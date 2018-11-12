 Радиостанции перевыполняют квоту на украинский язык на 24%, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил: "Два года назад я подписал закон об украиноязычных квотах на радио. И в течение этих двух лет радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на 24%. Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%.
Радуюсь, что у нас появилось больше авторов и исполнителей - творческая среда буквально взорвалось новыми песенными проектами и музыкальными коллективами. Радиостанциям есть что транслировать, а украинцы хотят слушать песни на родном языке".
Так-то да. И песни, главным образом, душевные - про "ти менi не даеш", про "в твоiх руках моi труси" и пр.
так что учитесь.
Ну правда.
Надо в ответ на фейковые выборы хотя бы границу перекрыть с рашкой или вырубить оккупантам свет , а мы радио заняты.Какие песни, Пэтя? Гражданам твоей страны нужна победа , первое, деньги и работа , второе.
Вместо этого то молитвы, то песни.
Самотня босса достала.