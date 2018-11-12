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Все про:Киев (16761) контрабанда (1615) наркотики (1421) СБУ (12971)

 Предотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ совместно с Гражданской гвардией Королевства Испании во взаимодействии со Службой внешней разведки Украины пресекли контрабанду в Украину почти пяти килограммов кокаина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Предотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы планировали переправить кокаин из одной из стран Центральной Америки транзитом через Испанию с использованием международных почтовых перевозок.

Предотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ 02

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В ходе совместной операции правоохранители задокументировали, что в четырех отправлениях с электроприборами в Испанию была направлена ​​партия наркотика для последующей переправки в Украину.

Предотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ 03

Сотрудники СБУ выяснили, что наркотик адресовался двум физическим лицам из Киева, которые не догадывались об истинном содержании отправлений. Правоохранители установили личность и задержали в Киеве организатора наркобизнеса.

Предотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ 04

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Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины планируется получение доказательств с испанской стороны и назначения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о предъявлении подозрения всем фигурантам дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3096443
 
 
 Топ комментарии
 
Ну навіщо так свідомо і цинічно знущатися над братами добкіними? Предотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ - Цензор.НЕТ 3416
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5 кг? Не тот размах. Вон, на расейке, так там страждущим центнерами гоняют.
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Диппочту МИД РФ тормознули? Машка будет опять бред нести на кумарах Предотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ - Цензор.НЕТ 4243
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Ну навіщо так свідомо і цинічно знущатися над братами добкіними?
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5 кг? Не тот размах. Вон, на расейке, так там страждущим центнерами гоняют.
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Сотрудники СБУ выяснили, что наркотик адресовался двум физическим лицам из Киева, которые не догадывались об истинном содержании отправлений....
точно? не догадывались?
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Не догадывались. А колонну из ВР, чтоб за ней прятаться, просто так носили.
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Слив мелкой партии , перед крупной . СБУ давно все это крышует .
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Это говорит о том, что где-то рядом прошло 105 кг. Эскобар именно так и поступал.
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Диппочту МИД РФ тормознули? Машка будет опять бред нести на кумарах Предотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ - Цензор.НЕТ 4243
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Машка исповедует классический подход - С2Н5ОН
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"пресекли контрабанду в Украину" !!!! А що можна було офіційно?! Чи "податок" СБУ не заплатили?
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" в четырех отправлениях с электроприборами в Испанию была направлена ​​партия наркотика ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПРАВКИ В УКРАИНУ". Источник: https://censor.net.ua/n3096443 т.есть, в Украину он только планировался переправить, а доблестная сбу уже отчиталась!
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так а где сам кокс-то на фото? там его нет! Правоохоронці запобігли спробі контрабанди в Україну 5 кг кокаїну, - СБУ - Цензор.НЕТ 3524
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Эх жаль...Такое сокровище загубили!А могли бы жеребцу печального образа и Маньке-Аблигации к Новому году родарок послать.Маются же без кокса сердешные,дела на ум не идут...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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