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 Российские наемники прицельно обстреляли украинские силы возле Старого Айдара, - штаб ООС

С начала понедельника боевики один раз обстреляли позиции украинских военных в районе Старого Айдара.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала суток по состоянию на 12.00 зафиксирован один прицельный обстрел со стороны российско-оккупационных войск. Около 01.00 оккупанты нарушили режим тишины из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Старого Айдара", - отметил Гуцуляк.

По его словам, обстановка в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки враг 7 раз открывал огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое оккупантов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3096426
 
 
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Минск нарушен. Что мешает с "накаченной" армией высвободить территорию "выигравшему" время ,парашенко ?
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Что ни говорите, а самые зрадо*бские кацапские сайты - финансовые. Российские наемники прицельно обстреляли украинские силы возле Старого Айдара, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9148
В России готовят налог для борьбы с ожирением населения
Правительство России готовит новый налог, чтобы не допустить ожирения населения. Экспертный совет при кабинете министров одобрил введение акцизного сбора при продаже газированных напитков, сообщают "Известия".
Налог предлагается включить в федеральноый проект "Укрепление общественного здоровья", который в свою очередь является частью нацпроекта "Демография", требующего остановить сокращение численности населения, убывающего с рекордной за 10 лет скоростью. Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание, считают в правительстве: сегодня в стране ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 млн человек.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-rossii-gotovyat-nalog-dlya-borby-s-ozhireniem-naseleniya-1027715283
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