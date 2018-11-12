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Все про:Газ (8963) добыча (245) нефть (1436) США (14398) Перри Рик (7)

 Украина может стать Техасом в Европе, - министр энергетики США Перри

Украина имеет большой ресурсный потенциал и может стать европейским Техасом, заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина.

"Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине таков - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", – сказал он в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Р.Перри отметил "впечатляющий" потенциал для такого развития.

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"Я напоминаю людям, которые 10 лет тому назад нам (в Техасе. –Ред.) рассказывали, что в мире уже добыто все выкопное топливо. Они называли то время пиком добычи нефти, помните? Некий человек путешествовал по стране, рассказывая о пиках добычи нефти. А эти ресурсы всегда были там и инновации и технологии позволили нам получить доступ к ним. И сегодня США являются страной номер один в добыче нефти и газа в мире", – сказал Р.Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 гг.

По его словам, США продолжат помогать Украине в разработке Национального плана энергетической стабильности, а также продолжат сотрудничество в создании межведомственного оперативного штаба на случай диверсий и ядерных инцидентов.

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В то же время Р.Перри сообщил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной: "У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладке планируемых трубопроводов, по инфраструктурному потенциалу, который дает многим гражданам Украины работу и улучшение качества их жизни".

Источник: https://censor.net.ua/n3096442
 
   
 Топ комментарии
 
Чем ты гордишься? Что твоя паРаша способна только 1 свой город обеспечить? Ну прямо лопнешь скоро от гордости. Повывозили, суки, из Донбасса заводы, разорили такую богатую область Украины, украли Крым и пришли сюда хвастать? Геть звiдси, сатанисты зреновы, кацапье вонючее.
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И это несравненно лучше чем Маацква, неправда ли? Украина может стать Техасом в Европе, - министр энергетики США Перри - Цензор.НЕТ 162
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Україна може стати Техасом у Європі, - міністр енергетики США Перрі - Цензор.НЕТ 3493 Україна може стати Техасом у Європі, - міністр енергетики США Перрі - Цензор.НЕТ 3493 Україна може стати Техасом у Європі, - міністр енергетики США Перрі - Цензор.НЕТ 3493

то-то гляжу, на ПМЖ в США и ЕС тока из маацквы…. но никак не из Чикаго в маацкву.

кацап, иди портянки простерни, повеселил, скоморох руцкай.
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Украина уже 4 года в Ротердаме да ище и с плюсом !,куда еще Техас +!,Народ ноги протянет!
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Украина может стать Техасом в Европе,

времен разгула мафии?...
Судя попродаже "зеленой"электроэнергии так оно и есть...
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А столицу переименуем в Нью-Техас. Сам Бендер позавидовал бы этому оратору.

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Странно живём в своей стране. Вроде знаем--а как то молчим. А Васька слушает да ест. 1 место в мире по титану---ну очень нужная штука, по мрамору вроде на 2 в Европе, его не меряно, что интересно Италия по мрамору вроде на первом и прекрасно обработка его налажена там. У нас глухо---вроде. Сланцевого газа в Харьковской .обл---1 место в Европе. Уран---тут ясно---тоже валом. Да хрен с этим всем. НИЧЕГО такого и вообще ни хрена нет у Японии. Но мозгов как голова у каждого с кадушку. Пора свою мерять макадэху. Боюсь стыдно будет.
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может проще обьявить войну штату Техас и сдаться в плен?
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да лучше сразу штатом . Вот куды тогда побегут воры чинуши ?)
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ВВП одного лишь штата США Калифорнии, равно ВВП России,
Мало того, ВВП города Нью- Йорка равно ВВП России.

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Неее.. у нас столько кругляка нету!!!)))
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Мы станем Техасом когда порошенко пойдет доить коров на свое ранчо , а пока мы шоколадная республика , правда в шоколаде только несколько процентов населения страны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может стать Техасом в Европе, - министр энергетики США Перри
 
 
 
 
 
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