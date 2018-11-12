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 Политика Украины
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 Незаконные "выборы" на Донбассе - это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что проведение 11 ноября нелегитимных "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, за которыми стоит Российская Федерация, фактически означает выход РФ из ранее заключенных договоренностей.

"Я считаю, что этим событием РФ продемонстрировала, что она не просто не планирует выполнять какие-либо договоренности, а это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров, которые предусматривали политико-дипломатическим путем решить проблему оккупированных территорий", - сказал А.Парубий журналистам в понедельник в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Верховная Рада принимать какие-либо постановления относительно так называемых выборов, председатель украинского парламента сказал: "Это ничтожное событие для того, чтобы принимать по нему постановления".

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Источник: https://censor.net.ua/n3096451
 
 
 Топ комментарии
 
это значит что пэте пора на гилляку вместе с умственно отсталым парубием.
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а парубей не расскажет о каких это мыролюбных "договоренностях" и с кем он говорит?
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Всех кто ходил на выборы в ОРДЛО и голосовал, к ебеням лишить гражданства Украины, пенсий, зарплат, изъять паспорта нахрен, пускай живут как хотят в своей дыре...
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а парубей не расскажет о каких это мыролюбных "договоренностях" и с кем он говорит?
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Петя говорил, что мырному минскому плану альтернатив нет, что это теперь значит?
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это значит что пэте пора на гилляку вместе с умственно отсталым парубием.
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теперь донбабве с лугандой впарить назад на условиях куйла..со всеми ништяками..пэпа разведёт лапёнышами и проблеит: а шо делать..?
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украинские солдаты погибают на Донбасе не ради каких то сраных "мирных договоренностей", а защищы территораильной целостности и суверенитета Украини
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задолбали вы с этими выборами - да пусть проводят их хоть раз в месяц- пятый год уже без них....
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Еще один идиот со справкой из психушки!!! А что Мы когда то входили в мирные договоренности с рашей по Донбассу чтобы их срывать?!? ..там горячая фаза войны уже 5 год!! Незаконные "выборы" на Донбассе - это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей, - Парубий - Цензор.НЕТ 8301
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как говорят умственную отсталость не пропьешь.
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Кто-то ж должен был взять на себя смелость. Незаконные "выборы" на Донбассе - это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей, - Парубий - Цензор.НЕТ 4847
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еще выборы не начались а заработок начался. давай что то по круче
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Не, парубий этого сказать не смог бы. Слишком много букв р
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Всех кто ходил на выборы в ОРДЛО и голосовал, к ебеням лишить гражданства Украины, пенсий, зарплат, изъять паспорта нахрен, пускай живут как хотят в своей дыре...
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низя . тамжынашилюди - онижыдети для соевых.
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Вафельсбург, ти такий кмітливий та розумний. Чому не йдеш в президенти?
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Столько шума из-за такого "ничтожного" события.
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нельзя с гопниками договариваться мирно...
гопники понимают только страх и боль...
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А петя та пагубій можуть що небудь сказати про юридичний статус "мінських домовленостей" в Україні?
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Тобі а Парубій не подобається? а він в чому провинив перед тобою? букву Р не так як ти вимовляє?
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Щодо юридичного статусу "мінських домовленостей" в Україні - щось сказати можеш? Якщо ні - то проходь далі..
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Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Верховная Рада принимать какие-либо постановления относительно так называемых выборов, председатель украинского парламента сказал: "Это ничтожное событие для того, чтобы принимать по нему постановления Источник: http

Да ты ШО🙄
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вибари-вибари, хто повьолся - ... дурікі

Незаконні "вибори" на Донбасі - це прямий хід РФ на зрив будь-яких мирних домовленостей, - Парубій - Цензор.НЕТ 9243
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минский договорняк - должен быть аннулирован и смыт в унитаз.
Украинская власть сделала большую ошибку...когда сделала ставку исключительно на сраный Нормандский формат, то есть акцентируя внимание на сотрудничестве с Германией и Францией. Нужен Женевский формат, который включал бы также и США или только Будапештский формат на основе Меморандума 1994 года...который включал бы США и Великобританию!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНезаконные "выборы" на Донбассе - это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей, - Парубий
 
 
 
 
 
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