 Российские наемники прицельно обстреляли украинские силы возле Старого Айдара, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала суток по состоянию на 12.00 зафиксирован один прицельный обстрел со стороны российско-оккупационных войск. Около 01.00 оккупанты нарушили режим тишины из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Старого Айдара", - отметил Гуцуляк.

По его словам, обстановка в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военными.

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