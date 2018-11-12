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Все про:ГПУ (8930) коррупция (7257) Луценко (7219)

 2,5 тыс. приговоров и 60 млрд, возвращенных в бюджет, - Луценко рассказал о результатах борьбы с коррупцией. ВИДЕО

За время пребывания Юрия Луценко на посту Генерального прокурора Украины суды вынесли 2,5 тысячи приговоров по коррупционным делам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко сказал во время выступления на заседании Совета регионального развития в понедельник.

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"Благодаря совместной самоотверженной работе ГПУ, МВД, СБУ и ГФС мне не стыдно смотреть в глаза украинцам и, думаю, что власти в целом также. Потому что у нас есть 2500 не намерений, а приговоров по коррупции, которые вступили в законную силу за время, пока я состою в своей должности", - заявил Луценко.

Он также добавил, что за это время решениями судов в госбюджет было возвращено уже 60 млрд грн. При этом он допускает, что до конца этого года эта сумма может вырасти.

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"Мы имеем также около 100 тысяч га земли, возвращенной из "грязных рук" в государственную или коммунальную собственность", - сообщил Луценко.

Кроме того, возвращено множество объектов. По его словам, в течение прошлого года только в городе Днепр в государственную собственность были возвращены 102 объекта недвижимости, а в текущем году - уже около 80.

"Порядок наводим. Почему тогда нас так остро критикуют? Потому что, с моей точки зрения, затянулись ожидания результатов от САП и НАБУ. Три года существования этих институций пока не вылились ни в один серьезный приговор и серьезное возвращение денег в бюджет", - считает Луценко.

Также читайте: В работе НАБУ и САП находится 730 уголовных производств. В октябре в суд передано 7 дел, - пресс-служба агентства

Полное выступление Генпрокурора Луценко на заседании Совета регионального развития.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096425
 
 
 Топ комментарии
 
Начал со счета своих блох . Ты говори прямо,почему ключевые фигуры на свободе.И почему мы не видим реальных наказаний. Пойди глянь на лозунги протестующих ,очкарик.
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вылавливается мелкая рыбешка и пускается дымовая завеса
реальной борьбы с тотальной коррупцией в Украине нет
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ВО «Батьківщина» витратило на рекламу «Нового курсу» близько 100 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Комітет виборців України, проаналізувавши дані фінансових звітів партії за ІІ та ІІІ квартали 2018 року.
2,5 тис. вироків і 60 млрд, повернутих до бюджету, - Луценко розповів про результати боротьби з корупцією - Цензор.НЕТ 66 салтовский партизан

он это в какой стране прокурорит?
в той сране где ес ВО «Батьківщина»
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ти продовжуй вірити манькі захаровій, вона правду каже...
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Начал со счета своих блох . Ты говори прямо,почему ключевые фигуры на свободе.И почему мы не видим реальных наказаний. Пойди глянь на лозунги протестующих ,очкарик.
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Так-так-так, 44 лярда у Януковоща, 60 лярдов у коррупционеров - ставки растут.
Один вопрос КАКОГО ХРЕНА МЫ ПО ВСЕМУ МИРУ ПОБИРАЕМСЯ, если у нас есть такой кормилец "Юґик.
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просто лож после... сложно все равно указать источник фантазии
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ти своє джерело фантазії краще покажи, а ми подивимося
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что нет другого лексикона? ну администрация
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во, Андрюха, бот к тебе прилип)))))) Просто игнорь, бо фиг отвяжешься. Это тактика такая у них прилипать к человеку с пустыми высерами. Пошлешь, побежит на СФ плакаться. На большее мозгов не хватает 2,5 тис. вироків і 60 млрд, повернутих до бюджету, - Луценко розповів про результати боротьби з корупцією - Цензор.НЕТ 8200
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Чего? Хотя... как говорил один форумчанин, был бы коммент, а пункт найдется 2,5 тис. вироків і 60 млрд, повернутих до бюджету, - Луценко розповів про результати боротьби з корупцією - Цензор.НЕТ 28
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дай ці падлі ше три роки прокурорувати і залишимось голі й босі..... , на фоні самих "гандіозних цифиг". ну нехай алконавт, нехай брехун, але щоб повний неадекват на посаді генпрокурора!???!! прийшла вже пора давати оцінку не цьому придурку, а самим собі.
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вылавливается мелкая рыбешка и пускается дымовая завеса
реальной борьбы с тотальной коррупцией в Украине нет
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Бреше югко.. Примітивно та свідомо бреше..
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так тут всі на форумі брешуть, покажи хоч одного хто каже правду?
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60 млрд від корупції + 44 млрд Яника, де ж ви їх діли розумники, нащо вам той нещасний 1 лярд від ЄС?
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Человек работает, а мы чего-то ни фига не видим, или он брешет или мы ослепли.
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Мля!!! раздухарился как...

