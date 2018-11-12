 Блокирована попытка продажи персональных данных 500 тыс. банковских клиентов, - киберполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Работники Приднепровского управления Департамента киберполиции во время мониторинга сети Интернет обнаружили объявление о продаже баз данных клиентов одного из банков Украины.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.1 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины.

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Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции установили мужчину, который пытался продать персональные данные граждан Украины. Им оказался 37-летний житель Днепропетровщины, который ранее занимал руководящую должность в одном из украинских банков. База данных, которую он пытался продать насчитывала информацию об около полумиллионе граждан.

По месту его жительства работники киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградщины, по процессуального руководства Кировоградской местной прокуратуры провели санкционированный обыск. По его результатам выявлено компьютерную технику, где находились базы данных с персональной информацией граждан. Кроме того, полицейские изъяли дополнительные цифровые носители информации, банковские карты и черновые записи, которые использовал злоумышленник в своей противоправной деятельности.

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Изъятая техника направлена на экспертизу, после результатов которой будет решен вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.