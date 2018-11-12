 Не переживайте из-за цен на тепло. Все то, что нужно, заплатит государство, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом он заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве.
"С 1 января мы уже начинаем монетизацию субсидий", - напомнил глава правительства.
"Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и, в том числе, монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке, туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти потребности", - пояснил Гройсман.
"Мы ввели электронный перечень субсидиантов, никогда не было этих возможностей, и всегда эта система была очень закрытой, но мы сейчас ее открыли и все становится абсолютно публичным", - подчеркнул он.
Ранее Гройсман выразил надежду до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.
Полное выступление премьер-министра Гройсмана на заседании Совета регионального развития.
Правда для этого он ограничил апетиты монополистов, отобрал землю у лендлордов и создал тысячи фермерских хозяйств, востановил заводы... Потратив на всё это не денег, а полученых товаров на 3 млр долларов.
"И тридцать лет, и триста лет пройдет,
Никто у нас войны забыть не сможет!!"
Ну і як тут не турбуватись із такими "базарними" економістами?
Нэмае хлибу - то жерить бриоши!
(с)
Приписывается французскому королю Людовику XIV (1643-1715), который якобы сказал (апрель, 1655) на заседании парламента Франции, обращаясь к депутатам: «Вы думаете, господа, что государство - это вы?"... Но, как показывает опубликованный протокол этого заседания парламента, Людовик XIV ничего подобного не говорил.
...
"Дамы и господа, скажу вам как на духу: дед такой le houynie не говорил"
(с) Людовик XVI
- Ну, я дал телеграмму. Дальше что?
У Максимилиана Андреевича сразу закружилась голова, руки и ноги отнялись, он уронил чемодан и сел на стул напротив кота.
"У місті Сміла з 12.11 введуть надзвичайний стан, а навчальні заклади закриють на невизначений час, мешканці збираються їхати в Київ, щоб пікетувати Кабмін і Нафтогаз" Клятий Гройсман! PS Мер Сміли не приїхав на засідання надзвичайної комісії, бо це не його проблема.У Черкасах перевізники не вийшли на рейси, бо хочуть більше грошей а місцева влада за рік даже не підготовилась. В Смілі немає опалення. Там де БЮТ - там пиздець
Хуёвый Патриарх @PatriarxTabacco 48 минут назад
У Кривому Розі теж: там Вілкул. Таке враження, що регіонали та БЮТ саботують роботу на місцевих рівнях, щоб бути "ангелами-рятівниками" на виборах
Ukranian Pro.Test @airikkainen 35 минут назад
Саме такий план: довести ситуацію до шокуючого абсурду, щоб люди почали плюватися на "злочинну владу", а потім випливсти вселєнськими рятівниками. Зрадофіли вірішили зробити з себе месій.
Dіd БАНzай @DidBanzai 4 минуты назад
А у народно-мерієвському Конотопі немає доріг. Там де СвАбода таке ж саме.
Ну шо, всё подтвердилось! 15 млрд!
Местные "князьки" мэры, главы райсоветов и облсоветов положили бюджетные поступления в банки на депозит и получают % в виде добавки к своей зарплате с мегапремиями, а дороги, больницы, школы, коммунальные службы, улицы остались просто без денег.
Государство это МЫ, поэтому за повышение заплатит КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ!!!!Вместо строительства мостов, дорог, школ - карман Ахметова, героя Украины по мнению гройсмана, который работает в отличии от других, которые не могут платить по тарифам.
Моей маме рассказывала прабабушка как в дом к ним воывались красные, как у них "среднего класса", "зажиточных" "кулаков" выносили из хаты посдедние штаны в прямом смысле забирали все что видят. Отличие в том, что эти тоже выносят последнюю еду, штаны себе в карман, хотя подождите нет же, нет отличий.
Для гройсмана не существует тех кто вынужден будет платить 100% и за себя и за тех парней, будет жить хуже субсидиантов. У него вся страна субсидианты? И эта сволота последняя рекомендует не переживать? Мария Антуанетта тоже много говорила
Я - знаю.
Скажите мне, кто хороший!
Суть субсидий - деньги из карманов более-менее зарабатывающего населения прямиком переложить в карман олигархов.
Вуаля! Ахметов вернул себе практически все, что потерял на Донбассе.
Аль Капоне был просто дворовым хулиганом по сравнению с виницкими рыхорматорами.