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 Семью не променяю ни на должность городского головы, ни на какую-то другую, - Ярославский об участии в выборах

Владелец и президент группы DCH, украинский бизнесмен Александр Ярославский не собирается принимать участия в качестве кандидата в грядущих избирательных гонках.

Об этом он заявил в интервью программе "Светская жизнь" , отвечая на вопросы ведущей Кати Осадчей о своем возможном выдвижении на пост мэра Харькова, передают "Украинские новости".

"Об этом говорят уже не один десяток лет, но я всех успокаиваю и говорю: я свою семью не променяю ни на должность городского головы, ни на какую-то другую еще выше", - сказал Ярославский в ответ на вопрос Осадчей.

На реплику ведущей, что сейчас модно баллотироваться в президенты и ожидается около двух десятков кандидатов, Александр Ярославский сказал: "Я в этом модельном бизнесе не принимаю участия".

Александр Ярославский - известный украинский бизнесмен, родом из Харькова. Владелец и президент группы DCH, созданной более 20 лет назад и объединяющей компании таких секторов экономики, как финансы, промышленность, девелопмент, транспорт и др. Общая сумма инвестиций Ярославского только в экономику Харьковского региона превышает $1 млрд. Генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012: вложил в подготовку города к турниру более $ 300 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3096419
 
 
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просто ВОР!! только старается не высовывать носа и не светиться!!
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жаль, конечно. но вряд-ли кто-то готов сейчас начать войну с рыго-гепо-мусорским кодлом в Ха.
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НЕ волнуйся .В эту зиму харьковчане сполна узнают геповских апокалипсисов.Уже середина ноября ,а значительная часть жителей Харькова.без отопления,горячего и холодного водоснабжения. По стоимости комуслуг и транспорта Гепа впереди планеты всей.Вот -вот ожидание до десятки поднимется проезд в метро,тамвае,троллейбусе.
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Все что надо знать о гепе https://www.youtube.com/watch?v=QXLL6NgHbXk
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Насколько я помню, он давненько Юлю поддерживает...
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он всех поддерживает, только по чуть-чуть!! бизнес и только бизнес!! Юлю за газ, так как вместе мутили, Чукчу так как был презом в своё время ну так далее, прихвостни его ещё в далёкие времена за ЕДУ агитировали, но не сбылось!
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Значить не дурний і спокійний за свій бізнес, бо робив все законно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемью не променяю ни на должность городского головы, ни на какую-то другую, - Ярославский об участии в выборах
 
 
 
 
 
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