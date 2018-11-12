 На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн. ФОТОрепортаж

В рамках расследования уголовного производства по ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 263 УК Украины были установлены должностные лица двух компаний, которые воспользовались услугами фиктивных компаний, через счета которых осуществили обналичивание средств.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

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В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. На основании постановления суда проведен обыск складских помещений, расположенных на территории Житомирской области, которые использовались фигурантами для незаконного хранения имущества военного назначения. Во время проведения обыска в указанных помещениях выявлены товары двойного использования и военного назначения, в частности двигатели к танкам и ящики с капсюлями от патронов к стрелковому оружию ориентировочной стоимостью 252 млн. грн. (в эквиваленте 9 млн. долларов). Указанные взрывоопасные предметы хранились фигурантами с нарушением требований безопасности в неприспособленных помещениях, а также в непосредственной близости от электрораспределительных щитов и высоковольтных сетей. Данные ТМЦ изъяты и переданы на ответственное хранение. Продолжается следствие.





















