркнул Кличко в комментарии журналистам на Совете регионального развития при участии президента и премьер-министра Украины сегодня в Киеве.

В городе Смела Черкасской области с понедельника, 12 ноября, вводят чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы. Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячного города. Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Местный голова призвал людей выйти на акцию протеста против действий НАК "Нафтогаз". Остается без тепла и часть Кривого Рога.

Источник: https://censor.net.ua/n3096460
 
 
 Топ комментарии
 
В містах, де немає опалення, серця мешканців зігріває шаленна пристрасть до петі та його команди потужних реформаторів..
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Кличко призвал Президента и правительство урегулировать ситуацию с отсутствием отопления в городах Украины

Все разворовали, не делая ремонта ЖКХ в течении 25 лет и теперь спальные районы превращаются в гетто, а олигархи живут в конче-засах или рублевках по всей территории бвышего СССР
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Тю. Та обращался б уже прям к Трампу. Чо его мелочиться...
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Кличко призвал Президента и правительство урегулировать ситуацию с отсутствием отопления в городах Украины

Все разворовали, не делая ремонта ЖКХ в течении 25 лет и теперь спальные районы превращаются в гетто, а олигархи живут в конче-засах или рублевках по всей территории бвышего СССР
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Если люди избирают бездарностей вместо городских голов и депутатов горсовета, то придется вмешаться центральной власти.
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А чем центральная отличается от местной,избиратели-то те же.
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Мэр Кр.Рога, Викул-старший, папаша выродка, заседающего в ВР, перед выборами выплатил криворожским пенсам по 500 гр.Они его и выбрали. Вывод: пусть теперь эти суки греются на полученную от него предвыборную взятку.
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В містах, де немає опалення, серця мешканців зігріває шаленна пристрасть до петі та його команди потужних реформаторів..
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А мож для началак своему депутатуи местному воротиле по совместительству?
Или, как Кличко - сразу в галактический совет со своими почтовыми марками. Кличко призвал Президента и правительство урегулировать ситуацию с отсутствием отопления в городах Украины - Цензор.НЕТ 9220

Криворожане должны холить и лелеять Вилкула, например.
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Не репетуй ти так, проженемо нікчемного петю, візьмемся за вілкула.. І не тільки за вілкула..
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Не думалось, что надто сначала в своем сарае навести порядок, прежде, чем во дворец ломиться?

От нравятся мне борцы, которые себе сраку сами подтереть не могут, но готовы решать вопросы "мирового масштаба и мировой же глупости".
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Местный воротила - облгаз, который не платит Нафтогазу. Как депутат может заставить облгаз рассчитаться с Нафтогазом? О том, что облгазы воруют деньги, которые население платит за газ, известно давно, только никто ничего не делает. И на местном уровне проблему не решить точно.
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облгази - це Фірташ з Григоришиним
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В Кривом Роге Викул-сиарший мэром. Это у них/при нем на клумбе перед зданием горсовета крысы бегают вместо белочек и голубей..... Горожане подкармливают....
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Пррральна, по адрессу попал- Соєвий и есть падлюка!
🤑
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а без сцаря не как, нет. сцарь должэн решить всё, потому что боярины тупые - подожди, я на какой ветке, рассеиской или Украинской, эх, какая разница - в обоих мысль одна и та же.
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Тю. Та обращался б уже прям к Трампу. Чо его мелочиться...
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хоть перемерзнем, а платить не будем.
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А почему решил, что люди не платят? Не платят облгазы Нафтогазу.
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Облгази не опалюють, то " тепломережа".
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- Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать.(c)
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а может против крепкого хазяйственника Вилкула?
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Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. И нас эта проблема коснулась летом, - отметил мэр Киева. Источник:https://censor.net.ua/n3096460

вересень-жовтень це не літо, хоча ясність))-одна з хформ абсолютного туману )))- добре що тепло було! для вітальки це прогрес - розібрався, що для опалення газ потрібен!!!
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Кличко - это отдельная песня, но "Нафгаз", это действительно, какая-то антиукраинская структура. Бабло, затмило здравый смысл. Когда они успели, приватизировать нашу газовую компанию, Укрпочту, Водоканал. Я все понимаю, обслуживание и т.д. может быть частным, но установить монополию и шантажировать людей. Для меня, вот такие, "свои", продажные мрази, хуже ботоксного фуфла.
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когда же уидёте от этого совкого или принцыпа сцаря, когда ужеее, ещё этот лободарник тоже несёт и не важно сколько денег - свободным надо становится.
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Якого хрена цей пришиблений робить в Києві. Він, що не знає, що в нас цими питаннями не ПОП керує, а Гройсман.
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Черкаський криптотракторист‏ @VXMUK 3 часа назад

"У місті Сміла з 12.11 введуть надзвичайний стан, а навчальні заклади закриють на невизначений час, мешканці збираються їхати в Київ, щоб пікетувати Кабмін і Нафтогаз" Клятий Гройсман! PS Мер Сміли не приїхав на засідання надзвичайної комісії, бо це не його проблема.У Черкасах перевізники не вийшли на рейси, бо хочуть більше грошей а місцева влада за рік даже не підготовилась. В Смілі немає опалення. Там де БЮТ - там пиздець

Хуёвый Патриарх‏ @PatriarxTabacco 48 минут назад

У Кривому Розі теж: там Вілкул. Таке враження, що регіонали та БЮТ саботують роботу на місцевих рівнях, щоб бути "ангелами-рятівниками" на виборах

Ukranian Pro.Test‏ @airikkainen 35 минут назад

Саме такий план: довести ситуацію до шокуючого абсурду, щоб люди почали плюватися на "злочинну владу", а потім випливсти вселєнськими рятівниками. Зрадофіли вірішили зробити з себе месій.

Dіd БАНzай‏ @DidBanzai 4 минуты назад

А у народно-мерієвському Конотопі немає доріг. Там де СвАбода таке ж саме.
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Виктория_Правды‏ @pravda_1 2 часа назад

Ну шо, всё подтвердилось! 15 млрд!
Местные "князьки" мэры, главы райсоветов и облсоветов положили бюджетные поступления в банки на депозит и получают % в виде добавки к своей зарплате с мегапремиями, а дороги, больницы, школы, коммунальные службы, улицы остались просто без денег.
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але ж президент за це не має відповідати,воно лише для перерізання стрічок,так?
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Вообще-то має

принимает решение об отставке председателя местной государственной администрации в случае выражения недоверия областным или районным советом;
имеет право отменять решения председателей местных государственных администраций, противоречащие Конституции и законам Украины, иным актам законодательства Украины;
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цены рыночные ,обслуживание скотское ---- Живем по Новому П.Порошенко
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Да не' надо киевлянам горячую воду отключить, а то моих налогов им на субсидии кидают, ну и сделать реально запредельные цены на отопление, особенно центральное, но упростить индивидуальное, счас по ходу електроотопление дешевле любого другого
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в Києві немає гарячої води.Ти задоволений ?Може які пропозиції будуть щодо мешканців інших міст?
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...а мне на эту СИТУАЦИЮ на...ть !!!! у меня +23 , два ведра валежника и топлю ч\з день !!!! трымайтесь кому холодно , скоро Новый рик , а там знову ЛИТО !!!
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Коррупционер призвал коррупционеров. Нами правит быдло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКличко призвал Президента и правительство урегулировать ситуацию с отсутствием отопления в городах Украины
 
 
 
 
 
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