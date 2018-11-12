 Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Стокгольмский арбитраж действительно объединил иски сторон в рамках нового арбитражного процесса.

Со стороны "Газпрома" исковые требования фактически заключаются в том чтобы "вернуть все как было".

Со стороны "Нафтогаза" основные требования:

1) Пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы. Такое право предусмотрено контрактом. Ранее мы также требовали пересмотра тарифа, но предыдущий арбитражный суд признал, что запрос на пересмотр тарифа, который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям. Весной 2018 мы отправили новый запрос, который уж точно удовлетворяет всем формальным требованиям, поэтому мы рассчитываем на победу по этому требованию.

2) Компенсировать убытки за невыполнение "Газпромом" контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражным арбитражем). Компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной ценой (формула которой была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой "Нафтогаз" вынужден замещать поставки газа от "Газпрома" поставками газа из Европы.

Общая сумма требований с нашей стороны уже превышает 12 млрд. долл. (включая проценты). Мы доказали нашу способность выигрывать у "Газпрома" миллиарда долларов в арбитраже, поэтому мы уверены в обоснованности наших исковых требований.

Новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность "Газпрома" заплатить нам 2,6 млрд. долл. по решению попеднього арбитража (2,1 млрд. долл. мы уже взыскали и последние месяцы взимаем по 9 млн. долл.).

Новые-старые требования "Газпрома" выглядят как трата времени и денег со стороны "Газпрома" - через простой принцип, что арбитраж не может выносить решения по вопросам, которые уже рассматривались в предыдущем арбитраже.

Почему же они подали к новому арбитража, а не просто продолжают бороться за апелляцию, которую они подали на решение предыдущего арбитража?

Мое личное объяснение - возможно, что они просто ждут новых представителей "Нафтогаза". Чтобы с ними договариваться о "возвращении баланса в отношениях между компаниями". Напомню, что этот баланс заключался в том, что из Украины ежегодно выкачивались миллиарды в "Газпром", а теперь "Газпром" вынужден платить "Нафтогазу" за транзит на 700 млн долл больше транзит, чем "Нафтогаз" тратит на весь импортированный газ.

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