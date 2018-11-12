 За последнюю неделю число заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве выросло на 5,6%, - Поворозник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 45 неделю эпидсезона зарегистрировано 11828 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 5,6%.

"Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Сейчас в столице заболело взрослых - 3744 человека против 7517 за 44-ю неделю (рост на 1,7%), детей - 8084 против 7517 (рост на 7,5%). В структуре заболеваемости дети составляют 68,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 5,8% по сравнению с предыдущей неделей: 2908 случаев, что составляет 36% от общего количества заболевших детей и 24,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Поворозник.

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По его словам, за 45 неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализированы 157 человек, из них 150 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 14516, из них - 3399 детей", - добавил Поворозник.