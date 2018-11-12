 Убийство Гандзюк: Суд арестовал экс-помощника нардепа Паламарчука Павловского

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
"Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк. СБУ задержала его в субботу, выдвинула подозрение как соучастнику", - сказала она.
В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что Павловскому избрана мера пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.
"Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК). ГПУ и СБУ работают дальше", - написала она в понедельник в своем аккаунте в Твиттер.
Ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.115 УК – умышленное убийство.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
главное успели мемориал снести
Так, у нас багато де варнякають, бо вони потім за це у порядку регресу відповідальність не несуть. Присудить суд із держави пару штук євро, платники податків сплатять.
Ні для арешту достатньо ризиків, тобто припущення того, що особа може ухилятись від слідства. Зверніть увагу не факту,а припущення! і підозри, навіть написаної слідчим "у коридорі на коліні". Завдаток не передбачений у сили кваліфікації, бо пов'язаний із насиллям над "потерпілою". Усі ці покази свідків, співучасників, добрі до пори до часу. Коли одному з співучасників замість пожиттєвого пообіцяли 7 років, в обмін на покази проти конкретної особи, то він на неї їх дасть. І на вас дасть, і на мене. Більше того, для замовника тут не буде 115 (умисного вбивства), а буде ч.2 ст. 121 ККУ, до 10 років, і те, якщо доведуть умисел на тяжкі...
Інше питання, що вони законодавством маніпулюють заради натовпу...
Суд избрал бывшему помощнику народного депутата фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей. Источник: https://censor.net.ua/n3096441
нужно писать советника,а не советчица,советчица - это подруга на кухне