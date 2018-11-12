 2,5 тыс. приговоров и 60 млрд, возвращенных в бюджет, - Луценко рассказал о результатах борьбы с коррупцией. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко сказал во время выступления на заседании Совета регионального развития в понедельник.
Он также добавил, что за это время решениями судов в госбюджет было возвращено уже 60 млрд грн. При этом он допускает, что до конца этого года эта сумма может вырасти.
"Мы имеем также около 100 тысяч га земли, возвращенной из "грязных рук" в государственную или коммунальную собственность", - сообщил Луценко.
Кроме того, возвращено множество объектов. По его словам, в течение прошлого года только в городе Днепр в государственную собственность были возвращены 102 объекта недвижимости, а в текущем году - уже около 80.
"Порядок наводим. Почему тогда нас так остро критикуют? Потому что, с моей точки зрения, затянулись ожидания результатов от САП и НАБУ. Три года существования этих институций пока не вылились ни в один серьезный приговор и серьезное возвращение денег в бюджет", - считает Луценко.
Полное выступление Генпрокурора Луценко на заседании Совета регионального развития.
Про це повідомляє Комітет виборців України, проаналізувавши дані фінансових звітів партії за ІІ та ІІІ квартали 2018 року.
салтовский партизан
он это в какой стране прокурорит?
в той сране где ес ВО «Батьківщина»
Один вопрос КАКОГО ХРЕНА МЫ ПО ВСЕМУ МИРУ ПОБИРАЕМСЯ, если у нас есть такой кормилец "Юґик.
https://www.youtube.com/watch?v=UG_eYLbpAtQ
АСТАНАВИТЕСЬЬЬЬЬ....
реальной борьбы с тотальной коррупцией в Украине нет
Эдак они на пару с кумом сейчас наговорят с пару бюджетов Украины возвращенных денег.
и это уже само по себе о многом говорит
https://strana.ua/articles/analysis/132836-lutsenko-premer-ministr-henprokuror-letal-v-ssha-radi-novoho-naznachenija.html
Интересный момент: фотографию Луценко в аэропорту Сарган снабдила едким комментарием "Где-то нервно задергался источник народного депутата Дмитрия Добродомова".
Парламентарий упомянут в связи с громким случае в конце марта. Тогда Добродомов через соцсети сообщил: генпрокурор хотел улететь в Нью-Йорк из Амстердама, но ему аннулировали американскую визу. Сам Луценко эту информацию опроверг.
В тоже время, источник "Страны" в дипломатических кругах обратил внимание, что американцы обязаны предоставлять визы членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН.
Это специальный тип визы, по которой в США въезжал Каддафи, Лукашенко, Чавес и другие лидеры, которые не нравились американцам.
Таким образом, возможно, Луценко и обошёл проблему с визой США.
https://strana.ua/articles/analysis/132836-lutsenko-premer-ministr-henprokuror-letal-v-ssha-radi-novoho-naznachenija.html
Усі твої міфічні суму повернення, це скоріш за усе нормативно грошова оцінка повернутої земельної ділянки 100 тисяч га... Хоча ринкова її вартість може бути у багато разів нижча...
Тот же Шабунин. Он не хочет чтобы депутаты были нормальными.
Он хочет чтобы Шабунин был депутатом.