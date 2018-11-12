 Российские наемники прицельно обстреляли украинские силы возле Старого Айдара, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
"С начала суток по состоянию на 12.00 зафиксирован один прицельный обстрел со стороны российско-оккупационных войск. Около 01.00 оккупанты нарушили режим тишины из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Старого Айдара", - отметил Гуцуляк.
По его словам, обстановка в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военными.
В России готовят налог для борьбы с ожирением населения
Правительство России готовит новый налог, чтобы не допустить ожирения населения. Экспертный совет при кабинете министров одобрил введение акцизного сбора при продаже газированных напитков, сообщают "Известия".
Налог предлагается включить в федеральноый проект "Укрепление общественного здоровья", который в свою очередь является частью нацпроекта "Демография", требующего остановить сокращение численности населения, убывающего с рекордной за 10 лет скоростью. Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание, считают в правительстве: сегодня в стране ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 млн человек.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-rossii-gotovyat-nalog-dlya-borby-s-ozhireniem-naseleniya-1027715283