 Если верить цифрам террористов, то на "выборах в ДНР" один человек успевал проголосовать за 18 секунд, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.

В информации отмечается: "Народные псевдореспублики" продолжают удивлять своей математикой, которая противоречит здравому смыслу. По словам главы СБУ Василия Грицака после опубликования Службой заранее определенных кураторами из Кремля результатов фейковых выборов, так называемые избиркомы продолжили играть с "цифрами".

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Сегодня в восемь утра в "ДНР" отчитались об обработке более 97% бюллетеней. В выборах якобы приняли участие 1,6 миллиона человек с явкой в ​​более 80%. Всего в "ДНР" по данным террористов работало 408 избирательных участков. То есть за 12 часов работы на каждую из них в среднем приходится почти четыре тысячи избирателей. Опять несложная арифметика - за час, если верить "избиркомам", голосовало 326 жителей временно оккупированных территорий, то есть за 18 (!) секунд избиратель фейковых действа успевал отдать свой голос.

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Неудивительно, что благодаря такому "молниеносному волеизъявлению" оккупанты ее менее молниеносно нарисовали необходимые цифры своим марионеткам: Пушилину 60,9% голосов, Пасичнику - 68,4%. Действительно, для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает".

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