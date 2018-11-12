EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  5515  177
Все про:субсидия (434) Гройсман (4418) отопительный сезон (186) монетизация (40)

 Не переживайте из-за цен на тепло. Все то, что нужно, заплатит государство, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев не переживать из-за стоимости тепла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом он заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве.

...
"Мы защитим все малообеспеченные семьи. Не переживайте из-за цены тепла, все то, что нужно, заплатит государство, и на ваших счетах это никоим образом не отразится", - сказал Гройсман.

"С 1 января мы уже начинаем монетизацию субсидий", - напомнил глава правительства.

"Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и, в том числе, монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке, туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти потребности", - пояснил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету-2019. Если его не учтут - не подпишу, - Порошенко. ВИДЕО

"Мы ввели электронный перечень субсидиантов, никогда не было этих возможностей, и всегда эта система была очень закрытой, но мы сейчас ее открыли и все становится абсолютно публичным", - подчеркнул он.

Ранее Гройсман выразил надежду до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.

Полное выступление премьер-министра Гройсмана на заседании Совета регионального развития.

...
Видео 112

Источник: https://censor.net.ua/n3096415
 
 
 Топ комментарии
 
а государство - это дядя из за моря? Вытрясут все с тех, кто недавно считался средним классом и транзитом отправят в карман ахметовым и порошенкам в виде субсидий
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ето как? а государство звідки гроші бере? а налоги хто платить? може Гройсман буде платити за заборгованості пенсіонерів з свого карману? нема слів, який ідіот!
 показать весь комментарий
 
 
Та не, це вин так вытончено, цинично та збочено знущаеться з идиотычного лохторату.
 показать весь комментарий
 
 
Оно что, олигофрен? Какой пи@ор допустил к власти этого недоумка? У него не рот, а городской фекальный коллектор.
 показать весь комментарий
 
 
да сам в@хуе... такое дно.. гнойсманы вальцманы капительманы.......фф
 показать весь комментарий
 
антик, может вам еще и яноковоща выписать чтоб вами правил?
 показать весь комментарий
 
его уже пятый год нет. За это время Людвиг Эрхард не только преодолел голод в послевоенной Германии, запустил экономику, а и уже превысил довоенный уровень производства!
Правда для этого он ограничил апетиты монополистов, отобрал землю у лендлордов и создал тысячи фермерских хозяйств, востановил заводы... Потратив на всё это не денег, а полученых товаров на 3 млр долларов.
 показать весь комментарий
 
 
Не было у Эрхарда папиредников. Ото нелегко ему приходилось.
 показать весь комментарий
 
 
Просто он был мелкий предприниматель из семьи протестантского пастыря. У него в папередниках были Адольф Гитлер и Пауль Йозеф Геббельс. Вот на кого легко было списывать всё.
 показать весь комментарий
 
Не догадался на Гитлера списать, лошара!
 показать весь комментарий
 
 
Советская власть на него 45 лет списывала Не переживайте за ціни на тепло. Все те, що потрібно, заплатить держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9884
 показать весь комментарий
 
ЗЫ: старая песня:
"И тридцать лет, и триста лет пройдет,
Никто у нас войны забыть не сможет!!"
 показать весь комментарий
 
Видимо должность премьер-министра предусматривает соблюдение этого условия. Не переживайте за ціни на тепло. Все те, що потрібно, заплатить держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1333
 показать весь комментарий
 
Шел пятый год войны. Петр алексеевич, в форме главнокомандующего, склонился над картой. Он очень устал. Бессонные ночи, сложнейшие стратегические операции, отразились на его немолодом уже лице. Всматриваясь в карту, он силился вспомнить... вдруг он с ужасом понял, что память подводит его. Где же, где - зашептал он в отчаянии? Кипр? Панама? Свазиленд? Он в ужасе осознал, что напрочь забыл, где находятся его оффшоры. Дикий крик пронзил темную ночь...
 показать весь комментарий
 
 
заплатить держава... тобто я з своїх податків...

Ну і як тут не турбуватись із такими "базарними" економістами?
 показать весь комментарий
 
 
"...я вам покажу як трусами торгувати" !!
 показать весь комментарий
 
 
Більш того, ти заплатиш двічі - спочатку за себе, своєю з/п, а потім налогами через субсидії. І все це за свій газ (згідно Конституції) " ефективному власнику"(згідно устрою в державі).
 показать весь комментарий
 
 
А государство - это кто? А это налогоплательщики, вообще-то. А не какое-то эфемерное государство. То есть субсидников оплатят другие граждане. Спасибо, Гройсман.
 показать весь комментарий
 
 
Государство - цэ я!
Нэмае хлибу - то жерить бриоши!
(с)
 показать весь комментарий
 