Эдак они на пару с кумом сейчас наговорят с пару бюджетов Украины возвращенных денег.
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44 млрд.... 60 млрд.... кто больше? Это точно в нашей стране происходит?))
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Гнати геть обісцяним ганчіррям 31 березня - і петю, і його псарню кумів і прихвостнів..
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Пити треба менше,Югік!А то таке враження,що в тебе біла гарячка.
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Сьогодні зламали пломби в Кривому Розі А завтра зламають паркан на Банковій Скоро буде годовщина Майдану Побачимо чим це закінчиться для шоколадних тварин Які не можуть ніяк нажертися.
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на жаль нічим, якщо хто й зробив повчальні уроки з ганебної втечі хрякаовоща, то це парашенко зі своїми прихвостнями. владу у них уже не відібрати, профукав народ здобутки Великого Майдану, точніше не сам народ, та суть в іншому..... , можливий максимум це нібито розділити владу з народом. гібридно, огидно, по парашенківські, але відібрати, відвоювати - не через 5 і навіть не через десять років.
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и 1500 000 дел разследует ген.прокуратура. это слова ирины луценко. вы что курите псевдопатриоты?
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Я извиняюсь, а сколько коррупционеров оказались в тюрьмах?
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Коррупционеров не сажают,их выращивают
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столько , сколько и в годы работы юры министром мвд , где он так же беспощадно боролся с коррупцией , но ни кого не посадил
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зроби офіційний запрос, а тут тобі окрім ольгінських вкидів ніхто нічого не скаже...
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офіційний запрос???? в цій країні таке неможливо, в принципі
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А ви пригадайте хоч одну яскраву особистість, яку привів петя у владу вслід за собою? Тільки сірість, нікчемність та особисто петі віддані злодюжки - гройсман, гонтарєва, куми луценко та стець, клімкін.. Жодної яскравої особистості - тільки сірість, нікчемність і примітивізм..
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Всё правильно...60 млрд вернули в бюджет ,600 млрд распилили
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вот это юГик отжигает. жаль только не уточнил страну, в которой это фантастическое действо произошло.
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Слово серебро , а молчание золото . Юрик не как не выучит эту простую истину . Ему все время лучше молчать , а то когда он пытается , что то умное сказать по факту редкостный бред выходит.
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З України стільки вивозять на офшори за 2-3 місяці
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да блин... таких прокуВоров, главГидрантов, и молодых дарований с Винницкого базара в должности примьера в Украине еще не было....и я думаю что уже и не будет.. 2,5 тис. вироків і 60 млрд, повернутих до бюджету, - Луценко розповів про результати боротьби з корупцією - Цензор.НЕТ 2035
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США просто так вьездные визы аватарам, скотиняками и прочим бе-бе-бе не анулируют

и это уже само по себе о многом говорит
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По методу Каддафи
https://strana.ua/articles/analysis/132836-lutsenko-premer-ministr-henprokuror-letal-v-ssha-radi-novoho-naznachenija.html

Интересный момент: фотографию Луценко в аэропорту Сарган снабдила едким комментарием "Где-то нервно задергался источник народного депутата Дмитрия Добродомова".
Парламентарий упомянут в связи с громким случае в конце марта. Тогда Добродомов через соцсети сообщил: генпрокурор хотел улететь в Нью-Йорк из Амстердама, но ему аннулировали американскую визу. Сам Луценко эту информацию опроверг.
В тоже время, источник "Страны" в дипломатических кругах обратил внимание, что американцы обязаны предоставлять визы членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН.
Это специальный тип визы, по которой в США въезжал Каддафи, Лукашенко, Чавес и другие лидеры, которые не нравились американцам.
Таким образом, возможно, Луценко и обошёл проблему с визой США.
https://strana.ua/articles/analysis/132836-lutsenko-premer-ministr-henprokuror-letal-v-ssha-radi-novoho-naznachenija.html
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этому клоуну нужно срочно бежать к гройсману и задать ему главный вопрос : нах клянчить у мфв бабки в 2 лярда евро если сам луцик нашкряб эти же вот 2 лярда евро ????!!!!!.....
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Вискарь после кокаина... А бабки где, "плакулол"?
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При изготовлении крабовых палочек не пострадал ни один краб.
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до конца марта еще время есть...три друга (а не шестерки) на нарах и согласен на один тур...
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не соромно дивитися в очі українцям тобі бо совісті не має...

Усі твої міфічні суму повернення, це скоріш за усе нормативно грошова оцінка повернутої земельної ділянки 100 тисяч га... Хоча ринкова її вартість може бути у багато разів нижча...
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потому что им не нужно нормальное государство, им нужна власть.

Тот же Шабунин. Он не хочет чтобы депутаты были нормальными.
Он хочет чтобы Шабунин был депутатом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины2,5 тыс. приговоров и 60 млрд, возвращенных в бюджет, - Луценко рассказал о результатах борьбы с коррупцией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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