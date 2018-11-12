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Все про:Россия (71061) ФСБ (1284) вербовка (115)

 ФСБ заявила о разоблачении шпиона СБУ - украинского таксиста Пермякова: "Агент работал под псевдонимом Вова"

Российская ФСБ заявляет о задержании гражданина Украины Юрия Пермякова на территории Краснодарского края РФ по подозрению в шпионаже.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по Краю.

"Агент работал под псевдонимом "Вова". Его завербовал сотрудник регионального управления СБУ на подконтрольной Киеву части Луганской области. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России", - утверждает российская ФСБ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ пытаются вербовать до 90% украинских заробитчан, - Грицак. ВИДЕО

По ее данным, Пермяков работал таксистом и постоянно посещал Россию. О поставленных задачах по сбору информации о перемещении войск, вооруженных силах и стратегических предприятиях гражданин Украины якобы рассказал после задержания.

В настоящее время, как отмечает ФСБ, Пермяков выдворен за пределы РФ, въезд на территорию России ему запрещен.

Также отмечается, что в соответствии с российским законодательством, лицо, инициативно сообщившее о своей вербовке иностранными спецслужбами, освобождается от уголовного преследования за госизмену или шпионаж.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведчики СБУ пресекли попытку вербовки украинца террористами "ЛНР". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3096437
 
 
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Нет там ни Вов,ни Кирилов. Есть лишь лолита. И она в Украине.
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я так розумію, Настя Приходько, серед вас, люмпенів, сама умна. Тому її на телебачення випускають, а зовсім безнадійні, як ти, в інтернеті випорожнюють путінську пропаганду?🦌
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Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!)))
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Маячня параноїдальної шизофреніі шовінізма , це споконвічна панівна ідеологія Московіі !!! ))))
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Оце поворот.. Спочатку подумав , що це русскій вітязь валєра пєрмяков, котрий ніс вірменам русскій мір і кулею , і багнетом..
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В будь якому колективі є своє "чмо".. Хуйло , якраз і виявився тим "чмом"..
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А этот недоверчивый настороженно-заиськивающий взгляд... Будто вопрошает: "Бить не будете?"
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ДЕБИЛЫ БЛЯ ФСБ заявила о разоблачении шпиона СБУ - украинского таксиста Пермякова: "Агент работал под псевдонимом Вова" - Цензор.НЕТ 9011 а шо американский беспилотник уже не летает? кирасин закончился?
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Заработал идиот денег . Вавка в голове не лечится .
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как все первіе леди уставились на ввпводиночку
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"В настоящее время, как отмечает ФСБ, Пермяков выдворен за пределы РФ, въезд на территорию России ему запрещен."
ну фсё. будет теперь Юра-Вова на Цензоре зраду разгонять.
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Т.е. его задержали за шпионаж, но отпустили, т.к. он сам сдался, рассказав обо всём после задержания.
Л - Логика.
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таксист-шпион это так же смешно, как шпион-любитель шпилей британских соборов...
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Вова или Петя?Вот в чём вопрос
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Я тоже украинский таксист! -- из бывших... ...но не Вова -- из нынешних...
Щас настоящих таксистов, в природе уже нету! -- ...ФСБ ещё есть...*)
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поверить в бред, что ху#ло отпустит живым "шпиона СБУ" может только полный идиот



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Сливал тарифную сетку и самые хлебные маршруты?
Или покусился на святая святых: продал информацию о самых бюджетных проститутках Краснодарского края?

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Ага. Вот так взяла кацапня и "выдворила". А заложник очередной как же? Фейк.
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Наверное, конкурирующая организация заказала.
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А вместо радистки Кет у него была поварка Зина и связной с Большой землей - дворник дядя Вася.
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Австрійці розкрили полковника ФСБ, а ФСБ розкрили таксиста Вову.
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Надо ему в Украине таксовать запретить, что бы не шпионил на хуйла.
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так "лицо" сообщило само или его "разоблачили" ???Шось у кацапів зовсім погано з гумором ФСБ заявила про викриття шпигуна СБУ - українського таксиста Пермякова: "Агент працював під псевдонімом Вова" - Цензор.НЕТ 8289 ФСБ заявила про викриття шпигуна СБУ - українського таксиста Пермякова: "Агент працював під псевдонімом Вова" - Цензор.НЕТ 8289.Скрепанулись на всю башку
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Теперь он будет следить за передвижение украинских войск и докладывать фсб.)
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ну так вяликой сране ссыкотно ловить американских шмиенов, но очень хочется быть типа крутыми, поэтому "поймали" типа украинского, какие же они все таки дешевые ушлепки ФСБ заявила про викриття шпигуна СБУ - українського таксиста Пермякова: "Агент працював під псевдонімом Вова" - Цензор.НЕТ 3558
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Ааааааааааа. Заробітчани, беріть на замітку. Кідь не є грошей на дорогу до дому, кажіть що ви шпійон, і ФСБ Вас безкоштовно довезе!
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- Ага! Вова. Я.
- У вас, Вова, вус відклеївся...
- Спасібо!
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сцуко ржу нимагу, фсб утверждает шо он шпионил за военной техникой которая ехала КУДА?, так вас же там нет??? идийоты))) есть пару танков которые спрятали в шахте правосеки и откапали камбайнеры с трахтаристами ФСБ заявила про викриття шпигуна СБУ - українського таксиста Пермякова: "Агент працював під псевдонімом Вова" - Цензор.НЕТ 3306 ФСБ заявила про викриття шпигуна СБУ - українського таксиста Пермякова: "Агент працював під псевдонімом Вова" - Цензор.НЕТ 3306
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Російська адекватна відповідь австрійським русофобам !!!)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСБ заявила о разоблачении шпиона СБУ - украинского таксиста Пермякова: "Агент работал под псевдонимом Вова"
 
 
 
 
 
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