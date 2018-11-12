EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  2383  56
Материалы по теме:
Все про:выборы (20651) СБУ (12971) Донбасс (17409)

 Если верить цифрам террористов, то на "выборах в ДНР" один человек успевал проголосовать за 18 секунд, - СБУ

В Службе безопасности Украины отмечают, что данные, озвученные по итогам проведения фейковых "выборов" главарей "ДНР" и "ЛНР", организованных на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, противоречат здравому смыслу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.

В информации отмечается: "Народные псевдореспублики" продолжают удивлять своей математикой, которая противоречит здравому смыслу. По словам главы СБУ Василия Грицака после опубликования Службой заранее определенных кураторами из Кремля результатов фейковых выборов, так называемые избиркомы продолжили играть с "цифрами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время "выборов" в ОРДЛО бюджетникам рассылали эсэмэски с угрозами, - разведка

Сегодня в восемь утра в "ДНР" отчитались об обработке более 97% бюллетеней. В выборах якобы приняли участие 1,6 миллиона человек с явкой в ​​более 80%. Всего в "ДНР" по данным террористов работало 408 избирательных участков. То есть за 12 часов работы на каждую из них в среднем приходится почти четыре тысячи избирателей. Опять несложная арифметика - за час, если верить "избиркомам", голосовало 326 жителей временно оккупированных территорий, то есть за 18 (!) секунд избиратель фейковых действа успевал отдать свой голос.

Также смотрите: "В победе Пушилина есть положительный момент: может быть, его грохнут": Террорист Гиркин и пользователи "Вконтакте" прокомментировали "выборы" в ОРДЛО. СКРИНШОТЫ

Неудивительно, что благодаря такому "молниеносному волеизъявлению" оккупанты ее менее молниеносно нарисовали необходимые цифры своим марионеткам: Пушилину 60,9% голосов, Пасичнику - 68,4%. Действительно, для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Совфеде РФ пригрозили Европе "тяжелыми последствиями", если Киев попытается вернуть ОРДЛО силовым путем

Источник: https://censor.net.ua/n3096453
 
   
 Топ комментарии
 
Честно? Задрали вы уже этими "выборами"! Кому этот гадюшник всрался?
 показать весь комментарий
 
Сподіваюсь , тепер Україна розпочне прикривати КПП на лінії розмежування, зменшить кількість вантажу котрий горді даунбасіти можуть переміщувати через лінію розмежування, відловить "члєнов ізбіратєльних каміссій" котрі шастають сюди за пенсією, почне перекривати постачання даунбасітам води , електроенергії та іншого краму.. Це буде, але це буде вже після петі..
 показать весь комментарий
 
Будут с Приднестровьем "послами" обмениваться - туда Боярышник, взад - Стругораш...)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Честно? Задрали вы уже этими "выборами"! Кому этот гадюшник всрался?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тука жужжжжыт... як муха зелена...
нетипичная зелёная муха....
 показать весь комментарий
 
 
ну если на участке бюллетни выдавало человек 10, то чему эти щенячьи удивления?...патаму шо так сказало сбу?
 показать весь комментарий
 
На больших участках бюллетени выдают 5 столов. То есть 1 стол выдает бюллетень раз в минуту. Вы участвовали в выборах? Надо найти человека в списках, взять его паспорт, проверить прописку, выписать на корешке бюллетеня его ФИО, провести человека к кабинке. В кабинке пенсы бывает и по 5 минут сидят. Так что не надо тут рассказывать про реальность "скоростного голосования".
 показать весь комментарий
 
Будут с Приднестровьем "послами" обмениваться - туда Боярышник, взад - Стругораш...)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а шыкаладное бу не расскажет с какой скоростью перемещаются составы с грузом на дамбас и обратно?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так же как и на крысм не поставляется электрика и газ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
газ пердячий тока
 показать весь комментарий
 
Сподіваюсь , тепер Україна розпочне прикривати КПП на лінії розмежування, зменшить кількість вантажу котрий горді даунбасіти можуть переміщувати через лінію розмежування, відловить "члєнов ізбіратєльних каміссій" котрі шастають сюди за пенсією, почне перекривати постачання даунбасітам води , електроенергії та іншого краму.. Це буде, але це буде вже після петі..
 показать весь комментарий
 
 
Лёня, ВИ,таки,изверг. Там же наши люди.
 показать весь комментарий
 
18 секунд это очень много. До книги рекордов Гиннеса Лугандону ещё далеко. Самый короткий половой акт: парочка москитов обычно тратит на это не более трех секунд. Если верить цифрам террористов, то на "выборах в ДНР" один человек успевал проголосовать за 18 секунд, - СБУ - Цензор.НЕТ 5832
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Справедливости ради, надо этому Лобачевскому заметить, что на участке не одна кабинка для голосования, а может быть и 10, и так же число столов, где выдают биллютени. 😁😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Покажи хоч одну кімнату з 10 кабінками на Донбасі, справедливий ви наш, там же відкриті вибори зі спостерігачами були?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я там не был, я по своему опыту. У нас когда голосуют, именно так, на моем участке было 5 кабинок. Я не думаю, что это большая проблема поставит 5 ящиков и посадить 5 теток
 показать весь комментарий
 
 
Невелика, але кожна тітка має вас знайти в своїх списках, закреслити, відправити до кабінки, і це при тому щло жодна з них не перекурила, не пішла в туалет, не випила чаю.
 показать весь комментарий
 
 
Вона ще має взяти його паспорт в руки і прочитати його прізвище,
а в кінці він ще має розписатись на корінці бюлетеня, що залишається в "тітки"...
 показать весь комментарий
 
 
Обычно три урны. Итак имеем одну минуту для голосования одного человека. Этого мало, отойти от стола, пройти в кабинку, отметить в бюллетне, выйти.
Причем расчет сделан с равномерным голосованием в течение 12 часов. Реальность которыю я смел наблюдать такова что после 14:00 уже почти никого не было. Итого - лимит времени на одного максимум 30 секунд.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я вообщето на уровень ума этого деятеля показываю. Он четко сказал , 18 секунд. И такие дубы у вас сбу рулят
 показать весь комментарий
 
 
З його рінем все зрозуміло, а от на рахунок математики він правий, навіть при відсутності жодної людини в дільниці ви за 18 секунд не проголусуєте, так і уявляю собі цю параолімпіаду .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты тоже что ли офицер с "крепким лбом"? Не можешь догнать, что он не правильно считает? Даже если на участках было хотя бы по две кабинки, уже будет 36 секунд. Врубаешься?
 показать весь комментарий
 
 
А то що люди не залізні, і ходять в туалет, обідають, п'ють каву, чай і на це йде час вам сержантам з картопляними лбами до голови не приходить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При чем тут это? Он поделил общее число на число участков, и получил среднее время. А так делать ни в коем случае нельзя, потому что на участке могут одновременно голосовать n человек. Так понятно?
 показать весь комментарий
 
 
Это я понял, не поленился, сделал то же самое с Москвой, последние выборы, там цифра вышла около 100 секунд, теперь сижу и думаю, то ли в Москве кабинок не ъватает пл сравнению с Горловкой, то ли в Москве тормоза живут, вы как думаете?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я думаю, что вы ни как не можете понять, что я не говорю, что можно успеть так быстро голосовать, я говорю, что так безграмотно считать нельзя
 показать весь комментарий
 
Я вас понимаю, просто спрашиваю, почему в Москве в 9 раз медленнее, кабинок не хватает?
 показать весь комментарий
 
Ну вот зачем отвлекать тролля?Ему во всех ветках еще надо лапу поднять,а времени мало.Кресты скоро😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ясное дело мухлеж, но я не про это говорил
 показать весь комментарий
 
Читал, многие досрочно голосовали, ну там с линии разделения и пр.
 показать весь комментарий
 
Мой скорректированный подсчет не сильно отличается от изначального чисто математического без особенности потока избирателей.
 показать весь комментарий
 
Ты не у Ермошиной работаешь?
Во-первых, есть неточность - не 18 секунд, а 0.18 минуты или 11 секунд.
Во-вторых, входных дверей не десять...
В-третьих, на участки не ходят равномерно по 326 штук.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот по этому для удобства людей у нас и практикуется досрочное голосование (и двери целы).
 показать весь комментарий
 
Не звизди, всё время хватало и дверей и урн для голосования.
Я сам был наблюдателем на участке и видел, что урна для хождения по домам была чуть ли не полнее стационарной...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Естественно, многие пенсионеры и больные не ходят. Я тоже видел, стационарная урна большая, а переносная, маленькая. Что быстрее наполнится? Математики, блин.
 показать весь комментарий
 
СБУ как видно заняться больше нечем.
 показать весь комментарий
 
 
А кто информацию с оккупированных территорий должен собирать?
 показать весь комментарий
 
Это очень "важная" информация. Для безопасности Украины она имеет первостепеннейшее значение наверное.
 показать весь комментарий
 
Побачивши на дільниці людину (спостерігача чи наглядача?) з ружжом, так і за 10 секунд можна встигнути, та й гайда на вулицю.
 показать весь комментарий
 
 
При помощи пенделей - это ещё не предел скорости.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапня умеет делать "рехверендумы" и "выборы"
 показать весь комментарий
 
 
Як на мене, ці "вибори" - добрий шанс для України зіскочити з нікчемних мінських договорняків.. Чи використають цей шанс наші потужні імпотенти, на чолі з петьою - ось в чому питання..
 показать весь комментарий
 
 
В сеть попало видео процесса подсчёта голосов!
....
 показать весь комментарий
 
Тобто за 12 годин роботи на кожну з них у середньому припадає майже чотири тисячі виборців. Знов нескладна арифметика - за годину, якщо вірити "виборчкомам", голосувало 326 мешканців тимчасово окупованих територій, тобто за 18 (!) секунд виборець фейкового дійства встигав віддати свій голос.
------------------------
А Омелян все переживав як назвати свій гіперпул з Борисполя до Києва...))
 показать весь комментарий
 
да какая разница, скоко там подвигов геракла совершено?
 показать весь комментарий
 
Цікаво, чому вони не покликали януковоча бути їхнім "президентом"? Так за нього рвали дупи і у 2004, і у 2010, і у 2013-14 - а тут навіть не згадали добрим словом.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли верить цифрам террористов, то на "выборах в ДНР" один человек успевал проголосовать за 18 секунд, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх