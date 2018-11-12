EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  1291  5
Все про:мошенничество (701) строительство (1578) ГФС (2879) Бамбизов (11)

 В ГФС разоблачили мошенническую схему, которую используют застройщики, - Бамбизов

Она распространена на рынке жилой недвижимости. "Экономия" расходов на недоплаченных налогах - почти в десять раз. Кроме того, подобные строители избегают надлежащего государственного контроля за строительством, обязательств перед городом и будущими покупателями, что в конечном итоге грозит опасностью жильцам таких новостроек.

Об этом в блоге на ЛIГАБiзнесIнформ  сообщил и. о. заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.

"Схема…наработана годами. На рынок выходит не строительная компания - а частный застройщик, физическое лицо, которое строит "для себя". Получает привлекательный земельный участок (каким образом физическому лицу его предоставляют - большой вопрос к местной власти). Затем владелец земли привлекает компанию-застройщика (уже юридическое лицо), с которой заключается договор генподряда. Тот ограждает участок зеленым забором, нанимает рабочих (по большей части - нелегально, без оформления трудовых отношений), от своего имени вывешивает паспорт новостройки и открывает отдел продаж. Людям предлагают приобрести имущественные права на будущую недвижимость. Какого качества будет это жилье и не будет ли представлять опасность для жителей - эти вопросы на фоне слишком привлекательных цен автоматически опускаются. Недопроданные квартиры в доме, введенном в эксплуатацию, реализуются через договор покупки-продажи недвижимого имущества у нотариуса. Опять же, продажа - от имени физического лица - владельца. При этом стоимость объекта, что фиксируется по договору, существенно занижается", -- рассказал детали Евгений Бамбизов.

Объемы налоговых обязательств, которые платят физическое лицо и строительная компания, отличаются почти в десять раз. Физическое лицо, что строит жилье для собственных нужд, в случае продажи имущественных прав или самого жилья, только что построенного, платит государству (и на этапе строительства, и на этапе продажи уже введенных квадратных метров) налог на доходы физических лиц (5%) и военный сбор (1,5%). В то время как юридическое лицо - компания-застройщик - должно заплатить налог на прибыль (18%), единый социальный взнос (22%) и НДС (20%).

"Вот и ответ, почему новостройки могут отличаться по цене в разы. А также - по качеству", - отмечает в. о. заместителя Главы ГФС Евгений Бамбизов. По его словам, ГФС обратила внимание на две с половиной тысячи физических лиц, которые "для себя" настроили и продали почти 3,5 млн квадратных метров жилья. Это свыше 12 тыс. объектов, в которых больше 40 тыс. квартир. Причем, 88 физических лиц оказались владельцами 50 и более объектов. "Мы начинаем проверку таких "микробизнесменов". Убежден: мошенникам, которые обманывают государство, разрушают рынок и подвергают опасности покупателей, не место в строительном бизнесе", - отметил налоговик.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3096422
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"...мошенникам, которые обманывают государство, разрушают рынок и подвергают опасности покупателей, не место в строительном бизнесе", - отметил налоговик. Я-то думал, что налоговик предложит посадить мошенников. А он предлагает их просто отодвинуть от привлекательной схемы. Саму же схему запрещать не хочет?
 показать весь комментарий
 
 
а кто же им устроил такие налоговые льготы, кто запретил проверки застройщиков? Ах, дак это же всенародно любимые депутаты приняли такой закон.
 показать весь комментарий
 
 
Це нагадує переслідування "Нової пошти" за працевлаштування персоналу як ФОПів. Цілком легальний спосіб, до речі. Мінімізація податків ЗАКОННИМ способом - і прибігають заздрісні чиновники, "чому з нами не ділитесь?"
 показать весь комментарий
 
 
"В то время как юридическое лицо - компания-застройщик - должно заплатить налог на прибыль (18%), единый социальный взнос (22%) и НДС (20%).
Вот и ответ, почему новостройки могут отличаться по цене в разы. А также - по качеству" - это так же ответ, почему стоимость жилья в нашей стране превышает аналогичную стоимость в большинстве европейских стран: к несусветным налогам прибавляются бешеные откаты.
Отсюда -неподъемная для работающего человека стоимость квартиры и огромное количество "химиков" на строительном рынке.
 показать весь комментарий
 
 
простите за рефрен
А я Вам расскажу как происходит строительство новостроек в "отсталой" Албании.
Застройщик (заказчик) ПОКУПАЕТ землю под целевое назначение, заказывает проект, строит дом, подключает коммуникации, делает внутренние работы. Дом сдается с проведенной электрикой, водой, отштукатуренными финишной штукатуркой стенами, кафелем на полу и в санузле, умывальником, унитазом, биде, иногда с бойлером. Получает пакет документов на введение дома в эксплуатацию и только после этого!!!!! продает квартиры желающим.

Цены на квартиры сопоставимы с киевскими.
Хочу сказать, что так было не всегда, была хаотическая застройка, но президент поставил условие приостановить все строительство до проверки ее законности. В результате несколько недостроенных домов снесли. Однако никто кроме нечистоплотных застройщиков не пострадал.

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ГФС разоблачили мошенническую схему, которую используют застройщики, - Бамбизов
 
 
 
 
 
 вверх