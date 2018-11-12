 Предотвращена попытка контрабанды в Украину 5 кг кокаина, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы планировали переправить кокаин из одной из стран Центральной Америки транзитом через Испанию с использованием международных почтовых перевозок.

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В ходе совместной операции правоохранители задокументировали, что в четырех отправлениях с электроприборами в Испанию была направлена ​​партия наркотика для последующей переправки в Украину.

Сотрудники СБУ выяснили, что наркотик адресовался двум физическим лицам из Киева, которые не догадывались об истинном содержании отправлений. Правоохранители установили личность и задержали в Киеве организатора наркобизнеса.

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Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины планируется получение доказательств с испанской стороны и назначения соответствующих экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о предъявлении подозрения всем фигурантам дела.