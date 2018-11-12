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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2509) ГФС (2879)

 На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством ГПУ выявили крупную партию взрывоопасных веществ.

В рамках расследования уголовного производства по ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 263 УК Украины были установлены должностные лица двух компаний, которые воспользовались услугами фиктивных компаний, через счета которых осуществили обналичивание средств.

 Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

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В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. На основании постановления суда проведен обыск складских помещений, расположенных на территории Житомирской области, которые использовались фигурантами для незаконного хранения имущества военного назначения. Во время проведения обыска в указанных помещениях выявлены товары двойного использования и военного назначения, в частности двигатели к танкам и ящики с капсюлями от патронов к стрелковому оружию ориентировочной стоимостью 252 млн. грн. (в эквиваленте 9 млн. долларов). Указанные взрывоопасные предметы хранились фигурантами с нарушением требований безопасности в неприспособленных помещениях, а также в непосредственной близости от электрораспределительных щитов и высоковольтных сетей. Данные ТМЦ изъяты и переданы на ответственное хранение. Продолжается следствие.

На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 01
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 02
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 03
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 04
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 05
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 06
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 07
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 08
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 09
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 10
На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн 11

Источник: https://censor.net.ua/n3096410
 
   
 Топ комментарии
 
смешно, сначала этот склад обнаружили волонтеры с журналистами, пустили эту новость в эфир, а затем уже нац полиция вписалась в это дело, клоуны.
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спорно - могли бы и наградить
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Указанные взрывоопасные предметы хранились фигурантами с нарушением требований безопасности в неприспособленных помещениях, а также в непосредственной близости от электрораспределительных щитов и высоковольтных сетей.

И ни слова о незаконном приобретении, хранении или сбыте.
Обыкновенны рейдерский захват
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смешно, сначала этот склад обнаружили волонтеры с журналистами, пустили эту новость в эфир, а затем уже нац полиция вписалась в это дело, клоуны.
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так прекрасно - покупать ничегоо не надо На Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн - Цензор.НЕТ 5129
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А подожгли бы все эти боеприпасы вовремя - отделались бы штрафом...)))
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Yoohyею...танковые движки...это чтоже за кантора такая ?🤔
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Якось не в'яжеться несплата податків й знайдений арсенал.
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Да и АРСЕНАЛА никакого не наблюдается)) Инфа-ни о чем))
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Указанные взрывоопасные предметы хранились фигурантами с нарушением требований безопасности в неприспособленных помещениях, а также в непосредственной близости от электрораспределительных щитов и высоковольтных сетей.

И ни слова о незаконном приобретении, хранении или сбыте.
Обыкновенны рейдерский захват
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смотря сколько это добро стояло в сарае, может это уже ЗИП а не движки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Житомирщине у двух компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, изъяли взрывоопасные предметы на 252 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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