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 Убийство Гандзюк: Суд арестовал экс-помощника нардепа Паламарчука Павловского

Суд избрал бывшему помощнику народного депутата фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк. СБУ задержала его в субботу, выдвинула подозрение как соучастнику", - сказала она. 

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что Павловскому избрана мера пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

"Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК). ГПУ и СБУ работают дальше", - написала она в понедельник в своем аккаунте в Твиттер.

Ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.115 УК – умышленное убийство.

Убийство Гандзюк: Суд арестовал экс-помощника нардепа Паламарчука Павловского 01
Убийство Гандзюк: Суд арестовал экс-помощника нардепа Паламарчука Павловского 02
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Также читайте: Организаторы нападений на украинских активистов должны понести ответственность, - еврокомиссар Хан

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3096441
 
   
 Топ комментарии
 
Ниточки ведуть до оточення найсолодшого?
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Туди вже ведуть не ниточки а сталеві троси!!!
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А бедняжка Паламарчук и не подозревал, что у него такой помощник и не знал, на кого он работал...
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Ниточки ведуть до оточення найсолодшого?
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Туди вже ведуть не ниточки а сталеві троси!!!
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Я всегда писала,что в Раде сидят бандиты и помощники у них бандиты. Понавыбирали рептилоидов и ждем от них "покращення".Тьфу!
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Ой і дивні ви істоти - ідіоти....
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Прихильників петі- і істотами назвати не можна..
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Всі канати і ниточки ведуть до найсолодшого, шалунішка. Це він дав команду (СБУ під ним), щоб Павловського арештували, а завтра прийде з повинною, що це він замовив Гандзюк. Вона замах на нього готувала -прямо із Херсона, ракетою.
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ниточки ведут кагалу, во главе с главе с кагальщиком
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только подумайте-сколько в луценка теперь работы. половину бпп теперь надо отмазывать.
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Від кого? від Петі? ти мене не збивай з толку: так Луцик за кума Пєтю чи проти?
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Это уже никому не интересно, как и в ситуации с Ноздровской. Хайп закончился, все желающие пропиарились. Убийство Гандзюк: Суд арестовал экс-помощника нардепа Паламарчука Павловского - Цензор.НЕТ 145
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ну так все верно, луценко и это дело взял под личный контроль. он все дела берет под личный контроль. и они исчезают....
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снова все повисло - как с майданом
главное успели мемориал снести
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То шо, мы уже не услышим выступлений Поци, Гноси и Югы по этому поводу?
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А бедняжка Паламарчук и не подозревал, что у него такой помощник и не знал, на кого он работал...
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ну канещна = как крысин не знал что такое майдан Вбивство Гандзюк: Суд заарештував екс-помічника нардепа Паламарчука Павловського, - СБУ - Цензор.НЕТ 7611
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У нардепа може буди 15 помічників... І основна проблема : який мотив? Для кримінальної справи повинно бути 4 складові субєктивних та обєктивних факторів. Якщо їх не вистачає - справи не має. Ганзюк , крім окремих постів на FB, нічого не робила, щоб її віднести до борців з корупцією чи активістів . Звичайний клерк - чиновник міськадміністрації.
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послал бы я тебя, валодзя, да в бан неохота.... ну ты понял.
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Помощнику что делать нечего в таких делах участвовать!? Когда самого петиного депутатишку арестуют ? Или стрелочника подержат,чтоб пар спустить и выпустят ?!
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Після такого резонансу у пресі, коли усякі Антоніни орали, або кайся су.ка або пожиттєво, лишилось тільки дійти до ЄСПЛ, і там вже свята вода не відмиє, що цей запобіжний політично-вмотивований...
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Серж.А кто такой Антон?Антон-депутат.Да мало ли у нас что депутаты варнякают,что бы это считалось давлением на суд,или на подсудимого.Я так думаю,если Павловского арестовали,то раскололся исполнитель,и дал показания на заказчика.У нас судьи либеральные,нужна ну очень веская причина для ареста.Тем более залог не предусмотрен.А если исполнитель сдал заказчика,то где здесь политическая мотивация?Да и вся Европа требовала найти заказчика.Что не так,Вы же адвокат?Или Вы сами политически "мотивированны"?
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для ЄСПЛ це представник законодавчої влади. В них, сам факт тиску представника цієї гілки влади на слідство, суд чи учасників процесу є порушенням.
Так, у нас багато де варнякають, бо вони потім за це у порядку регресу відповідальність не несуть. Присудить суд із держави пару штук євро, платники податків сплатять.
Ні для арешту достатньо ризиків, тобто припущення того, що особа може ухилятись від слідства. Зверніть увагу не факту,а припущення! і підозри, навіть написаної слідчим "у коридорі на коліні". Завдаток не передбачений у сили кваліфікації, бо пов'язаний із насиллям над "потерпілою". Усі ці покази свідків, співучасників, добрі до пори до часу. Коли одному з співучасників замість пожиттєвого пообіцяли 7 років, в обмін на покази проти конкретної особи, то він на неї їх дасть. І на вас дасть, і на мене. Більше того, для замовника тут не буде 115 (умисного вбивства), а буде ч.2 ст. 121 ККУ, до 10 років, і те, якщо доведуть умисел на тяжкі...
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Якщо побудувати якусь теорію,то оскільки слідство зараз в СБУ і чорта арештували,то замішані чоткі мінтовські пацики (може і до керівництва з МВС докопають)
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Соя затихла. А на самом деле - это полный ппц.
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ага, а ты не Толян где-то из под сранска.ру
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Гречка 2014 года дает о себе знать, быдло быдла выбирает, а потом возмущается тарифами.Депутаты деньги на гречку потратили, а теперь надо отбить.
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Тут и Томос бессилен. Сколько кадилом не маши бпп уже не отмыться. Вот же ж мрази позорные
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А Томос тут до чого? не подобається, мадамі?
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Подобаеться. Но не поможет бпп уже ничего.
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Так, в них взагалі шансів не було, але Юля із своєю сектою їх врятує, і зробить Пецю повторно президентом.
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Ну это вряд ли. Разве что президентом панамы
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Мало інформації, крім того що журналісти і друзі Гандзюк підозрюють Павловського. Перші кроки місцевої поліції були дуже підозрілі: хуліганка за такий тяжкий злочин. Але в результаті все ж піймали виконавців.
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А причем тут БПП ? Их там небыло. Помошник уволился 2 недели назад, и вообще любой человек может прийти в хозмаг и купить удостоверение помощника депутата от БПП.
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Те що нинішні правоохоронці взялись за БПП це як раз +
Інше питання, що вони законодавством маніпулюють заради натовпу...
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Если правда, что на Ганзюк покушались ато-шники то кто такая ганзюк?
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Юрий Бутусов,когда, Вы,укомплектуете штат грамотными людьми???

Суд избрал бывшему помощнику народного депутата фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей. Источник: https://censor.net.ua/n3096441
нужно писать советника,а не советчица,советчица - это подруга на кухне
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийство Гандзюк: Суд арестовал экс-помощника нардепа Паламарчука Павловского
 
 
 
 
 
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