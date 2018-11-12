 Защита Балуха готовит иск об условно-досрочном освобождении, - архиепископ Климент

Об этом Громадському сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский владыка Климент, передает Цензор.НЕТ.

Неделю назад Климент вместе с адвокатом Дмитрием Динзе посетили Керченскую колонию №2, куда Владимира Балуха этапировали после решения суда.

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"У меня была встреча с руководителем колонии. Мы с ним обсудили ситуацию. Начальник колонии сказал, что Володя находится на карантине. С Володей работали психологи. Замечаний со стороны руководства колонии к нему нет. Сейчас адвокаты работают над тем, чтобы подать иск в суд об условно-досрочном освобождении", - сказал Климент.

Он также отметил, что его полномочия общественного защитника закончились, поэтому он не имеет доступа к Балуху, лишь как священник.

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"Ожидаем заседания суда, возможно суд меня снова назначит общественным защитником", - добавил Климент.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

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Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.