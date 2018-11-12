 Пользователи соцсетей выбрали название для экспресса в аэропорт "Борисполь"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов. По его словам, название выбирали голосованием в соцсети.

"10000 пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем за 4 дня. Мне название импонирует. Победитель конкурса - Евгений Захаров. Евгений, у нас с вами важная миссия - нанести это название на подвижной состав", - написал Кравцов.

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