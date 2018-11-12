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Все про:информационная война (517) Луценко (7219) Россия (71061) УНР (60)

 У нас те же враги, что и сто лет назад - "Москва, свои популисты и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем свергнуть свое государство", - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сейчас у Украины те же враги, что и 100 лет назад у Украинской народной республики. По его словам, все "пророссийские" и "олигархические" телеканалы 24 часа в сутки "зомбируют" о том, что Украина уже все проиграла.

Об этом Луценко заявил на заседании Совета регионального развития в понедельник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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"2018 год - это столетие Украинской народной республики. Столетие побед и столетие исторического поражения украинской нации в борьбе за свое государство... По моему убеждению у нас те самые враги. Москва и свои популисты и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем свергнуть свое же государство", - заявил Луценко.

Также Генпрокурор считает, что Украина практически проиграла информационную войну России. "Если мы и дальше будем молчать о достижениях, о которых сегодня много говорится и еще о большем не сказано - мы окончательно проиграем информационную войну. Давайте я посмею вам сказать - мы ее практически проиграли. Все российские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все и уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось. - Ред.)", - заявил он.

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"И сегодня уже навязано бедным людям, которым, негде правды деть, живется трудно, что это не Путин виноват, а Порошенко уже виноват в войне, что это не Янукович виноват в разграбленной стране, а генеральный прокурор, который забрал у него деньги. Уже виноваты не те, кто проклинает власть, а те, кто пробует хоть что-то строить. Говорят, святой Петр – без всяких аналогий, Петр Алексеевич, – говорил про "подпоясанный ум". Именно опоясанного ума сегодня Украине не хватает", - заявил Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3096429
 
 
 Топ комментарии
 
Не бреши югко.. Краще - йди геть..
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Пизди*шь,лупатый. Мы не государство хотим свергнуть. А вороватых прорасийских козлов. С которыми ты в Раде целуешься и обнимаешься.
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И все спасбо шакаладной кодле!
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А он уже сказал, что "государство это я" или еще нет? Ждем-с.....
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Пусть покажет достижения, а то никто не видит
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Оскільки Луценко добре розуміє , чим займаються мураєвці , мертветчуківці, та нелюди в ,, білих балаклавах " , звичайно
їх боти смикаються від люті і крім лайна , жодного правового аргумента проти Луценка на мають !
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Козлы довели, что сепарам и ольгинцам, даже ответить нечем. СТЫДНО, С#КИ.
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Популисты,это те кто войну обещал за две недели закончить ? Так мы знаем что Питэр ради своего кошелька страну продаст и не один раз и все равно кому .включая путлероско-медведчуковскую рашку !
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Ну, а кто дал зеленый свет врагам пророссийким и агентам кремля Медведчуку, Новинскому, Бойко балотироваться в парламент?! Почему явного врага Украины, агента кремля- медведчука допускают на выборы?! Почему он не в тюрьме. А Новинского не лишили гражданства??! звездобол Луценко ты это знаешь прекрасно кто их допустил.., это твой миролюбный дружбан - рошен Петро. Договорняки. Так что закройся брехло Луценко и не воняй.
Все те кандидаты, которые на сегодня предлагают и прикрываются "мир" на интересах кремля- все, как один, повторяют методички кремля Оппоблок, за життя и другие партии..и продались для уничтожения Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас те же враги, что и сто лет назад - "Москва, свои популисты и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем свергнуть свое государство", - Луценко
 
 
 
 
 
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