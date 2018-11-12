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 Блокирована попытка продажи персональных данных 500 тыс. банковских клиентов, - киберполиция. ФОТО

Сотрудники киберполиции предотвратили попытку продажи базы данных с персональной информацией клиентов украинских банков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Блокирована попытка продажи персональных данных 500 тыс. банковских клиентов, - киберполиция 01

Работники Приднепровского управления Департамента киберполиции во время мониторинга сети Интернет обнаружили объявление о продаже баз данных клиентов одного из банков Украины.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.1 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины.

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Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции установили мужчину, который пытался продать персональные данные граждан Украины. Им оказался 37-летний житель Днепропетровщины, который ранее занимал руководящую должность в одном из украинских банков. База данных, которую он пытался продать насчитывала информацию об около полумиллионе граждан.

Блокирована попытка продажи персональных данных 500 тыс. банковских клиентов, - киберполиция 02

По месту его жительства работники киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградщины, по процессуального руководства Кировоградской местной прокуратуры провели санкционированный обыск. По его результатам выявлено компьютерную технику, где находились базы данных с персональной информацией граждан. Кроме того, полицейские изъяли дополнительные цифровые носители информации, банковские карты и черновые записи, которые использовал злоумышленник в своей противоправной деятельности.

Блокирована попытка продажи персональных данных 500 тыс. банковских клиентов, - киберполиция 03

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Изъятая техника направлена на экспертизу, после результатов которой будет решен вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3096454
 
   
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не банк петралексеича, тй шо деньги явнуховича у себя разместил???
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Это у нас запросто.
В лучшем случае, приходит всякий бред на мейл/вайбер/вотсап.
А в худшем, можно и на деньги попасть.
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надо руководствоваться в жизни библейским "нет ничего тайного, что не стало бы явным", и эти фокусы (а это далеко не последний случай) не будут страшны.
недавно нашел в сети все свои комменты на разных сайтах.
Сначала испугался... а потом махнул рукой, как в том советском анекдоте про американскую делегацию в колхозе.
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Вообще то, если забить в гугл "куплю базу данных", то выскакивает целая куча предложений.
Банки, страховые компании, магазины и т.п.
Или там, продажа данных клиентов, осуществляется строго в рамках закона?

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этот наверно на олх выложил обьявление
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Ну ладно банки... Но если человек пишет о себе правду в соцсетях и разщмещает настоящие фотографии....
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ось вам наше законодавство. Міг шкоду нанести пів мільйону чоловік, а покарання до 2-х років...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБлокирована попытка продажи персональных данных 500 тыс. банковских клиентов, - киберполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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