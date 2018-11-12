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Все про:квоты (134) Порошенко (15735) радио (242) украинский язык (607)

 Радиостанции перевыполняют квоту на украинский язык на 24%, - Порошенко

По информации Президента Украины Петра Порошенко, после подписания закона о квотах на украинский язык радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на использование украинского языка на 24%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Два года назад я подписал закон об украиноязычных квотах на радио. И в течение этих двух лет радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на 24%. Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%.

Радуюсь, что у нас появилось больше авторов и исполнителей - творческая среда буквально взорвалось новыми песенными проектами и музыкальными коллективами. Радиостанциям есть что транслировать, а украинцы хотят слушать песни на родном языке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35%

Источник: https://censor.net.ua/n3096430
 
 
 Топ комментарии
 
И на каналах полно перелицованных кацапских телесериалов, которые продолжают втюхивать всякие ордынские заморочки - теперь уже на мове...
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народу- язык, кадила,себе бабло в офшорах
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Это не президент,а гуманитарий какой-то )) То он названия меняет, То приветствия )) Лишь бы не делом и шоб не потратится.- Руб капейку бережет,для его кармана.
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совком аж воняет. комсомольская молодость вспомнилась.
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И на каналах полно перелицованных кацапских телесериалов, которые продолжают втюхивать всякие ордынские заморочки - теперь уже на мове...
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Потужно, петя! А коло відзвітуєш перед суспільством про хід виконання своєї передвиборчої програми "Жити по-новому!"?
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Это не президент,а гуманитарий какой-то )) То он названия меняет, То приветствия )) Лишь бы не делом и шоб не потратится.- Руб капейку бережет,для его кармана.
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Кто-то где-то сидит и считает эти проценты. Забавно.
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Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%.

Так-то да. И песни, главным образом, душевные - про "ти менi не даеш", про "в твоiх руках моi труси" и пр.
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сцука.. как же оно меня раздражает падло!!! Украину уже почти по314зде пустил и чешет нам тут про мову!! Радіостанції перевиконують квоту на українську мову на 24%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7343
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Потому ежели человек вченый, так ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон. Вверх дыбом. И тогда, когда тому, одному, которому не вченому, будет белое так уже ему, вченому, которому, будет уже как рябое.

так что учитесь.
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Такими "коментарями" ви принижуєте не Порошека, а себе самого.
Ну правда.
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ничего, Юля придет, порядок наведет
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У Порошенко с Гройсманом - предвыборное разделение труда. Плохой коп Гройсман поднимает тарифы, а хороший коп Порошенко - украинский язык.
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Місяців зо два тому, на Українській правді була велика стаття про стратегію петіної передвиборчої кампанії на другу каденцію.. Там тоді вже було сказано, що петя спробує проскочити на другу каденцію не завдяки результатам своєї роботи на першій каденції , а завдяки емоціям, котрими він буде годувати виборця напередодні виборів.. Десь так..
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теперь заживем пох что Кривой Рог без тепла Каменское без тепла . жители Кривого Рога уже вышли гасить своих упырейРадіостанції перевиконують квоту на українську мову на 24%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8211
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Не туда вышли. Газ им перекрыл "Нафтогаз", да и заваруха вся - дело рук "Нафтогаза". Подминают под себя местные распределительные предприятия, чтобы посполитых сподручнее было монопольно нагибать.
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Для чого "стрелки переводить"? Нема тепла? Запитай у мера Кривого Рога.
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І запровадити квоти, і сказати про результати їх запровадження - це не гріх. Правда? Тоді для чого, чи для кого цей плач Ярославни по даній темі? Альо, чий Крим, громадяни?
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Да уж. Такими потужными реформами победы над путеным нам ещё сто лет ждать.
Надо в ответ на фейковые выборы хотя бы границу перекрыть с рашкой или вырубить оккупантам свет , а мы радио заняты.Какие песни, Пэтя? Гражданам твоей страны нужна победа , первое, деньги и работа , второе.
Вместо этого то молитвы, то песни.
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Якщо хтось не задоволений реформами, то про реформи і говоріть. Комусь квоти на радіо заважають?
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Почему порошенко обсуждает радио квоты, но молчит по делу своего ставленника Семочко, не реагирует на журналистские расследования по компенсации денег ахметову за свет для ордло. Почему тишина по обвинениям в адрес его личного банка по выдаче миллиардов ставленникам Януковича.
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Нет, вы только вдумайтесь в этот феерический бред. Очередной лишнехромосомный?
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Ватная шваль ботоксных уродцев скулит, а украинские песни в трендах ютюба и достигают просмотров 40-70 миллионов.
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