 
Государство - это я!
Приписывается французскому королю Людовику XIV (1643-1715), который якобы сказал (апрель, 1655) на заседании парламента Франции, обращаясь к депутатам: «Вы думаете, господа, что государство - это вы?"... Но, как показывает опубликованный протокол этого заседания парламента, Людовик XIV ничего подобного не говорил.
...
"Дамы и господа, скажу вам как на духу: дед такой le houynie не говорил"
(с) Людовик XVI
 показать весь комментарий
 
думал запостить картинку, решил посмотреть, сходятся ли мысли ) таки да.
Не переживайте за ціни на тепло. Все те, що потрібно, заплатить держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2209
 показать весь комментарий
 
 
Але тільки тим, хто правильно проголосує, зважайте, гої.
 показать весь комментарий
 
 
Це вже пекло, але й там є кому постукати знизу.
 показать весь комментарий
 
 
Позорище,если мой кот умел читать,он бы после прочтённой статьи еще бы и заговорил...
 показать весь комментарий
 
 
вот это бы ты офигел от его трех этажного мата
 показать весь комментарий
 
 
Кот же шевельнулся, спрыгнул со стула, стал на задние лапы, подбоченился, раскрыл пасть и сказал:
- Ну, я дал телеграмму. Дальше что?
У Максимилиана Андреевича сразу закружилась голова, руки и ноги отнялись, он уронил чемодан и сел на стул напротив кота.
 показать весь комментарий
 
 
чтоб переживать за цены, нужно как минимум получить тепло. В Кривом роге не переживают
 показать весь комментарий
 
 
Черкаський криптотракторист‏ @VXMUK 3 часа назад

"У місті Сміла з 12.11 введуть надзвичайний стан, а навчальні заклади закриють на невизначений час, мешканці збираються їхати в Київ, щоб пікетувати Кабмін і Нафтогаз" Клятий Гройсман! PS Мер Сміли не приїхав на засідання надзвичайної комісії, бо це не його проблема.У Черкасах перевізники не вийшли на рейси, бо хочуть більше грошей а місцева влада за рік даже не підготовилась. В Смілі немає опалення. Там де БЮТ - там пиздець

Хуёвый Патриарх‏ @PatriarxTabacco 48 минут назад

У Кривому Розі теж: там Вілкул. Таке враження, що регіонали та БЮТ саботують роботу на місцевих рівнях, щоб бути "ангелами-рятівниками" на виборах

Ukranian Pro.Test‏ @airikkainen 35 минут назад

Саме такий план: довести ситуацію до шокуючого абсурду, щоб люди почали плюватися на "злочинну владу", а потім випливсти вселєнськими рятівниками. Зрадофіли вірішили зробити з себе месій.

Dіd БАНzай‏ @DidBanzai 4 минуты назад

А у народно-мерієвському Конотопі немає доріг. Там де СвАбода таке ж саме.
 показать весь комментарий
 
 
А теперь правда : В каждом городе есть долги за газ , но если в власть в городе лояльна к ПАПу то их не трогают , пришел приказ по нефтегазу блокировать поставки газа в тех населенных пунктах где у власти города оппозиционные силы. Газа полно , хранилища закачены под завязку , свой украинский газ уже некуда девать , готовы хоть в воздух выпустить , но цену не снизят.
 показать весь комментарий
 
 
Виктория_Правды‏ @pravda_1 2 часа назад

Ну шо, всё подтвердилось! 15 млрд!
Местные "князьки" мэры, главы райсоветов и облсоветов положили бюджетные поступления в банки на депозит и получают % в виде добавки к своей зарплате с мегапремиями, а дороги, больницы, школы, коммунальные службы, улицы остались просто без денег.
 показать весь комментарий
 
 
Так это и есть та децентрализация о которой нам так много хвалятся Поця с Гносей. Это ещё не самое крутое. Есть мэры, которые заказали офигенные работы для городов на свои предприятия, некоторые даже кредиты взяли.
 показать весь комментарий
 
пора гнать драной метлой бездарное правительство мошенников, авантюристов и проходимцев
 показать весь комментарий
 
 
Настане час коли цих держиморд розженуть чи ні? Гидко дивитися на цих вигуляних кнурів ... Не переживайте за ціни на тепло. Все те, що потрібно, заплатить держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5596
 показать весь комментарий
 
 
и для подстраховочки, если вы не верите в очередную перемогу))

Не переживайте за ціни на тепло. Все те, що потрібно, заплатить держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8329
 показать весь комментарий
 
 
Опять подводную лодку раскачиваете? нападе...
 показать весь комментарий
 
Государство это личный кошелек гройсмана????
Государство это МЫ, поэтому за повышение заплатит КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ!!!!Вместо строительства мостов, дорог, школ - карман Ахметова, героя Украины по мнению гройсмана, который работает в отличии от других, которые не могут платить по тарифам.

