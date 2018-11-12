 Пользователи соцсетей выбрали название для экспресса в аэропорт "Борисполь"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов. По его словам, название выбирали голосованием в соцсети.
"10000 пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем за 4 дня. Мне название импонирует. Победитель конкурса - Евгений Захаров. Евгений, у нас с вами важная миссия - нанести это название на подвижной состав", - написал Кравцов.
и Борису премия - нанести краской каляки-баляки...
Сам-то ты какое название предложил?
Это лишь подтверждает, что "все гениальное просто".
Даже не капитан-очевидность, а адмирал ясен-пень.
Да он чертов гений!!! Как он до этого додумался???)))) Млин страна клоунов!)))
И , главное, что только один победитель ))
Браво!!!!
Кто же этот ГЕНИЙ???
Медаль ему "За креативность" и премию в виде вымпела с надписью "ВЫМПЕЛБЛЯ"...