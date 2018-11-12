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Все про:Борисполь (537) поезд (684) Укрзализныця (1483)

 Пользователи соцсетей выбрали название для экспресса в аэропорт "Борисполь"

Скоростной экспресс, который будет курсировать между центральным железнодорожным вокзалом Киева и международным аэропортом "Борисполь", назвали Kyiv Boryspil Express

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов. По его словам, название выбирали голосованием в соцсети.

"10000 пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем за 4 дня. Мне название импонирует. Победитель конкурса - Евгений Захаров. Евгений, у нас с вами важная миссия - нанести это название на подвижной состав", - написал Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" запустила публичное голосование за название для поезда в аэропорт "Борисполь"

Источник: https://censor.net.ua/n3096446
 
   
 Топ комментарии
 
Гений мысли, додумался же до такого.
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Мені більш до вподоби було б, якби цей експрес було названо "Прудкий гройсман"..
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космическое название... песня...
и Борису премия - нанести краской каляки-баляки...
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Победитель конкурса - Евгений Захаров. Евгений, у нас с вами важная миссия - нанести это название на подвижной состав", - написал Кравцов.Источник: https://censor.net.ua/n3096446- и бесплатно месяц отработать машинистом.
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ещё убирать вагоны и носить пассажирам багаж! Везунчик! Главное -какое оригинальное название! Так все так и будут говорить. И только по английски! Дебилы!
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О а якби написали арабькою , то красивіше було б !!)))
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космическое название... песня...
и Борису премия - нанести краской каляки-баляки...
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при чем на все вагоны)))) нехай почувствует себя победуном!
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Гений мысли, додумался же до такого.
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фима, не завидуй, некрасиво это.
Сам-то ты какое название предложил?
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поздно, батенька, 10 тысяч участников голосования уже выбрали.
Это лишь подтверждает, что "все гениальное просто".
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Выбранное название лишь подтверждает низкий образовательный уровень и примитивный интеллект "голосователей" и тех, кто этому названию рад.
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Мені більш до вподоби було б, якби цей експрес було названо "Прудкий гройсман"..
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Может, "Поезд-призрак", как "автобус призрак"?
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Восточный экспресссссс.... ааааа!!!!! Користувачі соцмереж вибрали назву для експреса в аеропорт "Борісполь2 - Цензор.НЕТ 6988 за 30 минут надо успеть убить половину пассажиров и раскрыть преступление.
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"Они готовят пушки! Зачем? А!.. Они будут стрелять!" (с)
Даже не капитан-очевидность, а адмирал ясен-пень.
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да вы шо..гигант мысли такое придумать)))
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+10000 пользователей присоединившихся)))) Это ж сколько в Украине "креативщиков" Користувачі соцмереж вибрали назву для експреса в аеропорт "Борісполь2 - Цензор.НЕТ 318
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Скоростной экспресс между Киевом и Борисполем назвали Kyiv Boryspil Express
Да он чертов гений!!! Как он до этого додумался???)))) Млин страна клоунов!)))
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Да ты сам клоун ) Нормальное, практичное и понятное название. Зрадоеб, бл*
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Вбухали 580 милионов. Тот, кто пользуется Борисполем, ездить на электричке не будет
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Почему это, умник? Нах те маршрутки сраные нужны, несколько раз чуть не опаздывал из-за них. Я бы с удовольствием на экспрессе поехал. И так и буду делать.
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Я просто в восторге от названия! Захаров - голова! Такому палец в рот не клади!
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Да ты креативщик похоже! Кучу креативного говно-бреда готов выдать небось сразу?
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Главное, что оригинально ))
И , главное, что только один победитель ))
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уявляю як би назвали без конкурсу... невже Express Kyiv Boryspil ? Жах...
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гуд название. Оригинальное. Оригинальнее, только, на заборах и стенах пишут, из трех букв.
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"-...назвали Kyiv Boryspil Express"- как неожиданно и креативно .
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"Пользователи соцсетей выбрали название для экспресса в аэропорт "Борисполь" - Kyiv Boryspil Express...
Браво!!!!
Кто же этот ГЕНИЙ???
Медаль ему "За креативность" и премию в виде вымпела с надписью "ВЫМПЕЛБЛЯ"...
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Вообще-то можно было продать, как продают названия стадионов...
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Банальщина.Краще б назвали "Швидка Настя".
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Евгению Захарову на заметку. Надо срочно запатентовать название поезда. А там видно будет.
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Повторюсь. Выбранное название лишь подтверждает низкий образовательный уровень и примитивный интеллект "голосователей" и тех, кто этому названию рад.
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Треба було назвати: "Заробітчанин", "Гіперлуп", "Є ще порох в порохівницях", "Здобули", "Жити по-новому". Можу ще накидати.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПользователи соцсетей выбрали название для экспресса в аэропорт "Борисполь"
 
 
 
 
 
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