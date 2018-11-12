 ФСБ заявила о разоблачении шпиона СБУ - украинского таксиста Пермякова: "Агент работал под псевдонимом Вова"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по Краю.

"Агент работал под псевдонимом "Вова". Его завербовал сотрудник регионального управления СБУ на подконтрольной Киеву части Луганской области. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России", - утверждает российская ФСБ.

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По ее данным, Пермяков работал таксистом и постоянно посещал Россию. О поставленных задачах по сбору информации о перемещении войск, вооруженных силах и стратегических предприятиях гражданин Украины якобы рассказал после задержания.

В настоящее время, как отмечает ФСБ, Пермяков выдворен за пределы РФ, въезд на территорию России ему запрещен.

Также отмечается, что в соответствии с российским законодательством, лицо, инициативно сообщившее о своей вербовке иностранными спецслужбами, освобождается от уголовного преследования за госизмену или шпионаж.

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