 Незаконные "выборы" на Донбассе - это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей, - Парубий

"Я считаю, что этим событием РФ продемонстрировала, что она не просто не планирует выполнять какие-либо договоренности, а это прямой ход РФ на срыв любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров, которые предусматривали политико-дипломатическим путем решить проблему оккупированных территорий", - сказал А.Парубий журналистам в понедельник в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Верховная Рада принимать какие-либо постановления относительно так называемых выборов, председатель украинского парламента сказал: "Это ничтожное событие для того, чтобы принимать по нему постановления".
гопники понимают только страх и боль...
Да ты ШО🙄
Украинская власть сделала большую ошибку...когда сделала ставку исключительно на сраный Нормандский формат, то есть акцентируя внимание на сотрудничестве с Германией и Францией. Нужен Женевский формат, который включал бы также и США или только Будапештский формат на основе Меморандума 1994 года...который включал бы США и Великобританию!