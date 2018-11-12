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 Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска украинской компании, поданных против "Газпрома"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Стокгольмский арбитраж действительно объединил иски сторон в рамках нового арбитражного процесса.

Со стороны "Газпрома" исковые требования фактически заключаются в том чтобы "вернуть все как было".

Со стороны "Нафтогаза" основные требования:

1) Пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы. Такое право предусмотрено контрактом. Ранее мы также требовали пересмотра тарифа, но предыдущий арбитражный суд признал, что запрос на пересмотр тарифа, который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям. Весной 2018 мы отправили новый запрос, который уж точно удовлетворяет всем формальным требованиям, поэтому мы рассчитываем на победу по этому требованию.

2) Компенсировать убытки за невыполнение "Газпромом" контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражным арбитражем). Компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной ценой (формула которой была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой "Нафтогаз" вынужден замещать поставки газа от "Газпрома" поставками газа из Европы.

Общая сумма требований с нашей стороны уже превышает 12 млрд. долл. (включая проценты). Мы доказали нашу способность выигрывать у "Газпрома" миллиарда долларов в арбитраже, поэтому мы уверены в обоснованности наших исковых требований.

Новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность "Газпрома" заплатить нам 2,6 млрд. долл. по решению попеднього арбитража (2,1 млрд. долл. мы уже взыскали и последние месяцы взимаем по 9 млн. долл.).

Новые-старые требования "Газпрома" выглядят как трата времени и денег со стороны "Газпрома" - через простой принцип, что арбитраж не может выносить решения по вопросам, которые уже рассматривались в предыдущем арбитраже.

Почему же они подали к новому арбитража, а не просто продолжают бороться за апелляцию, которую они подали на решение предыдущего арбитража?

Мое личное объяснение - возможно, что они просто ждут новых представителей "Нафтогаза". Чтобы с ними договариваться о "возвращении баланса в отношениях между компаниями". Напомню, что этот баланс заключался в том, что из Украины ежегодно выкачивались миллиарды в "Газпром", а теперь "Газпром" вынужден платить "Нафтогазу" за транзит на 700 млн долл больше транзит, чем "Нафтогаз" тратит на весь импортированный газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому

Источник: https://censor.net.ua/n3096434
 
   
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ну и шо?! это намек что пора вам уже новую премию для себя выписывать ублюдкам?!? Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 8507
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Витренко это сын , той , которая звала сюда всруський мир ?
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Деньги должны Украине или Нафтогазу? Нафтогаз не хило дрюкнул украинцев премиями.
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Я не требую, но а нафига этот посредник, который заоблачными зарплатами и премиями пожирает бюджет? Объясни пожалуйста.
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Это называется - коррупционная страна, построенная на выгоде власть имущих и приближенных к ним....
Никто не говорит, что это хорошо или что нужно закрывать на это глаза....
Эта система насаждалась с начала совком, потом рашкой, где своими и прикормленными управлять легче....
Все постсоветские страны, долго выходили из такого пике, и прибалтийские страны и Польша... Польша была беднее и коррумпированне Украины в несколько раз, я помню какое барахло туда наши знакомые возили и какая там была нищета....
Там была т.ж. страшная коррупция, после свержения совка, они боролись с этим много лет, но победили!....
И мы победим, мы уже по другому не сможем, я вижу перемены к лучшему....
А как по другому - мы же не можем их всех просто взять и расстрелять? Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 5070
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Та хоть десять исков в один---бабло выбивай мамкин ты сын! А то мы выбьем и мамку и бабку(и) и премию---твою!
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Шведы фошЫздЫ лишили РАБссию плешивого Окурка 55 миллиардов долларов Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 3441 Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 3441Путлерская Помойка в шоке,что от утонувшего ПлавДока Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 3441 в МурманскеСтокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 3441
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1.«Новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность "Газпрома" заплатить нам 2,6 млрд. долл. по решению попеднього арбитража (2,1 млрд. долл. мы уже взыскали и последние месяцы взимаем по 9 млн. долл.). Источник: https://censor.net.ua/n3096434
2. Тоесть «Газпром» согласен заплатить еще 4*9 =45 миллионов (до марта 2019) в расчете, на смену власти в Украине.
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Решение Арбитража обжалованию не подлежит,поскольку ИСК подавала именно Помойка Путлера в 55 ярдов... Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 5032 Бараны блин...Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 5032
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"...предыдущий арбитражный суд признал, что запрос на пересмотр тарифа, который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям."
- кто-то или олух царя небесного, либо сознательно слил дело кацам в 2009 м.
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ребята отключите киевский главпочтамп, а то коболев опять премию себе сделает, но объединит две в одну и отправит перевод мама, уже засрали все мозги этими судами и победами, только государству ни копейки от этого цирка нет.
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ГрязьПром проиграл 19 Судов из 20 возможных,или адвокаты ГрязьПрома Дерьмо,или Рожа Плешивого не внушает доверия... Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 9423
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теперь "Газпром" вынужден платить "Нафтогазу" за транзит на 700 млн долл больше транзит, чем "Нафтогаз" тратит на весь импортированный газ

Т.е. получается что баланс транзит/покупка в нашу пользу (цена за транзит перекрывает с лихвой покупку нами газа). Иными словами за счет транзита газ нам обходится на шару и кацапы еще и приплачивают.

А по цене на газ для субъектов (предприятия и население) в Украине этого не скажешь.
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Молодец, сынок! - сказала мама в нью ййорке. Украина будет тобой гордиться!
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Чем больше государственных предпиятий в государстве,тем больше взяточничества и РосПила казенного бабла.Никаких денег у правительства нет,есть только бабло налогоплательщиков.
Маршгарет Татчэр.1985 год.премьер Британии..
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Американский аферист и Негодяй Пол Манафорт вообще ничего не производил в своей жизни,но стриг бабосы с Мавзолейного и ДАУНетского быдла миллионы долларов,учитесь жить на широкую Ногу и Руку Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 851 Стокгольмский арбитраж объединил в один два иска "Нафтогаза" против "Газпрома", - Витренко - Цензор.НЕТ 6355
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