Моей маме рассказывала прабабушка как в дом к ним воывались красные, как у них "среднего класса", "зажиточных" "кулаков" выносили из хаты посдедние штаны в прямом смысле забирали все что видят. Отличие в том, что эти тоже выносят последнюю еду, штаны себе в карман, хотя подождите нет же, нет отличий.

Для гройсмана не существует тех кто вынужден будет платить 100% и за себя и за тех парней, будет жить хуже субсидиантов. У него вся страна субсидианты? И эта сволота последняя рекомендует не переживать? Мария Антуанетта тоже много говорила
 показать весь комментарий
 
 
что что, понятное дело, но мы еще успеем офигеть от второго срока нынешнего Не переживайте за ціни на тепло. Все те, що потрібно, заплатить держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8078
 показать весь комментарий
 
 
Нахер ці всі переселенці та й з нами разом Державі потрібні ?????
 показать весь комментарий
 
 
Не говорите мне, кто плохой.
Я - знаю.
Скажите мне, кто хороший!
 показать весь комментарий
 
То есть вы же и заплатите, только с других налогов. Это за каких же долб-в нужно нас держать, что бы такое молоть.
 показать весь комментарий
 
 
Грося реально Прометей дающий огонь Не переживайте за ціни на тепло. Все те, що потрібно, заплатить держава, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9511
 показать весь комментарий
 
 
фух, полегчало )) самые проигрышные -это семьи на грани достатка, когда субсидия еще не полагается, но коммунальные платежи выбивают львиную долю зарабатываемого, что не позволяет ни в отпуск сьездить, ни ребенку учителя нанять, ни вылечить болячку...вообщем на самые обычные, но нужные задачи...
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос на засыпку: где государство возьмет деньги чтобы заплатить за "тепло"?
 показать весь комментарий
 
 
А шо, возможны разночтения в этом вопросе? Тута путей токмо два: или напрямую сдерет с посполитых налогами и тарифами или напечатает и тоже сдерет с посполитых, но тико опосредованно - через инфляцию.
 показать весь комментарий
 
 
""Не переживайте из-за цен на тепло. Все то, что нужно, заплатит государство...Мы защитим все малообеспеченные семьи."".....успокойтесь, он не с нами разговаривает, а с депутатами и чиновниками...
 показать весь комментарий
 
 
Что значит доплатит государство?А у государства деньги, откуда? Шо за бред, сделайте нормальные тарифы уе....ки.
 показать весь комментарий
 
 
Что государство снова кредит возьмет под высокие проценты?)) Ведь собранных налогов уже не хватает...
 показать весь комментарий
 
А за чей счет кредит и высокие проценты возвращаться будут?
 показать весь комментарий
 
Значит, порядка 15 млн человек посвятили в малоимущих и кичатся при этом какой-то регулярной подачкой. И загоняют людей в тупиковое состояние просителей из года в год. А умерить свои аппетиты воспитание не позволяет. Сейчас идет какой-то слет порохоботов, где главный пугаить не подписанием бюджета, если рабы не будут накормлены субсидиями. Как же противно все это слышать. А кто по их мнению у нас такой уж богач, чтобы постоянно удовлетворять всеобемлющий маразм.
 показать весь комментарий
 
 
"Нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков" Маргарет Тэтчер.

Суть субсидий - деньги из карманов более-менее зарабатывающего населения прямиком переложить в карман олигархов.
Вуаля! Ахметов вернул себе практически все, что потерял на Донбассе.
Аль Капоне был просто дворовым хулиганом по сравнению с виницкими рыхорматорами.
 показать весь комментарий
 
 
бездипломный краситель оградок на кладбище.. не будет тебя на этой должности к следующей осени а даст Бог и раньше.. надеюсь найдется у нас руководитель который посадит тебя на долгие годы на ...субсидию ... и кроме красить, научишься рукавицы шить...
 показать весь комментарий
 
Вот как-то хотелось бы иметь возможность платить за себя самому и не платить за кого-то...
 показать весь комментарий
 
груйсман, ты еще за полтора месяца прошлого отопительного сезона не расчитался за субсидии и в этом отопительном сезоне 0 грн. перечислено субсидий, помоги всем и ударься головой об стену - раз так двадцать.
 показать весь комментарий
 
Этот наглец уже строит планы на осень 2019...Тут одно из двух - или он +Петя или мы. Если он + Петя то слудующей осенью нам цугундер
 показать весь комментарий
 
Цензор - а де новина про кривий ріг??
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе переживайте из-за цен на тепло. Все то, что нужно, заплатит государство, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх