 Незаконные "выборы" на Донбассе - это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей, - Парубий

"Я считаю, что этим событием РФ продемонстрировала, что она не просто не планирует выполнять какие-либо договоренности, а это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров, которые предусматривали политико-дипломатическим путем решить проблему оккупированных территорий", - сказал А.Парубий журналистам в понедельник в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Верховная Рада принимать какие-либо постановления относительно так называемых выборов, председатель украинского парламента сказал: "Это ничтожное событие для того, чтобы принимать по нему постановления".

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